La carriera di Jamal Murray è la migliore Striscia della Nugget da 55 punti

DENVER – L’unica cosa più calda di Jamal Murray’s Jumper potrebbe essere il suo umore mercoledì sera.

I Denver Rangers hanno ancora portato al risentimento contro i Blazer di Portland Trail che è stato rilasciato per la spazzatura lunedì sera. Due giorni dopo si sono alzati di nuovo, Murray ha fatto il suo gioco con i migliori 55 punti nella vittoria 132-121 Nuggets.

“Non avrebbero dovuto farlo”, ha detto Nuggets in anticipo Zeke Nnaja, riferendosi ai blazer sul discorso della spazzatura. “Quando è arrabbiato, non c’è nessuno al mondo per fermarlo.”

Murray nell’ultima partita di Denver prima della pausa All-Star evocava la visione di “Playoff Murray”. È stato difficile proteggerlo quando ha aiutato le pepite al loro primo campionato NBA nel 2023.

Editori birichini

È stato anche difficile tenere il centro e sulla strada per il primo tempo di 30 punti ha colpito un colpo con un lungo raggio dopo l’altro. Quando Trail Blazer ha cambiato le sue tattiche nella seconda metà, Murray ha anche regolato e attaccato il bordo.

Murray aveva 20 su 36 del pavimento, tra cui sette criminali 3 per realizzare solo i terzi giocatori di Nuggets con una partita di 55 punti. È il terzo punti all’avanguardia nella storia del franchise, che il 9 aprile 1978 segue solo la partita a 73 punti di David Thompson e il compagno di squadra di 56 punti Nikola Jokic 7 dicembre.

Secondo ESPN Research, Murray e Jokic sono solo il quarto duo, ognuno con una partita di 55 punti nella stessa stagione nella storia della NBA.

“Stasera è stato solo molto aggressivo”, ha detto l’allenatore di Nuggets Michael Malone. “Come allenatore, ovviamente guardare uno dei tuoi giocatori ha questo tipo di gioco, solo orgoglioso e felice per lui. Ha giocato un livello elevato per noi. E questa sera è stato il suo miglior gioco in termini di numeri.

Lunedì Blazer ha tirato la rabbia nelle vittorie di DenVverev 146-117. Murray ha sollevato il tecnico nel terzo trimestre e un altro nel quarto per alcuni parlare dopo aver completato il gioco a tre punti.

Ha portato alla sua espulsione – e al suo carburante mercoledì.

“È solo uno spirito competitivo”, ha detto Murray. “Sono venuto pronto a giocare. Sono stato particolarmente abituato a giocare a -ff e giocare la stessa squadra ancora e ancora e sanno che i tuoi giochi e le cose sono spaventose e devi vederli di nuovo. Quindi penso che questo tipo di fattore abbia creato che ero pronto per partire. “

Per i suoi sforzi ha ricevuto una palla da gioco firmata da tutti i suoi compagni di squadra. Lo ha portato con sé in una conferenza stampa sul post -gioco.

“Sono solo anni di chimica con quei ragazzi”, ha detto Murray. “Mi conoscono. Li conosco e stavo solo guardandomi stasera. So di aver sparato bene la palla, ma ho portato la palla solo che era una squadra così buona. “

Il suo punteggio è stato messo in ombra da un’altra performance stellare di Jokic, che aveva 26 punti, 15 rimbalzi e 10 assist per i suoi 25. È la terza tripla educata prima della pausa All-Star nella storia della lega e secondo la ricerca ESPN nella stagione 1961-62 nella stagione 1961-62 nel 1961-62 e 27 Russell Westbrook.

Malone ha assicurato che si è concentrato sulla performance di Jokic e dice che le persone spesso non parlano di lui a causa della sua “dimensione prevista”.

“Per favore, non dare mai per scontato le dimensioni di Nikol”, ha detto Malone. “Stiamo assistendo alla storia ogni notte. Non lo dico per scontato. È incredibile e mi sento davvero fortunato e benedetto che lo sto allenando da 10 anni.

Murray aveva un po ‘di tutto, compresa la sua esplosività, sebbene avesse affrontato lesioni fastidiose in questa stagione, come l’infiammazione del ginocchio sinistro e il tendine del ginocchio e una caviglia destra spruzzata.

“Mi sento allo stesso modo”, ha detto. “Ero la stessa persona, lo stesso giocatore, per anni.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.