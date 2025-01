La leggenda del Manchester United Denis Law è morto all’età di 84 anni

Denis Law è considerato uno dei migliori giocatori della storia del Manchester United. Foto di PA Images tramite Getty Images

La leggenda del Manchester United Denis Law è morta, lo ha confermato la sua famiglia in un comunicato venerdì. Aveva 84 anni.

Law è ampiamente considerato come una delle più grandi figure nella storia del club, ricordato per il suo ruolo nella famigerata partnership “United Trinity” con Sir Bobby Charlton e George Best, con il trio immortalato in una statua fuori Old Trafford.

Lo United non ha specificato la causa della morte di Law. Nel 2021 ha rivelato di soffrire di demenza.

“È con il cuore pesante che annunciamo che nostro padre, Denis Law, è purtroppo morto. Ha combattuto una dura battaglia ma è finalmente in pace”, ha detto la famiglia di Law in un comunicato diffuso dallo United.

“Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e alle sue cure, in passato e molti di più recentemente. Sappiamo quante persone lo hanno sostenuto e amato e quell’amore è sempre stato apprezzato e ha fatto la differenza. Grazie.”

Law ha anche collezionato 54 presenze in nazionale con la Scozia, segnando 31 gol. Ha iniziato la sua carriera all’Huddersfield Town, ha avuto due periodi al Manchester City e ha trascorso una stagione a Torino, in Italia.

Tuttavia, sono le 404 presenze con lo United tra il 1962 e il 1973 quelle per cui è ricordato meglio. La maggior parte di queste partite furono gestite da Sir Matt Busby quando il club fu ricostruito dopo il disastro aereo di Monaco del 1958.

Law faceva parte dello United che vinse il massimo campionato inglese nel 1965 e nel 1967, nonché la Coppa dei Campioni nel 1968, la prima volta per un club inglese.

È anche solo il secondo vincitore del Pallone d’Oro britannico, vincendo il premio individuale nel 1964.

Lo United ha dichiarato in un comunicato: “Tutti al Manchester United piangono la perdita di Denis Law, il re dello Stretford End, morto all’età di 84 anni”.

“Con 237 gol in 404 partite, sarà sempre considerato uno dei giocatori più grandi e popolari del club. Un capocannoniere, il suo talento, spirito e amore per il gioco lo hanno reso un eroe per una generazione. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Denis e a molti amici, il suo ricordo vivrà per sempre.”

I 46 gol di Law nel 1963-1964 rimangono il record di una sola stagione dello United. I suoi 237 gol per il club sono superati solo da Charlton e Wayne Rooney, anche se il suo rapporto gol a partita è più alto.

I suoi 30 gol per la Scozia sono eguagliati solo da Kenny Dalglish, anche se lo ha realizzato in sole 55 partite rispetto alle 102 di Dalglish.

Denis Law è ben ricordato per le sue famose collaborazioni con George Best e Sir Bobby Charlton. Richard Heathcote/Getty Images

Tuttavia, il gol segnato contro lo United è probabilmente il suo più famoso. In una delle ultime partite della sua carriera, Law ha giocato per i rivali City all’Old Trafford nella penultima partita dello United della stagione 1973-74.

Il suo gol nel finale – un audace colpo di tacco che secondo lui era una “coincidenza” – ha visto lo United perdere 1-0 e contribuire a suggellare la retrocessione in seconda divisione appena sei anni dopo essere stato incoronato campione d’Europa.

Law non ha festeggiato il suo gol ed è stato sostituito a testa bassa mentre i tifosi dello United hanno preso d’assalto il campo prima della ripresa.

Giocatore affettuosamente conosciuto come “The Lawman”, Law ha lasciato la sua città natale di Aberdeen, nel nord della Scozia, quando era un quindicenne magrolino con problemi di vista. È diventato un temuto predatore dell’area di rigore e un pioniere nel mondo della modernizzazione del calcio europeo.

All’età di 22 anni, sia lo United che il City pagarono una cifra record per il trasferimento in Inghilterra per firmare Law e lui giocò una stagione in Italia – un cambiamento culturale esotico all’epoca, anche se non gli piaceva la natura difensiva della Serie A. .

Tornò da Torino nel 1962 per iniziare un periodo di 11 anni all’Old Trafford che contribuì a ristabilire lo United come potenza internazionale sotto la guida di Busby.

Law si unì a un club ancora in fase di ricostruzione dopo l’incidente aereo di Monaco quattro anni prima. Tragicamente, costò la vita alla maggior parte della squadra allora dominante di Busby, che stava tornando da una partita di Coppa dei Campioni.

Il prolifico gol di Law aiutò lo United a vincere la FA Cup nel 1963, il primo trofeo dopo il disastro di Monaco, e poi due scudetti in tre stagioni.

Il riscatto per lo United di Busby che diventa campione d’Europa dieci anni dopo la tragedia.

Sebbene Best e Charlton abbiano segnato in finale, una vittoria per 4-1 ai supplementari sul Benfica, Law ha saltato la partita allo stadio di Wembley di Londra a causa di un infortunio al ginocchio durato in carriera.

Aveva la sua firma a Wembley un anno prima. Ha segnato il primo gol della Scozia in una vittoria per 3–2, regalando all’Inghilterra la prima sconfitta da quando aveva vinto la finale della Coppa del Mondo del 1966 nove mesi prima.

Un vero spettacolo. Non vedremo più i suoi like. Dennis Legge. 1940-2025. pic.twitter.com/Wk1J0FkJPk — Nazionale scozzese (@ScotlandNT) 17 gennaio 2025

Fu solo in una delle sue ultime partite che Law finalmente giocò la Coppa del Mondo, nel 1974 in Germania Ovest.

Poi il 34enne veterano Law è stato selezionato per la partita di apertura della Scozia, una vittoria per 2-0 contro lo Zaire. Non è stato selezionato per i successivi pareggi contro Brasile e Jugoslavia poiché la Scozia è stata eliminata.

Law si ritirò nell’agosto del 1974, momento in cui il suo nome era rimasto impresso nella storia del calcio. Dopo la sua carriera da giocatore, Law ha lavorato come esperto televisivo e presentatore.

Law si è ripreso dal cancro alla prostata nel novembre 2003 ed è stato successivamente insignito del titolo di Comandante dell’Impero Britannico dalla Regina Elisabetta II nel 2016 per i servizi resi al calcio e alla beneficenza.

Le informazioni dell’Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.