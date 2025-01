La Juventus apre le trattative per l’acquisto del difensore del Chelsea

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità sul Chelsea

Veiga voluto dalla Juventus





La Juventus ha aperto la trattativa con il Chelsea per l’acquisto di un difensore Renato Veiga quest’inverno, secondo Fabrizio Romano .



La stella portoghese è arrivata ai Blues dal Basilea la scorsa estate, ma da allora gli è stato concesso un tempo limitato per giocare con i giganti londinesi.

Veiga ha giocato ampiamente nelle competizioni di coppa e questo ha diffuso la speculazione secondo cui potrebbe lasciare i Blues in prestito.

Il Borussia Dortmund era stato accostato a lui all’inizio del mercato, ma ora c’è un nuovo interesse da parte dei bianconeri.

La Juve è senza Gleison Bremer e Juan Cabal con infortuni gravi e Veiga potrebbero riempire il vuoto per entrambi i giocatori della rosa.

Il 21enne ha giocato principalmente come terzino sinistro per i Blues in questa stagione, ma di professione è principalmente un difensore centrale.

Veiga sta valutando il suo futuro a lungo termine al Chelsea, ma non ci sorprenderemmo se la Juventus proporrà un’opzione per acquistarlo anche lui.

Il difensore è stato escluso dalla giornata odierna, con i Blues pronti a valutare tutte le possibili offerte sul tavolo.