La difesa dell’allenatore dei texani DeMeco Ryan è la chiave per battere i Chiefs

HOUSTON – Con 21 secondi rimasti nel terzo quarto della wild card game dell’AFC di sabato tra i Los Angeles Chargers e gli Houston Texans, il quarterback dei Chargers Justin Herbert ha controllato la difesa dei texani e ha inviato il ricevitore Ladd McConkey sul lato sinistro del campo. la fessura.

Guidato da un touchdown, l’allenatore dei texani DeMeco Ryans ha chiamato una copertura inversa 2 con un allineamento che sembrava una copertura 3 con una sicurezza alta.

Una volta che Herbert ha scattato, era sotto pressione e ha lanciato il suo tiro in alto sopra McConkey tra le braccia in attesa della sicurezza Eric Murray, che si è librato sopra il pre-snap di McConkey nello slot prima di tuffarsi nella sua zona piatta.

Murray lo ha restituito per un touchdown che ha portato Houston in vantaggio di 14 sulla strada verso una vittoria per 32-12 e una trasferta per l’AFC Divisional Round.

Era una posizione rara per Murray, che di solito gioca come profonda sicurezza. In questa partita, era negli angoli che di solito riempiono una Cover 2 standard. È lì che ha giocato 15 snap nella stagione regolare.

“Mi ha semplicemente messo sotto una luce diversa”, ha detto Murray a ESPN. “… Fallo lanciare corto. O colpisci (il ricevitore) oppure la palla passa attraverso le sue mani e finisce nelle tue.”

La difesa ha colpito Herbert quattro volte – un record in carriera per un quarterback – sabato. Ha lanciato tre intercettazioni da record della NFL durante la stagione regolare.

“Sbrigati e nasconditi, unisciti. Eravamo proprio tesi con la nostra fretta”, ha detto il difensore Will Anderson della sconfitta dei Chargers. “Loro erano appiccicosi in copertura e siamo stati in grado di fare alcune giocate, fare alcune palle perse e prendere la palla.

È stato il momento clou di una lezione magistrale di playcall di Ryans e di un’altra giocata nel 2024 in cui il piano di gioco dell’allenatore del secondo anno ha regalato al quarterback del Pro Bowl il giorno peggiore della sua carriera.

Durante la stagione regolare, la difesa dei texani si è classificata sesta in yard concesse a partita (315) e 14esima in punti concessi (21,9). L’unità ha tenuto il QB dei Buffalo Bills Josh Allen alla sua percentuale di completamento più bassa nella settimana 5 (30%), ha costretto Tua Tagovailoa dei Miami Dolphins a quattro palle perse (tre intercettazioni e un fumble perso) nella settimana 15, e ha intercettato il Jared Goff dei Detroit Lions ha ottenuto cinque record in carriera nella decima settimana.

“Si tratta di concentrarsi sui quattro trimestri”, ha detto Ryans riferendosi al processo di preparazione. “Chiuso nel tuo compito e poi permetti alle tue capacità donate da Dio di prendere il sopravvento e fare le giocate che dovresti interpretare.”

Houston aveva aspettative per il Super Bowl all’inizio della stagione e iniziò 6-2. Ma dopo che la squadra arrivò sul 4-5, alcuni si chiesero se quei sogni fossero reali. Tuttavia, i texani conquistarono l’AFC South e avanzarono al turno di divisione per la seconda stagione sotto Ryans.

I texani proveranno a raggiungere l’AFC Championship Game per la prima volta nella storia della franchigia, ma sabato affronteranno il due volte MVP quarterback Patrick Mahomes e una squadra di Kansas City che è stata al Super Bowl quattro volte nelle ultime cinque stagioni. . (16:30 ET, ABC/ESPN/ESPN+). I texani sono 0-2 nei playoff contro i Chiefs.

