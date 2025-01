La Coppa Carabao offre un’ancora di salvezza per Postecoglou, alla quale gli Spurs possono aggrapparsi

LONDRA – Ange Postecoglou ne aveva bisogno. La vittoria per 1-0 sul Liverpool mercoledì potrebbe non essere sufficiente per portarli alla finale della Carabao Cup, con davanti a loro il ritorno della semifinale ad Anfield, ma farà guadagnare loro tempo prezioso per rimettere in carreggiata la stagione del Tottenham Hotspur. .

Per ironia della sorte, questo risultato cruciale arriva in una competizione sulla quale il 59enne allenatore non si è particolarmente concentrato, e attraverso una prestazione che rappresenta una sorta di allontanamento dallo stile ad alto rischio che ha messo alla prova la fiducia dei locali in questa parte del nord Londra.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Non si è trattato di un completo abbandono dei principi di Postecoglou, ma più di un compromesso di quanto siamo abituati a vedere. Forse presi alla sprovvista dal trauma cranico precoce di Rodrigo Bentancur, lo hanno allungato e portato in ospedale, cosa che Postecoglou ha poi descritto come “uno spettacolo piuttosto preoccupante”. Gli Spurs hanno successivamente confermato che era cosciente e parlava.

A ciò hanno contribuito indubbiamente la rosa depauperata dagli infortuni e il calibro degli avversari. Il primo tempo è stato, atipicamente per gli Spurs, piuttosto noioso. Anche il comportamento di Postecoglou si è discostato notevolmente dalla norma; insolitamente prominente sulla linea laterale, cadendo sulle ginocchia quando Pedro Porro non è riuscito a capitalizzare gli errori di inizio secondo tempo Alisson Becker.

Il gol al 77′ di Dominic Solanke ha escluso per fuorigioco la revisione del VAR e la possibilità di far debuttare l’annuncio dell’arbitro dello stadio che confermava che sì, l’uomo che avrebbe potuto essere in fuorigioco quando correva a segnare era in realtà in fuorigioco quando correva e segnava, scatenando la rabbia scuotere la testa.

Il gol vincente di Lucas Bergvall nove minuti più tardi ha scatenato festeggiamenti esultanti, rinnovati al fischio finale quando Postecoglou ha mandato baci ai suoi cari e si è goduto l’atmosfera di festa che ha salutato il risultato che ha portato gli Spurs un passo avanti verso il loro primo trofeo dal 2008.

Postecoglou è solitamente una figura stoica, ma una recente serie di quattro vittorie in 15 partite lo ha messo sotto notevole pressione.

“È stato un momento emozionante, amico”, ha spiegato. “Continuo a dire: sono un essere umano. Come tutti noi, abbiamo questi ruoli manageriali e capisco che abbiamo posizioni di responsabilità, ma in fondo siamo pur sempre esseri umani e reagiamo alle cose. “

“Non mi piace che le persone che lavorano duramente per questo club, dentro e fuori dal campo, non abbiano avuto quella sensazione di vittoria. Non mi fa piacere che i nostri tifosi non abbiano quella sensazione di vittoria. “

“Mi pesa molto. È una mia responsabilità. Quindi sì, sono un po’ più emotivo del solito, ma questo probabilmente significa anche che ci tengo, e penso che sia ancora importante.”

Dopo un mese difficile per Ange Postecoglou, la prospettiva di una finale di coppa potrebbe essere proprio il punto focale di cui gli Spurs hanno così disperatamente bisogno. Harry Murphy – Danehouse/Getty Images

È stata solo la seconda sconfitta del Liverpool sotto Arn Slot e gli Spurs l’hanno ottenuta con un’altra squadra patchwork con un debuttante, Antonin Kinskyin porta, terzino destro adolescente al centro v Archie Gray e nelle avversità Nonno Spencerispettivamente Quest’ultimo l’ha affrontato molto meglio Mohamed Salah che nella sconfitta per 6-3 della Premier League qui 17 giorni prima.

Un elemento di pragmatismo sembrava essersi insinuato nell’approccio del Tottenham, ma Postecoglou ha suggerito che fosse più una questione di circostanze che di intenzione.

“La gente diceva che il mio assetto a centrocampo era un po’ più conservativo oggi, ma è perché avevo solo tre centrocampisti tra cui scegliere”, ha detto. “Gli altri non erano disponibili. Sicuramente abbiamo fatto allo stesso modo. Il Liverpool non ti lascia fare come le altre squadre ei nostri giocatori giocano una partita ogni tre giorni senza riposo”.

“Abbiamo visto il Liverpool alla fine, ha messo in campo un talento significativo, alcuni calciatori davvero bravi. Non potevo fare lo stesso. Eppure i ragazzi lo stanno facendo con coerenza. Forse non siamo così dominanti come vorremmo essere .” ma c’è una buona ragione per questo, non per mancanza di sforzo o di qualsiasi altra intenzione”.

STREAMING ESPN FC OGNI GIORNO SU ESPN+ Dan Thomas è affiancato da Craig Burley, Shaka Hislop e altri per portarti gli ultimi momenti salienti e discutere le storie più importanti. Trasmetti in streaming su ESPN+ (solo Stati Uniti).

Il Liverpool ha ruotato prima del calcio d’inizio, ma Slot ha introdotto Trento Alexander-Arnold, Luis Diaz e Darwin Núñez tra i suoi cinque sostituti nel tentativo di assicurarsi un vantaggio all’andata. Alexander-Arnold ha tirato dalla linea e Núñez è andato due volte a lato, ma sono stati gli Spurs a segnare nel finale beneficiando di una dubbia chiamata di Stuart Attwell per consentire a Bergvall di rimanere impunito per quello che sembrava un chiaro secondo cartellino giallo. soluzione tardiva Kostas Tsimikas.

A complicare le cose, Tsimikas stava aspettando di tornare in campo quando Solanke si è girato abilmente e ha servito Bergvall che ha sparato alle spalle di Alisson.

“Non credo che ci sia alcun dibattito al riguardo”, ha detto Slot riguardo al fatto se Bergvall avrebbe dovuto essere richiamato.

Con il Liverpool in crescita sotto la guida dell’olandese, avranno grandi speranze di ribaltare il deficit il 6 febbraio.

Entrambe le squadre hanno sette partite da oggi. Il Liverpool deve concentrarsi sul titolo di Premier League, mentre la corsa del Tottenham include derby nel nord di Londra con l’Arsenal e viaggi difficili a Everton e Brentford, con quella che sembra essere una finestra di trasferimento chiave che rimane aperta.

Ma per Postecoglou c’è ora un solido punto di ottimismo all’orizzonte: una seconda tappa in cui hanno un vantaggio preesistente, anche se limitato, per brillare come un faro in un mese impegnativo. Ci vorrà un altro enorme sforzo per finire il lavoro e raggiungere Wembley, ma Postecoglou si sentirà nuovamente energico per lottare.