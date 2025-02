La fortuna salva la Coppa d’Inghilterra lo United perché le cattive esibizioni continuano

MANCHESTER, Inghilterra – Ruben Amorim spera che un giorno la FA Cup scivola la sua lista di priorità.

In questo momento, quando il Manchester United scompare nella metà inferiore del tavolo della Premier League, offre una pressione insufficiente per il direttore della pressione.

Non succede nulla ad Amorima al momento e United che ha consegnato il debutto della firma di gennaio Patrick DorgaHa dovuto difendersi dall’obiettivo di battere Leicester City per 2-1 nell’Old Trafford venerdì. Richiedeva l’ora della fermata Harry Maguire – che sembrava essere fuorigioco per prenotare un luogo unitario nel quinto round della Coppa d’Inghilterra.

Ma la cosa più importante per Amorim è che hanno avanzato e hardware è ancora in linea.

Editori birichini 2 correlati

Era allettante che alcuni sostenitori credessero che il club avesse cancellato il resto di questa stagione, soprattutto dopo una tranquilla finestra di trasmissione di gennaio con un piccolo sforzo per aggiungere un nuovo aggressore. Almeno la FA Cup offre qualcosa a cui i fan sono interessati.

Finché Amorim non può trasformare questa squadra al punto in cui le sfide del titolo diventano la norma – e questa sembra essere molto lunga – deve attenersi a ogni piccolo successo possibile.

“È stato un buon risultato, non una buona performance”, ha detto Amorim. “Penso che dobbiamo fare lo spettacolo molto meglio con la palla, senza la palla. Oggi c’è una sensazione di vittoria e i fan tornano a casa con questa sensazione di vittoria.

“È difficile sottolineare qualcosa che dà loro (fan) fiducia, solo lo spirito nella seconda metà, più energia, più altre palle. Il resto è molto da migliorare. Sapevamo già che dovevamo farlo meglio.

Amorim ha ripetutamente avvertito i sostenitori che le cose potrebbero essere molto caoticamente da ora all’estate, quando avrebbe avuto la possibilità di portare i propri giocatori e il tempo per lavorare sulla base di allenamento. Home sconfigge Bournemouth, Newcastle, Brighton e Crystal Palace lo hanno mostrato come giusto.

Lo United non è abbastanza buono per la battaglia della Premier League a settimana in Premier League. La buona notizia per Amorim è che non devi essere coerente nella FA Cup.

giocare 0:56 Harry Maguire Puntes Stopsie Time Winder per Man United L’intestazione fissa di Harry Maguire in 93 minuti manderà il Manchester United al quinto round della FA Cup.

Devi solo essere un po ‘bravo, e nelle convulsioni e inizia. Metti un po ‘di fortuna e puoi avvicinarti a Wembley. Forse anche vincere tutto. E lo United è stato fortunato ad avere la Coppa d’Inghilterra nell’ultimo round quando l’Arsenal non avrebbe approfittato dei benefici DiogoÈ un cartellino rosso ed è stato perso su multe negli Emirati.

Anche con tutti i loro problemi, la squadra Amorim avrebbe dovuto battere Leicester, una festa radicata nei tre inferiori in Premier League – ma lo United stava ancora combattendo.

Il primo tempo è stato così povero che non sono riusciti a raccogliere un solo colpo al bersaglio quando la squadra Ruud Van Nistelrooyů è andata a metà tempo meritatamente 1-0 in su. L’obiettivo previsto dello United Il primo tempo, che era solo 0,05, era legato al minimo delle 20 partite di Amorim responsabili della squadra.

Il gioco è cambiato solo nella seconda metà introducendo alternativi Alejandro Garnacho E Joshua Zirkzee. Anche allora era uno slogan. Zirkzee ha segnato per essere 1-1. Ma proprio come il momento in cui è stato istruito, allo United è stato assegnato il rivale dell’arbitro Michael Salisbury dopo che la palla è partita dopo Garnacho e ha colpito James Justin“Gomito.

Era il primo pezzo di felicità unita. Salisbury si mise un fischio sulle labbra, la tirò fuori e alla fine lo lanciò. Van Nistelrooy infuriava sulla linea di touch e prima che gli olandesi si calmassero, Bruno Fernandes Pkál si diresse con la croce nella scatola e Maguire si diresse verso il vincitore.

Replays ha mostrato che Maguire era almeno un cortile, ma senza Varn al round successivo si trovava un goal. Il secondo – e decisivo – un pezzo di felicità unificato.

“Hai alcuni centimetri, alcuni centimetri, era mezzo metro, chiaro di seguito”, pensò Van Nistelrooy. “È stato difficile da prendere, perché alla fine la squadra merita di disegnare.

“Quindi tempo extra, resta in gioco, non sai mai cosa succede. Meritavamo di andare al tempo extra, andare per una battaglia nella prossima volta e forse multe. Le decisioni come queste al nostro livello sono difficili da ingoiare.

Persino Amorim ha ammesso che la chiamata era cattiva, ma come regole della Coppa d’Inghilterra.

“Non era un obiettivo con VAR e penso che sia importante perché è giusto”, ha detto Amorim. “È davvero difficile perdere una partita all’ultimo minuto con la partita di fuorigioco, ma a volte meritiamo un po ‘di fortuna.”

Lo United ne ha bisogno al momento.

La vittoria su Leicester è stata la terza United in quattro partite, ma poi Amorim sembrava un uomo le cui preoccupazioni erano approfondite piuttosto che rilassate. È stato un tipo di prestazione per farlo al capo allenatore. Da quando Erik ha assunto la HAG a novembre, ne aveva visti molti.

Il pericolo è che lo United potrebbe servire lo stesso nei prossimi due piselli: accessori delicati contro Everton e Tottenham. Sono due di sole sette squadre sotto di loro nel tavolo e se i risultati non vanno uniti, potrebbero essere in due settimane 16.

Almeno ha un’altra cravatta in FA Cup che non vede l’ora. È stata una chiamata ravvicinata, ma la competizione continua a offrire un lampo di speranza in una campagna altrimenti povera.