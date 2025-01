La competizione delle abilità inizia i giochi per la ciotola

A differenza di alcuni straordinari quarterback che hanno partecipato ai giochi di bocce per lesioni o altri motivi, il quarterback di Cincinnati Bengals Joe Burrow creerà il loro primo per la ciotola giovedì sera nella competizione di abilità di Orlando, in Florida.

Il leader della NFL nel passaggio dei cantieri in questa stagione è stato eletto due volte prima, ma ha rifiutato, riflettendo uno dei problemi che gli organizzatori dei giochi per la bocce affrontano ogni anno. I quarterback di stelle sono stati particolarmente difficili da convincerli a presentarsi. Josh Allen (lesioni alle mani) di Lamar Jackson e Buffalo Bills Ravens non parteciperanno a Deep Play -ffs quest’anno. Il CJ Stroud di Houston Texans ha rifiutato di compilare come alternativa e, secondo quanto riferito, Bo Nix di Denver Broncos è passato a causa di un infortunio alla schiena.

I quarterback AFC diversi da Burrow sono Drake Maye (in sostituzione di Jackson) di New England Patriots (Russell Wilson di Pittsburgh Steelers (in sostituzione di Allen). I quarterback della NFC sono Sam Darnold di Minnesota Vikings, Jared Goff di Detroit Lions e Baker Mayfield di Tampa Bay Bucananeers (in sostituzione del comandante di Washington Jayden Daniels).

Un ex cinque volte per il bowler JJ Watt che è partito dopo la stagione 2022, Pubblicato martedì a x: “Quando ottieni 5 alternativi in ​​profondità, chiamalo solo partecipazione.”

Ma quando la NFL inizia al terzo anno Giochi per Bowl -Il Formato, incentrato sul calcio di punta, il futuro sembra più sicuro che negli anni, secondo la NFL è rimasto elevato e stabile interesse.

Lo spettacolo di abilità inizia alle 19:00 ET su ESPN, mentre il gioco della bandiera è domenica in ESPN, ABC ed ESPN+15: 00.

“Potrebbero esserci persone che erano scettiche a un certo punto, potresti riempire lo stadio della bandiera?” Ha dichiarato Peter O’Reilly, vicepresidente esecutivo della NFL per eventi di business, internazionali e campionato. “È diverso.”

Dalla fondazione del formato della bandiera nel 2023, la partecipazione è stata in media di 57 020.

O’Reilly ha sottolineato l’attenzione sull’intrattenimento e sulla personalità nel formato attuale.

L’evento del 2023 a Las Vegas è stato costretto da funzionari di Orlando che erano interessati a ospitare di nuovo il gioco, perché avevano quattro volte precedenti nel formato del formato. I funzionari del turismo nella regione hanno deciso di fare un’offerta nel gioco per il 2024. Ora la organizzano per il secondo anno.

“Siamo entrati e abbiamo visto la folla che era lì in Allegiant (stadio) e ha detto:” Funziona “, ha dichiarato Steve Hogan, CEO di Citrus Sports, un’organizzazione che supporta il turismo sportivo in quest’area.” Indietro e l’energia sullo stadio era una programmazione costante.

“Non potrei essere più felice.”

Casandra Matej, CEO di Orlando, ha caratterizzato l’impatto locale sulla ciotola come critico.

“Siamo sede di molti eventi importanti, convenzioni principali e le principali visite, che è il numero 1 visitato da una destinazione di tempo libero negli Stati Uniti”, ha detto. “Ma tutto ciò è importante e aiuta davvero la nostra economia. Guardare alcune delle statistiche (per la ciotola) è di circa $ 45 milioni per la nostra comunità.”

Negli ultimi anni, la valutazione televisiva è stata immersa dalle azioni All-Star ha dovuto affrontare in tutti i funzionari di Sports, ma i funzionari della lega professionale sono soddisfatti dei numeri del pubblico. Con 5,8 milioni di telespettatori l’anno scorso, la partita di bocce ha quasi triplicato la valutazione media delle Finali della Stanley Cup 2024 (2,1 milioni).

Una cosa che ha rafforzato la fiducia nella NFL a lungo termine è il feedback che ha ricevuto dai giocatori. Ogni anno, il campionato esamina i giocatori dopo aver partecipato al ciotola e il loro numero esprime soddisfazione nell’esperienza bruscamente, ha detto O’Reilly.

“Il loro feedback rispetto al formato dello strumento è cresciuto massicciamente mentre andavamo in questo formato”, ha detto. “E poi l’anno scorso è aumentato di nuovo. Questo è nel mezzo a 90.

Ciò potrebbe portare a una migliore partecipazione tra i giocatori.

O’Reilly credeva che la ciotola di quest’anno fosse sulla buona strada per creare un record per i più piccoli giocatori di sostituzione da quando il campionato ha iniziato a guardare queste informazioni, ma la situazione è sempre fluida. Il prossimo Super Bowl inizia sempre un colpo alla lista delle ciotole, con 11 giocatori combinati di Chiefs and Eagles a cui possono partecipare.

Negli ultimi anni, il rischio di lesioni nel giocare a calcio negli ultimi anni alla fine danneggerà il prodotto in due modi. Alcuni giocatori erano ovviamente riluttanti a giocare perché potevano subire infortuni. Ma anche per coloro che hanno giocato, il livello di competizione ha lasciato molto auspicabile, perché i giocatori non volevano impegnarsi in troppo fisicità.

La giocata di bandiera, tuttavia, ha permesso ai giocatori di essere molto più competitivi e hanno fatto un evento relativo con una generazione di bambini che giocano la bandiera a tariffe senza precedenti: la priorità principale per la NFL che si dirige verso le Olimpiadi del 2028, che presenterà la bandiera per la prima tempo.

“Abbiamo inventato i giocatori, abbiamo deciso di allontanarci dalla partita di calcio con gli strumenti e creare qualcosa che ha davvero ottenuto una serie di cose”, ha detto O’Reilly. “E al centro celebra alcuni dei migliori giocatori della NFL e lo fa in un modo che funziona per loro e ha la sensazione giusta ed è divertente.”