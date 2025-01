La giovane difesa dei Los Angeles Rams riempie un buco grande quanto Aaron Donald

LOS ANGELES – Dal momento in cui Aaron Donald si è ritirato nel marzo 2024, i membri dell’organizzazione dei Los Angeles Rams hanno avuto le idee chiare.

Il futuro placcaggio difensivo della Hall of Fame era insostituibile.

“Si usa spesso il termine ‘uno contro uno'”, ha detto l’allenatore dei Rams Sean McVay. “Lui è davvero uno di loro.

Ma quando Donald ha deciso di andarsene dopo 10 stagioni, ha cercato di sostituire il suo produzione era in cima alla lista delle cose da fare fuori stagione dei Rams.

La squadra aveva deciso di affrontare la vita senza Donald un anno prima, quando aveva arruolato il placcaggio difensivo Kobie Turner e il linebacker esterno Byron Young nel terzo round.

Anche se i Rams non sapevano esattamente quando Donald si sarebbe ritirato, capire come “giocare in difesa senza qualcuno che cambia i conti come lui” era da tempo nella mente del direttore generale Les Snead.

“Tre anni fa, quando pensavi: ‘Quando Aaron si ritirerà, non ci sarà un altro Aaron. Quindi abbiamo dovuto giocare in difesa in modo diverso'”, ha detto Snead alle riunioni di campionato di marzo.

Il placcaggio difensivo dei Los Angeles Rams Kobie Turner (91) con il linebacker Byron Young (0) e il placcaggio difensivo Aaron Donald (99) nel 2023. Mark J. Rebilas-USA TODAY Sport

Ad aprile, i Rams utilizzarono la scelta n. 19 per arruolare il linebacker esterno Jared Verse, e il giorno successivo sono passati al n. 39 per arruolare il suo compagno di squadra della Florida State, il difensore Braden Fiske. Insieme al placcaggio difensivo Bobby Brown III e al linebacker esterno Michael Hoecht, il fronte difensivo dei Rams è cresciuto in modo significativo dall’inizio della stagione.

L’unità, che ha ceduto 489 yard totali nella settimana 2, ha tenuto gli avversari a meno di 10 punti in cinque o nelle ultime sei partite. L’eccezione è stata la sconfitta dei Rams nella settimana 18 contro i Seattle Seahawks, quando i giocatori chiave della difesa di Los Angeles non stavano ricevendo il loro carico di lavoro tipico e l’NFC West era già stato conquistato.

La difesa nel suo insieme, senza Donald, è passata dall’essere forse il tallone d’Achille della squadra a un gruppo che ha impressionato nella vittoria per 27-9 sui Minnesota Vikings nella wild card di lunedì, licenziando nove volte il quarterback Sam Darnold per pareggiare la NFL. record dei play-off. Il prossimo test dei Rams arriverà domenica nella partita del turno di divisione contro i Philadelphia Eagles (15:00 ET, NBC/Peacock), una squadra scesa a 37-20 nella settimana 12.

“È un enorme merito per Les (Snead) e per il nostro front office aver identificato il giusto tipo di ragazzi e averlo davvero costruito durante il draft negli ultimi due anni”, ha detto il coordinatore difensivo del primo anno Chris Shula. “Con BY (Young) e Kobie (Turner) ovviamente due anni fa e poi con Fiske e Verse l’anno scorso. Basta reclutare ragazzi con le competenze che riteniamo adeguate.”

“La cosa numero 1 è avere un impatto sul passante in questo campionato, e avere un fronte che può farlo è enorme.

LA DIFESA CRESCE i dolori si sono manifestati ad inizio stagione. Nella settimana 2, i Rams furono sconfitti dagli Arizona Cardinals, perdendo 41–10 e cedendo 489 yard totali, di cui 258 di corsa. Era un gioco che McVay definì “incredibilmente umiliante” e disse: “Non c’è niente di positivo da cui posso portare via oggi”.

“Che schifo”, ha detto Verse dopo la partita. “Ci hanno messo addosso quasi 500 yard di attacco totale. Sono stati in grado di far correre la palla, sono stati in grado di passare e questo è semplicemente demoralizzante quando una squadra è in grado di fare entrambe le cose. Ma la cosa più importante è (è) colpa nostra, è stata una mancanza di esecuzione da parte (della difesa), me compreso.”

L’addio dei Rams nella quinta settimana è stato un punto di svolta. Dopo aver iniziato 1-4 con sconfitte contro Detroit Lions, Cardinals, Chicago Bears e Green Bay Packers, Los Angeles vinse nove delle 11 partite successive vincendo l’NFC West.

I debuttanti dei Rams si unirono per 13,5 sack, il massimo della NFL. Emilee Chinn/Getty Images

Fu intorno a quella settimana di addio, disse Verse, che una competizione amichevole cominciò a nascondersi tra i passeggeri. Chi ha concluso la stagione regolare con più licenziamenti si è tenuto la barba.

