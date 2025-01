La casa della famiglia dell’allenatore dei Lakers JJ Redick è stata distrutta in un incendio a Pacific Palisades

L’allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha confermato che la sua famiglia ha perso la casa nell’incendio di Pacific Palisades all’inizio di questa settimana.

Redick si è emozionato quando ha parlato dell’impatto dell’incendio per la prima volta dopo l’allenamento di venerdì con i Lakers, che attualmente dovrebbero tornare in campo sabato contro San Antonio.

“Non sono sicuro di aver pianto o lamentato così negli ultimi anni”, ha detto Redick.

Redick ha detto che la casa in affitto ha preso fuoco martedì mentre i Lakers erano in viaggio a Dallas. La moglie di Redick, Chelsea, e i loro due figli erano al sicuro fuori dal quartiere, ma Redick è andato a Pacific Palisades mercoledì per vedere l’impatto dell’incendio.

“Non ero preparato per quello che ho visto”, ha detto Redick. “È una completa distruzione e devastazione. Sono dovuto andare dall’altra parte per raggiungere la casa, ma ho attraversato la maggior parte del villaggio ed è tutto sparito. Non credo che ci si possa mai preparare per qualcosa del genere. La nostra casa non c’è più. “

Redick a volte si innervosiva mentre contemplava il destino del quartiere che aveva abbracciato la sua famiglia da quando Redick era diventato capo allenatore dei Lakers la scorsa estate. Il centro ricreativo dove Redick trascorreva del tempo con i suoi figli e si preparava ad allenarli in un campionato di basket è completamente scomparso, insieme a quasi tutto il resto.

La famiglia Redick affittò una casa a Pacific Palisades mentre stavano decidendo dove stabilirsi definitivamente a Los Angeles.

“Tutto ciò che possedevamo e che era importante per noi in quasi 20 anni insieme come coppia e 10 anni di genitorialità era in quella casa”, ha detto Redick. “Ci sono (ci sono) alcune cose che non possono essere sostituite, che non saranno mai sostituite… Le cose materiali sono qualunque cosa. Io e la mia famiglia stiamo elaborando il lato personale, il lato individuale, di perdere la casa e non volere mai più.” augurare questo a qualcuno è una sensazione terribile perdere la propria casa.”

Redick è tornato a lavorare con i Lakers, che non sono sicuri al 100% di giocare sabato sera come previsto.

La partita casalinga dei Lakers contro Charlotte di giovedì è stata rinviata, così come la partita casalinga nella stessa arena del centro tra i Los Angeles Kings della NHL e Calgary di mercoledì.

Dopo che i Kings lasciarono la città per un lungo viaggio, i Lakers avrebbero dovuto aprire una fattoria per cinque partite con la visita degli Hornets. Ospitano San Antonio sabato e lunedì, poi visitano Miami mercoledì e Brooklyn il 17 gennaio.

Redick e la guardia dei Lakers Austin Reaves hanno entrambi detto che la squadra spera di giocare perché è un’opportunità per fornire una distrazione e un po’ di divertimento per una città esausta.

“È stato triste perché questo è il mio quarto anno qui e L.A. non mi ha mostrato altro che amore dal primo giorno in cui sono arrivato qui”, ha detto Reaves. “Ho detto alla mia gente un paio di mesi fa che mi sarei visto qui per sempre dopo il basket e che vivo qui solo perché mi piace così tanto. Vedere le foto, vedere i video, è proprio triste. Le persone devono lasciare le loro case, i Palisades sta crollando, è semplicemente una tragedia. È un momento triste, ma so che lo supereremo perché Los Angeles è un posto fantastico.

La NFL ha già spostato la partita dei playoff wild card dei Los Angeles Rams contro il Minnesota a Glendale, in Arizona, prendendo la decisione quattro giorni interi prima della gara di lunedì sera.

Anche i LA Clippers arriveranno allo stand di casa a Inglewood, a pochi passi dal SoFi Stadium dei Rams. Sabato ospiteranno gli Hornets, lunedì Miami e mercoledì Brooklyn.

Rapporto dell’Associated Press.

