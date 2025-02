La corsa F della League F 46 partite di Barcellona termina con la sconfitta di Levante

Il Barcellona è una striscia imbattuta di 46 partite in campionato F si è conclusa sabato combattendo Levante quando hanno perso 2-1 per subire la loro prima sconfitta a Estadi Johan Cruyff.

María Alharilla ha aperto segnando al 50 ° minuto e Ivonne Chacón ha raddoppiato il vantaggio di Levante al momento della fermata dopo che l’ondata di attacchi del Barça è durata.

Era tempo che Fredolin Rolfö tirasse fuori uno indietro e Ainho Bascuñan fu inviato per i visitatori, ma il Barça non poteva salvare il punto.

Levante, che si trova nella seconda parte della Lega F, è diventata la prima festa a battere il Barça in campionato da Madrid CFF nel maggio 2023 e il primo ad essere sconfitto a Estadi Johan Cruyff, dove hanno giocato partite in casa dal 2019.

Alexia Pullas non ha potuto salvare il Barcellona dalla prima sconfitta della stagione F della stagione dopo essere stato portato fuori dalla panchina. Dennis Agyeman/Europa Press tramite Getty Images

Questa è la seconda volta che la festa è appena persa in questa stagione in qualsiasi competizione in questa stagione. La loro unica altra sconfitta è arrivata contro il Manchester City in Champions League, sebbene si siano ripresi per avanzare ai quarti di finale come vincitori del gruppo.

Il Barça ha superato 30 partite quando hanno vinto il campionato la scorsa stagione e hanno vinto tutti i 16 dei loro accessori durante questo periodo.

Saranno sorpresi di come non sia successo per 17 vittorie dopo l’accumulo di 47 tiri contro Levante.

Dopo aver dominato il primo tempo, presto sono rimasti in ritardo fino all’obiettivo di Alharilla.

Alexia Whohes, Ewa Pajor, Cllaudia E Mapi Leon.

Tuttavia, il pareggio ha continuato a sfuggirli e la loro felicità è stata chiaramente evitata quando Pullas ha perso una facile possibilità in ritardo.

Chacón sembrava sigillare i punti per Levante sul contrattacco, ma l’obiettivo di Rolfö ha fissato l’assalto tardivo quando la partita era di 100 minuti e la festa è andata a 10 anni.

Tuttavia, Levante ha continuato a muoversi in due punti di sicurezza, mentre il Barça rimane otto punti senza il Real Madrid, che ha giocato di più.