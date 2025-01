La caccia al record di Ovechkin, l’impennata dei Capitals scatena la frenesia delle scommesse

I record di Wayne Gretzky non sono destinati a essere battuti. Il Grande ha quasi 1.000 punti in più in carriera (2.857) di Jaromir Jagr (1.921 per il secondo) e più di 1.200 in più del giocatore attivo più vicino, Sidney Crosby (1.644). Gretzky ha più di 700 assist in più (1.963) del secondo classificato Ron Francis (1.249) e quasi 1.000 in più di Crosby, il leader attivo (1.040).

Alex Ovechkin è a soli 21 gol dal pareggiare il record di Gretzky di 894, ovviamente non è un’impresa da poco, e l’inseguimento ha creato un palpabile brusio. Come in ogni momento storico importante o interesse da record, gli scommettitori sono sempre più alla ricerca di una parte dell’azione. Non ha fatto male il fatto che il capitano dei Washington Capitals sia in vantaggio nella corsa al traguardo e che la sua squadra stia dominando il campionato: entrambe gradite sorprese.

Durante la stagione 2023-24, il 39enne ha segnato 31 gol in 79 partite per un record in carriera di 0,39 gol a partita. Si credeva che Father Time avesse finalmente raggiunto Ovechkin e che ci sarebbero volute almeno altre due stagioni per catturare Gretzky.

I bookmaker volevano comunque sfruttare l’entusiasmo per la ricerca del record da parte di Ovechkin, pur riconoscendo che era improbabile che riuscisse a raggiungerlo durante la stagione 2024-25. BetMGM, DraftKings e FanDuel hanno offerto uno speciale su di lui per battere il record di questa stagione (record di 895 goal), che inizia con una quota di +1000. Altri libri, come Caesars ed ESPN BET, non hanno iniziato la stagione con il mercato a bordo a causa della sua natura apparentemente improbabile.

Ovechkin ha iniziato la stagione con un ritmo assolutamente vertiginoso, segnando 15 gol nelle prime 18 partite: un rapporto di 0,83 gol a partita, che sarebbe stato il migliore della sua carriera per un’intera stagione. Ha portato anche un altro sviluppo inaspettato: i Capitals hanno aperto con un punteggio di 75-1 vincendo la Stanley Cup in questa stagione – pari al 23esimo posto in campionato – ma guidando sia la Metropolitan Division che la Eastern Conference a metà stagione. Con 63 punti, condividono il maggior numero di punti nella NHL con i Winnipeg Jets.

“Non pensavo che saremmo arrivati ​​dove siamo oggi”, ha detto a ESPN il capo dell’hockey di Caesars Sportsbook Karry Shreeve. “Certamente non avevo previsto che i Capitals come squadra sarebbero stati dove sono, e che riflette dove siamo adesso con alcune delle nostre posizioni. Quindi questo era correlato con me che Ovechkin non sarebbe stato proprio nelle vicinanze ( del verbale) neanche.”

Il successo della squadra ha creato notevoli problemi ai bookmaker, con BetMGM che ha segnalato Washington come il secondo più grande ostacolo per vincere la Coppa, dietro solo ai sempre popolari New York Rangers. Shreeve afferma che il suo team di trading non ha “acquistato” l’hot start e non ha adeguato i tassi sui futures sui Caps finché non è stato assolutamente costretto a farlo. Ha aggiunto che “i clienti staranno molto bene” se Washington riuscirà a trasformare i biglietti nella vittoria di una divisione, conferenza o campionato.

L’inizio sorprendentemente ottimo dei Capitals li ha resi un gioco redditizio su base notturna. Uno scommettitore che scommettesse $ 100 sulla partita perderebbe $ 1.279 da leader del campionato se sostenesse Washington in ogni gara sulla money line. Tuttavia, il direttore di DraftKings Johnny Avello ha detto a ESPN che la mano calda di Ovechkin non ha influenzato in modo specifico il modo in cui il libro imposta le sue linee.

giocare 0:49 La serata dei due gol di Ovechkin è stata interrotta da uno scontro Alex Ovechkin ha segnato 868 gol in carriera dopo aver segnato due volte per i Capitals, ma è stato costretto a lasciare il gioco dopo essersi scontrato con Jack McBain dello Utah.