“Siamo entusiasti dell’opportunità che abbiamo”, ha detto Ryans. “Comprendiamo cosa ci aspetta. Una grande squadra (Kansas City) ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni dominando davvero il campionato e arrivando alla fine”.

EX ALL-PRO Il linebacker, che ha giocato per Houston dal 2006 al 2011, ha già ricoperto questa posizione come giocatore. Ryans ha fatto parte della prima squadra dei texani a vincere l’AFC South e una partita di playoff nel 2011. Quella squadra ha sconfitto i Cincinnati Bengals nella wild card game prima di perdere contro i Baltimore Ravens nel turno di divisione.

Questa era l’ultima stagione di Ryan a Houston e la squadra non aveva ancora saltato il turno di divisione (0-5). In due stagioni, le sue due vittorie nei playoff sono state pareggiate per lo più da un allenatore di Houston e ha la percentuale di vittorie più alta della franchigia (.588) dopo essere andato 10-7 per la seconda stagione consecutiva.

Non vuole che i suoi giocatori rendano la partita più grande di quello che è, ma stanno affrontando una squadra di Chiefs che sa come arrivare all’AFC Championship Game, avendolo fatto per sei stagioni consecutive.

“(Hanno) un ottimo staff tecnico, grandi giocatori, una grande squadra, su tutta la linea”, ha detto Ryans. “Quindi è una sfida davvero difficile per noi.

I texani hanno perso contro i Chiefs 27-19 nella settimana 16. Mahomes ha tirato per 260 yard, ha avuto un passaggio e un touchdown precipitoso, e Houston ha concesso la sua quarta prestazione da gol più alta (27).

Ryans “non porterà via molto” dalla sua prima partita contro i Chiefs perché era “una circostanza diversa”. Anche se si affiderà al coordinatore difensivo Matt Burke e al resto dello staff per la pianificazione del gioco, alla fine deciderà come i texani li difenderanno. Ogni membro dello staff tecnico difensivo è individualmente responsabile di pensare a come procedere contro una particolare sezione dell’avversario.

“Tutti danno il loro contributo”, ha detto Ryans a ESPN. “Ascolto le opinioni di tutti e alla fine è mio compito fare le scelte, mettere i ragazzi dove devono essere. Ma ascolto anche tutti. Ogni allenatore ha un’area specifica per il piano di gioco”. .”

UNA SETTIMANA FA 15, Ryans ha incorporato qualcosa di nuovo per evidenziare la sicurezza del debuttante Calen Bullock contro i Dolphins. Per 14 settimane, Bullock è stato a pari merito per il maggior numero di intercettazioni (4) tra i debuttanti della NFL. Ryans aveva un modo per ottenere di più.

Ryans sapeva che Tagovailoa e l’allenatore dei Dolphins Mike McDaniel volevano attaccare il centro del campo. Quando i Dolphins hanno affrontato i New York Jets la scorsa settimana, Ryans ha notato un passaggio play-action con Tyreek Hill che correva su un percorso di attraversamento e il tight end Jonnu Smith che eseguiva una spazzata.

I Jets erano in copertura 3 e Tagovailoa colpì Hill su un percorso per completare 17 yard prima della sicurezza. Quindi Ryans voleva usare più copertura che permettesse a Bullock di fluttuare nel mezzo per “liberarlo e rubare alcune di quelle rotte”, dice Burke.

Con 25 secondi rimasti nel secondo quarto contro Miami, McDaniel ha chiamato la stessa giocata che ha fatto contro i Jets. Ryans ha risposto schierando Bullock, solitamente una safety in campo profondo, con una Cover 2 inversa. Bullock fluttuava al centro del centrocampo, saltava davanti a Hill, intercettava Tagovailoa e correva lungo il campo finché non veniva abbattuto al Miami 5- linea del cantiere. Houston ha capitalizzato su un canestro prima dell’intervallo.