Nella settimana 17 contro i Cardinals, Fiske aveva un vantaggio: “circa un quarto!” ha detto dopo la partita, ma Turner ha recuperato e ha concluso la partita alle otto. Nel finale di stagione regolare contro i Seattle Seahawks, in cui i titolari non hanno giocato il loro carico tipico, Fiske ha ricevuto mezzo licenziamento, pareggiando il vantaggio della squadra.

Gli 8,5 sack di Fiske nella stagione regolare guidarono la classe rookie della NFL, mentre i rookie dei Rams si unirono per 13,5 sack, il massimo nella NFL.

“Stanno facendo un ottimo lavoro”, ha detto il quarterback Matthew Stafford dopo che i Rams hanno battuto gli Arizona Cardinals 13-9 nella settimana 17. “… Voglio fare più giocate per assicurarmi che non debbano fare lo stesso di stasera, ma sono orgoglioso di loro, guardando dove erano nel campo di addestramento, dove sono adesso.

Anche se la gara per la barba è stata apparentemente vinta da Fiske – “forse vedrò se Braden la estenderà ai playoff”, ha detto Turner lunedì sera – i licenziamenti continuavano ad arrivare contro i Vikings.

Otto giocatori dei Rams hanno totalizzato almeno mezzo licenziamento, il massimo in una partita di playoff da quando i licenziamenti individuali sono diventati una statistica ufficiale nel 1982, secondo ESPN Research. Turner ha aperto la strada con due sack, mentre Young e Neville Gallimore ne avevano 1,5 ciascuno.

“Io sono tipo, che diavolo?” Versetto detto dopo la partita. “Mi dico che è una festa di sacco. Non sono invitato.”

Verse non è stato licenziato contro i Vikings, ma è riuscito ad armeggiare per un touchdown dando ai Rams un vantaggio di 17-3 nel secondo quarto.

Verse è stato selezionato per il Pro Bowl, l’unico rappresentante dei Rams, e ha detto che “è stato davvero surreale vedere quanto siano stati fortunati” i suoi compagni di squadra per lui quando è stato annunciato in una riunione della squadra.

“Ed è davvero grazie a loro perché mi hanno aiutato a spingermi ogni giorno”, ha detto Verse. “Se non raggiungo lo standard che ci siamo prefissati, mi faranno fare un passo avanti così potrò portarci tutti a un livello superiore.”

DURANTE IL 2023 in questa offseason, i Rams hanno apportato un cambiamento drastico al modo in cui si sono avvicinati alla costruzione della squadra. Invece di scambiare le scelte del draft con veterani famosi, hanno revisionato un’unità attraverso il draft che ha perso contributori chiave in difesa.

Quando Snead si è seduto con Donald per spiegare il suo approccio, la risposta del contrasto difensivo ha avuto risonanza con il direttore generale.

“Assicurati solo che siano interessati”, ha detto Donald a Snead, riferendosi ai nuovi volti.

Quella lezione includeva Turner, che ha detto molte volte quanto ha imparato sul calcio e sulla leadership nell’unica stagione in cui ha giocato con Donald. E anche se Donald non è più nell’edificio, il tipo di giocatore di cui ha parlato è stato ciò che ha attratto il front office e lo staff tecnico verso Verse e Fiske.

“Stanno facendo un ottimo lavoro”, ha detto il quarterback Matthew Stafford della giovane difesa dei Rams. Harry How/Getty Images

“L’unica cosa che prevale in questi due è che sono il nostro tipo di ragazzi”, ha detto l’allenatore dei linebacker esterni Joe Coniglio. “Sono venuti qui, volevano lavorare, vogliono migliorare. Hanno l’ambizione di essere davvero bravi, grandi giocatori e continuano a lavorare ogni giorno per raggiungere questo obiettivo”.

Sebbene Verse e Fiske non abbiano mai giocato con Donald, Turner ha detto che le impronte digitali di Donald sono ancora in tutta la difesa perché il modo in cui si comportava è “qualcosa che avrà sicuramente eco”. Turner ha detto che il modo in cui Donald si avvicinava ogni giorno, sia nella sala riunioni, durante gli allenamenti o anche passeggiando, “semplicemente non lo dimentichi”.

“Quei ragazzi sono entrati negli spogliatoi e nella struttura e hanno dimostrato di essere esattamente i ragazzi che pensavo fossero”, ha detto Turner. “Ed erano ragazzi simili a quello che Aaron avrebbe voluto, erano solo persone che si preoccupavano e facevano le cose nel modo giusto e persone che lavoravano davvero duramente per ottenere ciò che volevano.”

E lunedì sera contro i Vikings, la difesa dei Rams ha offerto una delle sue migliori prestazioni della stagione, anche con Donald in tribuna, recentemente ritiratosi.

“È semplice”, ha detto Verse. “Dovevamo dimostrargli che lo aveva lasciato in buone mani.