La famiglia di Carlos Vela è salva dopo la casa distrutta dagli incendi di Los Angeles

Moglie di un ex giocatore della nazionale messicana Carlo Vela ha riferito che il giocatore e la sua famiglia sono al sicuro dopo che la loro casa di Malibu è andata a fuoco nel devastante incendio di Palisades nel sud della California.

“La nostra bella casa a Malibu è andata a fuoco ieri… Siamo ancora sotto shock per tutto quello che sta succedendo”, ha scritto Saioa Cañibano sui social media.

“È molto triste e spaventoso vedere tutto bruciare. Nonostante tutte le segnalazioni di preoccupazione che ci vengono inviate, siamo al sicuro. Mandiamo tanto affetto a tutte le persone colpite e speriamo che spengano presto il fuoco.”

Secondo la Wildfire Alliance, l’incendio di Palisades è il più distruttivo nella storia di Los Angeles dopo aver distrutto circa 1.000 strutture.

Anche il difensore dell’Angel City FC Ali Riley si è rivolto ai social media per dire che la sua casa è stata distrutta dagli incendi.

“Questa era la nostra casa. Quanto è reale. Non può essere reale”, ha detto Riley su X insieme a una foto del quartiere devastato.

Vela e la sua famiglia si sono trasferiti per la prima volta nell’area di Los Angeles prima della sua stagione di debutto nel 2018 per LAFC. Con il club di espansione, l’esterno messicano e MVP della MLS 2019 ha vinto il trofeo della MLS Cup e due Supporters’ Shields.

Ha lasciato la LAFC dopo la stagione 2023 prima di rientrare alla fine del 2024 per il resto della stagione l’anno scorso.

La moglie di Carlos Vela ha confermato che la casa della famiglia del giocatore a Malibu è stata distrutta dai devastanti incendi di Los Angeles. Tayfun Coskun/Anadolu tramite Getty Images

A novembre la LAFC ha rifiutato l’opzione sul contratto di Vela fino al 2025, ma le parti continuano a discutere sul futuro del giocatore.

In tutta la città, gli incendi in corso potrebbero anche influenzare l’imminente partita di playoff delle wild card della NFL tra i Minnesota Vikings e i Los Angeles Rams al SoFi Stadium lunedì prossimo. Mercoledì, la NFL ha dichiarato che stava monitorando gli sviluppi e che aveva un piano di emergenza per spostare la partita allo State Farm Stadium in Arizona, se necessario.