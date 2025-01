La leggenda dei Lakers Kobe Bryant – Ricordi e reazioni

La leggenda dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant è morta il 26 gennaio 2020 all’età di 41 anni. Bryant e sua figlia Gianna, 13 anni, sono tra le nove persone uccise in un incidente in elicottero a Calabasas, in California.

Bryant è entrato nell’NBA subito dopo il liceo nel 1996 e ha vinto cinque campionati e un premio MVP della stagione regolare. Giocatori, allenatori e tifosi di tutto il mondo hanno pianto la morte di Bryant. L’NBA ha annunciato dopo la sua morte che il premio All-Star Game MVP, che ha vinto quattro volte, sarebbe stato ribattezzato in suo onore.

La carriera di Kobe Bryant, nelle sue stesse parole Rivivi la storica carriera NBA di Kobe Bryant descritta dall'icona dei Lakers.

Kobe aveva le capacità e le conoscenze per diventare qualsiasi giocatore volesse essere. — Zach Lowe

“The Last Dance” ha offerto uno sguardo sulla relazione tra Michael Jordan e Kobe Bryant, ma il legame tra le due icone del basket è molto più profondo.

Pau Gasol conosceva Kobe Bryant come poche persone – e conserva ognuno di quei ricordi, grandi e piccoli. Lui è “zio Pau”. –Ramona Shelburne

L’impronta di Kobe Bryant sull’aspetto e sull’atmosfera del basket moderno è tra le sue più grandi eredità, scrive Kirk Goldsberry.

Jackie MacMullan ricorda la leggenda dei Lakers come un uomo con possibilità illimitate dentro e fuori dal campo.

Kobe Bryant ha affrontato la sua vita post-basket con la stessa mentalità da Mamba che aveva mostrato da giocatore: una volontà audace e inflessibile di motivare la prossima generazione. –Ramona Shelburne

Vanessa Bryant, Michael Jordan, Shaquille O’Neal e Diana Taurasi sono stati tra coloro che hanno parlato durante la commemorazione, mentre Beyoncé, Alicia Keys e Christina Aguilera si sono esibite. Così Los Angeles, i Lakers e il mondo NBA hanno onorato Kobe e Gianna Bryant.

Le persone più vicine a Kobe Bryant hanno condiviso le storie a cui guardano prima del suo servizio funebre. –Ramona Shelburne

Dopo la morte di Kobe, Roxane Gay si ritrova in una posizione scomoda deve mettere in discussione la propria rigidità in tali questioni.

La mattina dopo che LeBron James aveva superato Kobe Bryant per il terzo posto nella classifica dei gol di tutti i tempi, i Lakers vennero a sapere della morte di Bryant durante un volo di ritorno da Filadelfia. –Dave McMenamin

LeBron: Non avremo mai una conclusione sulla morte di Kobe LeBron James afferma di essere stato un disastro emotivo da quando ha celebrato la vita di Kobe e Gianna Bryant.

Phil descrive nel dettaglio la prestazione di Kobe nella partita 5 della WCF 2010 Phil Jackson descrive nel dettaglio la schiacciata veloce di Kobe Bryant in Gara 5 delle finali della Western Conference 2010.

Pau Gasol analizza il capolavoro MSG da 61 punti di Kobe Pau Gasol interrompe il breakout di Kobe Bryant durante la sua prestazione da 61 punti al Madison Square Garden.

Taurasi rompe la leggendaria partita da 65 punti di Kobe contro… Blazer Diana Taurasi supera i 65 punti di Kobe Bryant contro i Trail Blazers nel 2007.

I giocatori della NBA ricordano la loro prima partita con Kobe Gli attuali giocatori della NBA parlano della prima volta che sono scesi in campo contro Kobe Bryant.

Kobe è stato uno dei più grandi doni della NBA Michael Wilbon riflette sulla vita dentro e fuori dal campo di Kobe Bryant, che domenica avrebbe compiuto 42 anni.

A Kobe piaceva essere un "papà ragazza" Elle Duncan racconta la storia di quando ha incontrato Kobe Bryant e di come lui le ha detto che amava essere padre di figlie femmine.

Snoop Dogg rappa in omaggio al compianto Kobe Bryant Snoop Dogg rappa in omaggio al compianto Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero a gennaio.

Perché Kobe è stato il più grande alleato del basket femminile I più grandi nomi del basket femminile riflettono sulla determinazione di Kobe Bryant nel far luce sul loro sport.

Kuzma ha la sensazione che Kobe sia ancora con lui Kyle Kuzma condivide l'importanza di giocare con sicurezza e quanto spesso pensa a Kobe Bryant.