“Mi ha messo in posizioni in cui sa che mi sento a mio agio, per aiutare la difesa portando via la palla”, ha detto Bullock a ESPN. “Questo è stato il piano per tutta la settimana. Lasciami guidare al centro e lasciami giocare la palla. Quando ho scelto, sapevamo che Tua distoglieva lo sguardo, ma una volta lanciata la palla, in realtà non guardava dove stava lanciando. ” in modo che non mi veda sempre.”

È stata la quinta intercettazione di Bullock, ma non è stato l’unico difensore a beneficiare dei piani di gioco di Ryans. Durante tutto l’anno, Ryans ha utilizzato il cornerback Derek Stingley Jr., che è stato nominato All-Pro della prima squadra la scorsa settimana, per contenere diversi ricevitori di stelle. Stingley è stato incaricato di coprire Hill, CeeDee Lamb dei Dallas Cowboys e DJ Moore dei Chicago Bears. E tutte le sue parate (cinque) nella stagione regolare sono state contro questi giocatori.

“Ci sono state alcune partite in cui ha detto go (shadow)”, ha detto Stingley a ESPN. “Quelle situazioni mi danno la fiducia necessaria per andare là fuori e assicurarmi di fare quello che devo fare.

Stingley ha aggiunto altre due intercettazioni al suo curriculum sabato contro i Chargers. Il primo è arrivato per possesso palla dopo la scelta sei di Murray. Ryans ha chiamato un blitz mascherato dalla zona di fuoco e ha messo in copertura Denic Autry.

Herbert ha lanciato il suo tiro verso Will Dissly, mentre Stingley era in copertura, aspettandosi un tiro veloce per battere il blitz. Una volta che il cornerback ha visto Herbert lanciare, si è seduto e mentre il passaggio rimbalzava sulle mani di Dissly, Stingley lo ha preso.

PUNTO DI FIDUCIA Stingley ha menzionato qualcosa che il linebacker Azeez Al-Shaair elogia di Ryans. Quando l’allenatore del secondo anno sfida i suoi giocatori, si assicura di infiammare anche loro.

“Più di ogni altra cosa, ciò che fa schematicamente per noi giocatori è (darci) fiducia”, ha detto Al-Shaair a ESPN. “Vuoi sapere come si vincono le partite? Ovviamente con l’esecuzione, ma con la fiducia in noi stessi. Non ci lascia mai perdere il fatto che siamo esattamente chi pensiamo di essere. Siamo i pezzi grossi, siamo in campionato e siamo grandi giocatori che giocano grandi partite.”

Contro i Bills, i texani hanno fatto pressione su Allen sul 45% dei suoi dropback, costringendolo ad andare 1 su 14 su quei punti per 24 yard. Al-Shaair è stato incaricato di un ruolo di scouting per cercare di rallentare la capacità di corsa di Allen, e lui ha risposto con 8 contrasti da record per la squadra, 3 deviazioni di passaggio e 2 colpi di quarterback.

L’allenatore degli Houston Texans DeMeco Ryans saluta il linebacker Azeez Al-Shaair prima della partita di playoff delle wild card contro i Los Angeles Chargers sabato. Eric Christian Smith/AP

La difesa sapeva che Allen preferiva andare a destra, poiché i suoi 160 scramble rollout a destra sono i secondi dal 2018, secondo NFL Next Gen Stats.

“(Ryans) mi stava proprio dicendo: ‘Ehi, amico, se questo ragazzo si arrampica, si arrampica a destra”, ha detto Al-Shaair. “La linea stava solo facendo le proprie giocate. E quando l’ho visto, sono andato a prenderlo.”

Per superare l’ostacolo contro i campioni in carica del Super Bowl, i texani avranno bisogno della loro difesa per scrivere la storia della franchigia. È un compito arduo contro un altro quarterback del Pro Bowl, ma la parte difensiva Danielle Hunter sa che Ryans li avrà pronti.

“Siamo sempre pronti per una sfida. Ci piace passare momenti difficili”, ha detto Hunter a ESPN. “Vogliamo tutti competere.