La Carolina del Sud si scusa LSU per aver scelto una canzone dopo la vittoria

Il Dipartimento di South Athletics dell’Università di South ha rilasciato scuse alle scuse di LSU e al giocatore di basket di Flau’jae Johnson in risposta a DJ Gamecocks, che interpreta il defunto padre di Johnson alla fine della squadra di venerdì nell’arena della vita coloniale. Il dipartimento di atletica ha affermato che il DJ, noto come, sarà sospeso per il gioco.

“Abbiamo a che fare con la selezione inappropriata di canzoni venerdì sera e il successivo DJ post (social media), che viene assunto per lavorare sui nostri giochi da basket femminile”, ha letto la dichiarazione della Carolina del Sud. “Le sue azioni sono state, ovviamente, inquietanti Flau’jae Johnson e la sua famiglia e irrispettosi per il programma LSU e i fan.”

N. 2 Carolina del Sud ha sconfitto il n. 5 LSU 66-56 in Columbia, nella Carolina del Sud, che è stato spinto ogni giorno con i problemi del tempo, che ha ritardato il viaggio di LSU.

La canzone “Cut Friends” del rapper Camouflage, che era il padre di Johnson, Jason Johnson, è stata suonata quando Gamecocks ha celebrato la sua vittoria. Flau’jae Johnson pensava che fosse di cattivo gusto. Suo padre è stato ucciso nelle riprese in Georgia nel 2003, circa sei mesi prima della nascita.

“Prenderò L sul mento, ma solo un comportamento brutto. Nun Funny Bout ”, ha scritto Johnson sui social media.

Inizialmente DJ rispose al commento di Johnson “My Bad” e ridendo di emoji. Ma poi ha rilasciato scuse e ha scritto: “Non è mai la mia intenzione di qualcuno irrispettoso o offendere qualcuno quando il mio compito è divertirsi e assicurarsi che le altre persone si divertano bene. … Ho suonato (canzone) per anni, anche in altri giochi, ma non avrei dovuto giocarci ieri. “

La Carolina del Sud ha detto che avrebbe parlato di più della situazione con DJ.

“Le rivalità della conferenza e le basi appassionate dovrebbero essere utilizzate solo per rafforzare gli sport che non sarebbero usati per concentrarsi sui singoli giocatori”, ha letto la Carolina del Sud. “Ci dispiace che ciò sia accaduto al nostro posto dopo il gioco che ha visto che entrambe le squadre catturano il livello di attenzione nazionale che ha guadagnato il basket femminile e ci scusiamo con Flau’jae, la sua famiglia e LSU.”

“Come risultato delle sue azioni, DJ sarà sospeso per altre partite di basket femminile e lo incontreremo per fornire ulteriori istruzione sulle nostre aspettative in futuro.”