Nonostante il successo dei Caps, questa stagione non è stata priva di drammi. Il 18 novembre, Ovechkin ha segnato due gol contro lo Utah Hockey Club, solo una notte dopo aver registrato la sua prima tripletta della stagione. Ma durante quella gara, si scontrò con Jack McBain dello Utah e si ruppe il perone, mettendolo da parte per 16 partite.

Ha temporaneamente ostacolato lo slancio del suo bullpen e ha aumentato le probabilità di battere il record di Gretzky in questa stagione dopo essersi rapidamente accorciato all’inizio.

“Prima dell’infortunio, Ovechkin ha miracolosamente riportato indietro l’orologio di qualche anno ed era sulla buona strada per battere facilmente il record quest’anno. Tutti ce l’avevano con sé”, ha detto a ESPN il trader senior di BetMGM Matthew Rowe. “Dal suo ritorno, la sua produzione è rallentata un po’ e ora vediamo un’azione più consistente… Le probabilità che ci arrivi in ​​questa stagione continuano a diminuire.”

Shreeve e il suo team al Caesars hanno sfruttato il tempo trascorso da Ovechkin fuori dal ghiaccio per ripensare al modo in cui il libro vuole gestire il mercato delle specialità. Hanno riaperto il mercato poco dopo il ritorno di Ovechkin e, dopo cinque gol in 10 partite, le probabilità di Ovechkin di battere il record in questa stagione sono ora +140 al 16 gennaio.

“Il punto centrale di una cosa del genere è che vuoi che sia molto attraente per i giocatori dalla parte del ‘Sì'”, ha detto Shreeve. “Quindi finché non saremo assolutamente costretti in termini di matematica… vogliamo mantenerlo il più semplice possibile.”

ESPN BET ha aperto il suo mercato speciale a +120 all’inizio di gennaio e riferisce che è popolare tra gli scommettitori. Nonostante sia aperto da meno tempo, il mercato ha già ricevuto più scommesse e manipolazioni rispetto all’offerta speciale dei bookmaker di Shohei Ohtani di realizzare più di 50 fuoricampo e più di 50 basi rubate durante la stagione MLB 2024.

Supponendo che Ovechkin riesca ad aumentare il ritmo, i bookmaker rivolgeranno la loro attenzione ad altri mercati specializzati legati alla caccia al record, come ad esempio contro quale squadra stabilirà il record e come lo farà. FanDuel riferisce che, anche se non c’è molta azione in quest’ultimo mercato, la scelta più popolare è stata il gioco di potere, dove Ovechkin è già il leader di tutti i tempi con 317 goal.

L’entusiasmo che circonda la caccia al record di Ovechkin non si limita ai mercati dei futures specializzati. Ogni volta che giocano i Capitals, i terzini dei marcatori si sono rivelati un gioco estremamente popolare tra gli scommettitori della NHL.

Il 7 gennaio, Ovechkin è stato il capocannoniere del campionato su ESPN BET, raccogliendo il doppio delle scommesse rispetto al giocatore più vicino. È una delle otto occasioni in cui è stato il marcatore più popolare di tutti i tempi tra i bookmaker in questa stagione.

BetMGM riferisce che Ovechkin ha ricevuto il secondo maggior numero di biglietti e maniglie per un marcatore di sempre nella NHL ed è stato il più commercializzato in ogni partita dei Capitals dal suo ritorno dall’infortunio.

Shreeve sottolinea che Caesars cerca di offrire quote live allettanti sul mercato il più spesso possibile perché gli scommettitori sembrano sempre accorrere ad esso quando ne hanno l’opportunità.

“Ovviamente noi siamo il libro e stiamo cercando di trarre profitto ovviamente, ma non fa mai male quando segna”, ha detto Shreeve. “Mantiene lo slancio, mantiene il cliente felice e continua a tornare. Se può continuare a darti un buon ritmo, è semplicemente vantaggioso per tutti.”