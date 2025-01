La Carolina del Sud rende Dawn Staley l’allenatore di basket femminile più pagato

La Carolina del Sud ha annunciato venerdì che Dawn Staley ha ricevuto un prolungamento del contratto per tutta la stagione 2029-30, rendendola l’allenatore più pagato nel basket femminile.

Il contratto, approvato dal consiglio di amministrazione dell’università, parte da uno stipendio annuo di 4 milioni di dollari, include un bonus alla firma di 500.000 dollari e prevede una scala mobile annuale di 250.000 dollari, portando il valore totale a circa 25,25 milioni di dollari.

“Dawn Staley è un allenatore unico nel suo genere che ha avuto un enorme impatto sull’Università della Carolina del Sud”, ha affermato il direttore atletico Jeremiah Donati. “Ha elevato il basket femminile sia a livello nazionale che qui nel campus, e sono entusiasta che rappresenterà la nostra università per molti anni a venire.”

Staley ha vinto tre campionati nazionali da quando ha preso in mano il programma nel 2008, incluso il titolo 38-0 della squadra della scorsa stagione. Tornando alla stagione 2013-14, i Gamecocks sono 165-15 nella stagione regolare della SEC. Hanno vinto o pareggiato per lo scudetto otto volte in quel periodo e hanno vinto otto titoli di tornei SEC.

Staley guadagnava 3,2 milioni di dollari in questa stagione prima che l’estensione entrasse in vigore. Geno Auriemma dell’UConn, che ha vinto 11 titoli NCAA con gli Huskies, guadagnerà 3,34 milioni di dollari in questa stagione. Kim Mulkey della LSU, che ha vinto tre titoli NCAA al Baylor e poi ha portato la LSU al suo primo nel 2023, sta guadagnando 3,25 milioni di dollari in questa stagione.

Staley, Auriemma e Mulkey e Brenda Frese del Maryland, che ha portato i Terrapins al titolo NCAA del 2006, sono gli unici allenatori attivi a vincere un campionato nazionale di basket femminile.

Staley ha anche portato la squadra di basket femminile degli Stati Uniti alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

L’unica sconfitta della Carolina del Sud in questa stagione è arrivata contro l’UCLA a novembre. C. 2 Gamecocks sono 17-1 in totale e 5-0 nella SEC e domenica ospitano il n. 13 in Oklahoma (ESPN, 15:00 ET).

“Sono orgoglioso di rappresentare l’Università della Carolina del Sud e il suo investimento nel basket femminile”, ha affermato Staley. “Ciò che siamo stati in grado di fare in campo è una testimonianza di ciò che può accadere quando si mettono insieme le persone giuste dal punto di vista della squadra, ma si ha anche il giusto impegno da parte dell’università, del dipartimento di atletica e della comunità per fornire questo squadra. con tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo.”

Secondo il Charleston Post and Courier, se Staley risolve il suo contratto prima della fine, dovrà alla scuola l’intero importo del suo contratto rimanente, con un’eccezione: se diventa capo allenatore o assistente nella WNBA o NBA.