La decisione di Aaron Rodgers è offuscata mentre i Jets cercano un nuovo allenatore, GM

Aaron Rodgers ha varcato per la prima volta le porte della struttura dei New York Jets quasi due anni fa ed è stato acclamato come un potenziale salvatore per la frustrata franchigia.

Non è cambiato molto da allora. Soprattutto tutte le perdite.

Ora, uno dei migliori quarterback del gioco potrebbe lasciare i Jets esattamente come li ha trovati: un unico trofeo del Super Bowl del loro unico campionato (1969) e una siccità nei playoff che ha raggiunto le 14 stagioni peggiori della NFL.

“Ci ho messo il cuore e lo volevo davvero tanto, e quest’anno non ha funzionato”, ha detto Rodgers dopo che la vittoria di fine stagione dei Jets sui Dolphins domenica li ha lasciati con un record di 5-12. “Siamo arrivati ​​poco e l’anno scorso ho giocato quattro partite. Quindi nel complesso è deludente”.

Il debutto del quarterback 41enne la scorsa stagione, dopo tanto clamore pre-campionato, è stato interrotto da uno strappo al tendine d’Achille. È stato titolare in tutte e 17 le partite di questa stagione, ma il suo gioco, come quello della maggior parte della squadra, è stato caratterizzato da alti e bassi, soprattutto quando ha dovuto affrontare alcuni altri fastidiosi infortuni alla gamba.

Il proprietario Woody Johnson e il suo staff sono già alla ricerca di un nuovo direttore generale e capo allenatore dopo che Joe Douglas e Robert Saleh sono stati licenziati durante la stagione. Il nuovo consiglio affronta immediatamente una grande domanda: cosa fare con Rodgers?

Al quattro volte MVP resta un anno non garantito di contratto. Ma dovrebbe guadagnare un bonus di opzione di 35 milioni di dollari prima dell’inizio della stagione regolare e contare 23,5 milioni di dollari rispetto al tetto salariale. Se Rodgers venisse tagliato o ritirato, i Jets potrebbero incassare i 49 milioni di dollari in denaro morto l’anno prossimo, a meno che non lo designino per un taglio dopo il 1° giugno e possano distribuire il pagamento su due anni.

Anche Rodgers, il quinto giocatore nella storia della NFL a lanciare 500 passaggi di touchdown nella stagione regolare, non è sicuro di voler continuare a giocare e dice che si prenderà un po’ di tempo in offseason per capirlo.

“Ci sono ovviamente molte ipotesi qui”, ha detto Rodgers. “Se voglio giocare – ipotetico n. 1. Se vogliono continuare – ipotetico n. 2. Sarei disposto a giocare per un’altra squadra – ipotetico n. 3”.

E poi, con un sorriso, Rodgers ha aggiunto: “La risposta è sì”.

La sua stagione sarà considerata statisticamente una delle migliori nella storia della franchigia: i suoi 28 passaggi di touchdown e 3.897 yard sono entrambi i terzi migliori in una singola stagione per la squadra. Ma non ci sono state abbastanza grandi giocate, coerenza o vittorie.

“Che si tratti del ritorno o dei ragazzi che hanno o dei nuovi ragazzi o altro, concentriamoci su come posso io, il giocatore, essere parte della soluzione, non del problema?” Rodgers ha detto. “E ho molto amore per questa organizzazione e spero che cambi direzione. Se torno a farne parte, farò tutto il possibile per ribaltarla.”

I Jets hanno già intervistato Mike Vrabel e Ron Rivera per il loro lavoro da head coach e hanno in programma di parlare questa settimana con Rex Ryan – che ha guidato New York ai campionati AFC consecutivi nel 2009 e 2010 – e con l’allenatore ad interim Jeff. Ulbrich, che è andato 3-9 dopo aver sostituito Saleh.

Tale elenco aumenterà sicuramente nei prossimi giorni poiché i campi di New York richiederanno di parlare con allenatori di altre squadre. Stesso discorso per il concerto in GM, di cui i Jets hanno già parlato con Thomas Dimitroff, Jon Robinson, Jim Nagy e Louis Riddick.

Adams e A-Rod

Un giocatore il cui futuro i Jets hanno legato a Rodgers è il wide receiver Davante Adams, acquisito da Las Vegas in ottobre.

Adams, buon amico di Rodgers dalle loro otto stagioni insieme a Green Bay, ha detto lunedì che questa stagione è stata un “vortice” per lui e non è sicuro di quale sarà il suo prossimo passo. Il 32enne guadagnerà 35,64 milioni di dollari nei prossimi due anni.

I Jets potrebbero chiedere ad Adams di firmare nuovamente o potrebbe essere rilasciato nei prossimi mesi. Ma ha riconosciuto che ciò che fa Rodgers è “sicuramente” un fattore nella sua decisione e ha detto che “potenzialmente” potrebbe tornare anche se il quarterback non fosse presente.

Elementi costitutivi

New York ha diversi giovani giocatori che dovrebbero diventare pezzi chiave in futuro, tra cui il cornerback Sauce Gardner, il wide receiver Garrett Wilson, il running back Breece Hall e l’edge rusher Jermaine Johnson, tutti idonei per estensioni in questa offseason.

Gardner, un All-Pro nelle sue prime due stagioni, è stato solido ma non altrettanto coerente in questa stagione. Lo stesso vale per Hall, la cui produzione è diminuita rispetto alla scorsa stagione. Wilson si è unito a Brandon Marshall come l’unico giocatore nella storia della franchigia con almeno 100 ricezioni in una stagione, ma era frustrato dal suo utilizzo nei momenti chiave della stagione. Johnson, selezionato nel Pro Bowl la scorsa stagione, è reduce da uno strappo al tendine d’Achille che lo ha limitato a due partite.

Prossimi passi

Diversi giocatori che hanno giocato grandi scatti in questa stagione sono potenziali agenti liberi in questa offseason. Ciò include il linebacker Jamien Sherwood, che ha guidato i Jets nei contrasti ed è stato votato MVP della squadra dopo aver preso il posto dell’infortunato CJ Mosley. Il tight end Tyler Conklin, il cornerback DJ Reed, il placcaggio destro Morgan Moses, il edge rusher Haason Reddick, il placcaggio sinistro Tyron Smith, la sicurezza Chuck Clark e il guardalinee difensivo Solomon Thomas sono tutti coloro che potrebbero lasciare il libero arbitrio.

Rapporto dell’Associated Press.

