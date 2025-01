La FIFA banna il capo della federazione panamense per giocatori che fanno vergogna al grasso

La FIFA ha sospeso il presidente della Federcalcio panamense per un commento vergognoso su una stella della nazionale femminile.

Manuel Arias ha suggerito che il centrocampista Marta Cox sia “grasso” dopo aver criticato l’assetto della nazionale che si è qualificata per la Coppa del Mondo femminile 2023.

“Il presidente Arias è stato squalificato per sei mesi, fino al 14 luglio 2025, periodo durante il quale non potrà partecipare alle attività legate al calcio della federazione”, ha detto giovedì sera la federazione panamense.

Marta Cox ha recentemente firmato un contratto con il club turco Fenerbahce. AP Photo/Jessica Gratigny, file

Il divieto rimuove Arias dalla serie di partite della nazionale maschile nella regione della Concacaf: le partite della Nations League a marzo, due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 a giugno e il torneo Gold Cup negli Stati Uniti in programma dal 14 giugno al 6 luglio. Panama ha raggiunto la finale della Men’s Gold Cup 2023, perdendo contro il Messico.

Giovedì Arias ha dichiarato sui social media che il suo divieto era dovuto a commenti “sfortunati” fatti nel marzo 2024.

“Ho usato un linguaggio davvero infelice che non dovrebbe mai essere usato,” ha detto Arias su X.

La federazione ha affermato che il vicepresidente Fernando Arce fungerà da leader ad interim fino alla scadenza del divieto e ha riconosciuto che c’è ancora del lavoro da fare nel calcio femminile.

Cox, 27 anni, ha recentemente firmato per il club turco Fenerbahce dopo aver giocato per lo Xolos in Messico. Alla Coppa del Mondo femminile, ha segnato nella sconfitta per 6–3 contro la Francia nella fase a gironi.