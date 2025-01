La difesa del Texas è in vantaggio nella vittoria con wild card sui Chargers

HOUSTON – La difesa degli Houston Texans ha avuto la meglio battendo i Los Angeles Chargers 32-12 nella wild card round dei playoff.

L’unità controllava una linea di mischia che teneva i Chargers a 50 yard di corsa, il secondo minimo della stagione, e licenziava il quarterback Justin Herbert per quattro volte, il massimo della carriera. Herbert è entrato in gioco con solo tre parate nella stagione regolare.

Anche se l’attacco dei texani ha messo la difesa in una brutta posizione, l’unità li ha salvati. Per iniziare la partita, il wideout John Metchie III ha perso un fumble e il quarterback CJ Stroud ha lanciato un intercetto nel secondo quarto. I Chargers sono stati in grado di generare solo un canestro su palle perse.

La difesa del Texas ha anche licenziato Herbert quattro volte e lo ha messo sotto pressione su oltre il 50% dei suoi dropback, costringendolo ad andare 3 su 14 per 112 yard con un touchdown e due intercettazioni in quelle situazioni, secondo Next Generation Stats. L’azione che ha aperto la partita è arrivata all’inizio del terzo quarto quando la sicurezza Eric Murray ha intercettato Herbert e lo ha restituito per 38 yard per un punteggio che ha dato ai texani un vantaggio di 20-6.

L’attacco dei texani è iniziato lentamente, ma con 6:15 rimasti nel primo tempo, Stroud ha guidato l’attacco per 99 yard e l’ha coronato con un passaggio di touchdown da 13 yard a Nico Collins per il 7-6 e da Là. la marea è cambiata.

Gioco chiave: Sul terzo e 16 con 2:24 rimasti nel secondo quarto, Stroud ha fatto una giocata improbabile – dove non si è fatto prendere prima di girare a destra e sfrecciare verso Xavier Hutchinson per un completamento di 34 yard. Il drive si è concluso con il passaggio di touchdown di Stroud al ricevitore largo Nico Collins che ha portato i texani sul 7–6. Prima di questa partita, i texani avevano avuto due primi down e due palle perse (un fumble perso e un intercetto), ma qui lo slancio è completamente cambiato per Houston.

Tendenza promettente: Il running back Joe Mixon si precipitò per 106 yard su 25 carry con un touchdown. Nei playoff, gestire il calcio e avere una difesa dominante può farti vincere diverse partite di playoff. Con Mixon una minaccia a terra e la difesa che costringe a palle perse, toglierà pressione a Stroud, che ha completato 22 passaggi su 33 per 282 yard, un touchdown e un intercetto, e consentirà ai texani di giocare un calcio complementare che può portare a una palla persa. avanzare profondamente verso i playoff.

Prestazioni più sorprendenti: La scelta sei di Murray è stata la prima della sua carriera e non poteva arrivare in un momento migliore per Houston. La partita ha dato a Houston un vantaggio di 14 punti. — DJ Bien-Aime

Per gran parte della prima metà della partita di sabato contro i texani, sembrava che l’allenatore Jim Harbaugh fosse il leader a superare l’umiliazione post-stagionale che ha fatto la storia dei Chargers. LA ha spostato la palla attorno alla difesa texana con facilità e ha costretto diverse palle perse.

Le cose andarono in pezzi rapidamente.

Era una scena fin troppo familiare per i Chargers, che hanno subito una delle sconfitte ai playoff più imbarazzanti nella storia della NFL solo due stagioni fa, soffiando un 27-0 nel primo tempo ai Jacksonville Jaguars. Questa volta, i Chargers si sono trovati ancora una volta dalla parte sbagliata di un’imbarazzante sconfitta nei playoff in cui la loro difesa ha costretto tre palle perse ma l’attacco non si è mai visto.

L’unico lato positivo in una partita in cui la maggior parte della squadra ha faticato è stato il ricevitore Ladd McConkey, che ha concluso con nove ricezioni per 197 yard e un touchdown, un record in carriera in yard e in ricezioni. Le 197 yard di McConkey furono il massimo per un debuttante in una partita di playoff nella storia della NFL.

Ripartizione QB: La partita di sabato è stata forse la peggiore prestazione della carriera di Herbert, caratterizzata da lanci errati e un processo decisionale insolitamente scarso. Tutto è iniziato nel primo quarto quando Herbert ha girato a destra durante l’azione di gioco e ha tagliato un passaggio a sinistra al ricevitore Quentin Johnston che è stato intercettato dal cornerback texano Kamari Lassiter. Più avanti nel gioco, lanciò la palla troppo in alto per McConkey, che fu intercettato e restituito per un touchdown. È stata la prima scelta sei di Herbert dal 2022.

Il buco più grande nel piano di gioco: Protezione del passaggio. La linea difensiva dei texani ha banchettato con una linea offensiva dei Chargers che presenta tre scelte al primo turno nella guardia Zion Johnson e contrasta Joe Alt e Rashawn Slater. Houston ha fatto pressione su Herbert 19 volte e lo ha licenziato quattro volte sabato. Nella prima metà della sconfitta di sabato, Herbert era 0-8 con un intercetto sotto pressione, il maggior numero di tentativi mai completati in metà della sua carriera.

Una statistica lampante: Il passaggio di touchdown di Herbert a McConkey con 10:50 rimasti nel quarto quarto aveva una probabilità di completamento del 22%, il touchdown meno probabile in una partita post-stagionale della NFL dai tempi dell’ex running back dei Tennessee Titans con il touchdown da 33 yard di Ryan Tannehill contro AJ Brown nel round di divisione del 2021 . — Chris Rhim