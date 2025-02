Os líderes da La Liga Madrid perderam dois pontos em um empate de 1: 1 em Osasuna no sábado, onde Jude Bellingham foi enviado. Os mestres espanhóis assumiram Kylian Mbappe antes que o juiz emitisse Bellingham internacional na Inglaterra por aparente oposição no final do primeiro tempo. Ante Budimir se levantou para os anfitriões de Osasun de uma área de pênaltis após 58 minutos, quando a equipe de Carlo Ancelotti sobreviveu à terceira partida da liga consecutiva sem vitória. O Atlético de Madrid, o segundo e dois pontos atrás dos líderes, foi realizado por Celta Vigo no final do sábado, enquanto Barcelona recebeu Rayo Vallecano na segunda -feira.

Ancelotti fez várias rotações, com vistas para a segunda mão da Liga Central dos Campeões com Manchester, de Rodryo em descanso, e Brahim Diaz era raro.

Los Blancos controlou o jogo desde o início, movendo a bola muito rapidamente, para que osasuna ganhassem o pilar.

Vinicius apelou por uma penalidade antecipada quando Alejandro Catena escorregou para derrubá -lo, e a bola atingiu o ombro do zagueiro.

O extremo brasileiro deveria ter colocado o Masters quando Mbappe o atravessou, mas ele classificou gravemente o voo de futebol e passou de perto.

Madri não teve que esperar muito tempo para o jogo de abertura, e Fede Valverde o criou com um cruzamento baixo para Mbappe, que criou um acabamento clínico.

Foi o sétimo gol francês na forma em suas últimas cinco partidas da La Liga.

Osasuna só ameaçou uma vez no primeiro tempo, com um passeio baixo de Autoar Oroz, que Thibaut Courtois empurrou perfeitamente para um lugar seguro.

Vinicius rejeitou outra oportunidade de ouro quando Mbappe o levou antes de Bellingham ser libertado aos 39 minutos.

A Inglaterra internacional trocou palavras com o juiz Jose Muuer Montero, que então pegou seu cartão vermelho.

Nas últimas semanas, Madri se queixou de arbitragem espanhola, marcando -o “falsificado” e o segundo tempo se tornou o frustrado Munero Montero.

Osasuna se levantaram diante de Budimir do local depois que Eduardo Chaved estava atrasado para o atacante croata.

Budimir já marcou amplamente quando o meio -campista francês chegou à frente, assim como o castigo de Aurelien Tchouameni, concedido no Derby do Madri do Atlético de Madrid no fim de semana passado.

A punição de Budimir foi seu 13º gol, atrás do único Robert Lewandowski Barcelona e Mbappe 17, na classificação.

Mbappe se aproximou da captura do segundo, mas disparou por pouco, e Vinicius teve um esforço inclinado amplamente depois de uma invasão perigosa da esquerda.

Madrid pressionou o vencedor, apesar de sua situação numérica desfavorável, sabendo que o título dos rivais está respirando o pescoço.

Mbappe teve a última chance durante a prisão, mas o goleiro Osasuna, Sergio Herrera, foi embora com uma mão forte.

Depois de quase uma hora brincando com 10 homens, o Manchester City espera que, em Madri, ele salte em Madri quando as páginas se encontrarem em Santiago Bernabeu.

