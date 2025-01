La guardia degli Hornets Brandon Miller, la scelta numero 2 nel 2023, è fuori per la stagione dopo un intervento chirurgico al polso

La guardia degli Charlotte Hornets Brandon Miller salterà il resto della stagione per riparare uno strappo al legamento del polso destro.

Gli Hornets hanno confermato il taglio giovedì, dicendo che la squadra fornirà aggiornamenti man mano che progredirà. Miller aveva una risonanza magnetica al polso dopo aver subito l’infortunio nella vittoria degli Hornets la scorsa settimana allo Utah.

Seconda scelta assoluta al Draft 2023, Miller ha segnato una media di 21 punti, 4,9 rimbalzi, 3,6 assist e 1,1 palle recuperate nella sua seconda stagione NBA. È stato il secondo capocannoniere di Charlotte e ha realizzato 3,9 triple a partita, classificandosi al quinto posto in campionato.

Miller è stato nominato nella NBA All-Rookie First Team la scorsa stagione ed è stato tre volte Rookie of the Month della Eastern Conference. È arrivato terzo nella votazione Rookie of the Year.

Rapporto dell’Associated Press.

