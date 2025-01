La frizione FG di Jeter solleva Notre Dame sulla Penn State nelle semifinali CFP

MIAMI GARDENS, Florida – Ci sono stati momenti in questa stagione in cui Mitch Jeter non riusciva proprio a calciare perché gli infortuni all’anca e all’inguine hanno rovinato la sua forma e hanno minacciato di indebolire la sua fiducia.

Ma nell’ultimo mese, mentre si riprendeva, si è trasformato in “Mr. January”. Di conseguenza, Notre Dame è diretta al suo primo campionato nazionale dal 2013 con la possibilità di vincere il suo primo titolo dal 1988.

Gli irlandesi affermano di aver costruito la loro stagione sulla resilienza – e forse nessuno nella squadra lo incarna più di Jeter. Quando si è schierato per un tentativo di field goal da 41 yard con 24 e 12 secondi rimasti contro la Penn State giovedì sera, tutto ciò che riusciva a pensare era: “Facciamolo”.

Jeter ha guidato il pallone attraverso i montanti regalando a Notre Dame una vittoria per 27-24 nelle semifinali dei College Football Playoff al Capital One Orange Bowl. In tal modo, è diventato il primo giocatore a realizzare un canestro nel quarto quarto di una partita di playoff.

“L’allenatore (Marcus) Freeman parla molto di gratificazione ritardata”, ha detto Jeter. “Questo è ciò di cui parlava fin dalla seconda settimana, quando (la sconfitta contro l’Illinois settentrionale) è avvenuta. Quindi quella era una specie di mia mentalità, ho superato l’infortunio, ora sto mettendo da parte il mio compiacimento andare là fuori e dare alla nostra squadra la possibilità di vincere un campionato statale “.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Inoltre, Freeman è il primo allenatore nero ad avere la possibilità di vincere un campionato nazionale di calcio.

Jeter non è stato l’unico giocatore a farsi notare giovedì sera. Molte di quelle prestazioni straordinarie provenivano da giocatori inaspettati. Il cornerback Christian Grey ha escogitato un’azione enorme per impostare il field goal vincente, colpendo il quarterback della Penn State Drew Allar a 30 secondi dalla fine.

Il coordinatore difensivo Al Golden ha definito il gioco del secondo anno “fantastico” perché ha riconosciuto cosa stava facendo Allar e ha battuto il suo ricevitore sulla palla.

“Christian ha fatto un ottimo lavoro”, ha detto Golden. “E in generale, il ragazzo lavora davvero duro con le sue mani, quindi se ha l’opportunità di coglierla, di solito lo fa.

Freeman ha aggiunto: “A quel punto, Christian ha dovuto fare una giocata e lo ha fatto ed è stato un motivo importante per cui abbiamo vinto quella partita”.

Una partita che è stata un impasse offensivo per i primi tre quarti si è trasformata in un avanti e indietro nel quarto quando le squadre si sono unite per segnare quattro touchdown in meno di 10 minuti.

Il running back di Notre Dame Jeremiyah Love, giocando con una ginocchiera e con meno del 100%, ha segnato nell’ultimo quarto in un notevole secondo tentativo dalla linea delle 2 yard, saltando un contrasto e rimanendo in piedi. e ha trascinato con sé un difensore in end zone mentre le sue gambe si rifiutavano di fermarsi per dare agli irlandesi un vantaggio di 17-10.

L’amore di solito celebra il suo tocco formando una forma di cuore con le sue mani. Ma nella foga del momento se ne dimenticò.

“Non so cosa fossi in quella commedia, ma sentivo di avere una forza in più”, ha detto Love. “Volevo solo urlare e infuriarmi. Mi sentivo come Hulk o qualcosa del genere. Non pensavo nemmeno di vomitare il cuore. Era solo un’espressione di dominio che affermavo su di loro.”

Penn State ha risposto con due drive da touchdown portandosi in vantaggio per 24-17 con 7:55 rimasti. Fu allora che il wide receiver irlandese del secondo anno Jaden Greathouse ebbe il suo turno sotto i riflettori. Sul secondo e 8 dalla linea delle 46 yard di Notre Dame con 4:38 rimasti, Riley Leonard si è ritirato e ha lanciato. Greathouse ha fatto una mossa su Cam Miller, che è caduto, lasciando Greathouse completamente aperto in mezzo al campo.

Leonard alzò la palla e Greathouse la prese. Ha dovuto battere una safety e, con una mossa juke dopo, Greathouse era in end zone per un passaggio di touchdown da 54 yard per pareggiare il punteggio a 24.

“Mentre ero lì, ho ripensato ai miei giorni 7 su 7 al liceo ed era un gioco simile”, ha detto Greathouse. “E io ho pensato, ‘Devo solo tagliare dentro e festeggerò in end zone.’

Greathouse terminò con sette ricezioni per 105 yard e un punteggio: la prima partita da 100 yard della sua carriera. Ha saltato due giorni di allenamento all’inizio della settimana perché era malato, ma ha detto che si è svegliato giovedì credendo: “Stasera sarà la mia prima partita da 100 yard”.

Ciò ha riportato le cose a Jeter e alla sua opportunità di rompere un pareggio a 24 anni. La sua saga di infortuni risale alla settimana 4, quando è stato colpito all’anca durante uno scatto di canestro fallito contro Miami (Ohio). Ha perso, ma si è infortunato all’inguine poche settimane dopo contro lo Stanford. Col passare del tempo, le sue ossa non erano più in perfetto allineamento e questo influiva sulla sua forma.

Jeter ha mancato quattro dei suoi cinque tentativi di canestro nelle ultime quattro partite della stagione regolare. Suo padre Andrew lavora come chiropratico e si è offerto di aiutarlo a riportare in equilibrio il suo corpo. È arrivato a South Bend giovedì e poi è rimasto alcuni giorni per aiutare Jeter a raddrizzare il suo corpo in modo che tutto potesse guarire correttamente.

“Le ossa erano in posti in cui non avrebbero dovuto essere”, ha detto Jeter. “Quello era il mio femore, la mia schiena, i miei fianchi. È stato in grado di riportare quelle ossa dove avrebbero dovuto essere, il che ha permesso di accelerare quasi il processo di guarigione.”

Una volta iniziati i playoff, Jeter si è sentito al 100%. Lo ha dimostrato la sua prestazione, dato che Jeter è andato 7 su 8 in tre partite di playoff, inclusi alcuni calci di frizione nella vittoria dei quarti di finale contro la Georgia.

Il quarterback Steve Angeli – un altro giocatore che si è fatto avanti per condurre alla fine del primo tempo con Leonard messo da parte – ha detto che la squadra ha soprannominato Jeter “Mr. January”.

“È un ragazzo fiducioso, amico”, ha detto Freeman. “Nessun momento è troppo grande per Mitch Jeter. A quel punto, avevo molta fiducia in lui per fare esattamente quello che ha fatto, e ha fatto un ottimo lavoro.”