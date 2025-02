La maggior parte della sede di calcio universitaria sottovalutata? Chi potrebbe essere il prossimo SMU? La borsa per posta di Joel Klatt

Joel Clawing Uno dei principali analisti del calcio universitario

Siamo un po ‘lentamente per il calcio universitario, quindi il dispositivo postale viene svuotato.

Nel recente episodio del podcast “The Joel Klatt Show”, ho risposto a diversi numeri degli ascoltatori di social media che si occupano di diversi argomenti di calcio e non football.

Ne preseremo alcuni qui quando aspettiamo tutti il ​​ritorno del calcio.

Joel, quali sono i primi cinque luoghi sottovalutati o l’ambiente nel calcio universitario? – @mrdunaway

In passato ho creato elenchi simili, situati nei luoghi migliori, ma i luoghi sono guidati da ambienti che stanno guidando le partite. Quindi in molti casi dipende davvero da quale gioco vedi (o nella mia chiamata). Ci sono stati alcuni posti in cui ho giocato o giocato a giochi così iconici e che sapevo che era così incredibile. Ad esempio, la vecchia ciotola di cotone del gioco Red River è uno di questi. Sono stato in grado di giocare al Orange Bowl Stadium mentre ero in Colorado. È stato incredibile.

Questi stadi avevano la storia, ma ero affascinato dalla parte sottovalutata. Mi concentro solo sui luoghi perché gli ambienti sono basati su corrispondenza. Un grande posto sottovalutato è lo Iowan Kinnick Stadium. È un ottimo posto per guardare il gioco. Folsom Field Colorado è sottovalutato. Sembra che i fan abbiano ragione. Il programma ha fatto andare le cose lì negli ultimi due anni e il dipartimento degli studenti sta di nuovo oscillando. Lo stadio Husky di Washington è un posto davvero bellissimo. Quell’equilibrio è anche molto difficile. L’impostazione e le ultime sono fantastiche.

Inoltre, l’Oregon Autzen Stadium non è dovuto perché tutti parlano dei giochi notturni a LSU, nello stato dell’Ohio (stato Ohio), Big House (Michigan), Bryant-Denny Stadium (Alabama) o Sanford Stadium (Georgia). Quei posti sono fantastici, ma non sono davvero sottovalutati. Autzen diventa davvero forte in uno stadio, che è forse 60.000 persone.

Tuttavia, se dovessi scegliere sottovalutato, ho dovuto scegliere il Kinnick Stadium. È un posto davvero interessante.

Joel Klatt condivide i luoghi di evento CFB sottovalutati e i campi da golf preferiti

Chi pensi che possa avere SmuaTipo di stagione (al di fuori della top 25 e entra nei playoff) e che molto probabilmente hanno una stagione di tipo FSU e riduce molte persone (forse non come Fuse ha fatto quest’anno)? – @Jehehetheaker24

Ci sono alcuni fantastici candidati per ripetere ciò che SMU e altri dormienti hanno fatto nel 2025. Prima di tutto, voglio sottolineare che la parità è arrivata davvero nel calcio universitario, quindi penso che abbiamo sorprese ogni anno ed è fantastico. Proprio l’anno scorso abbiamo avuto SMU, Indiana e stato dell’Arizona. Quindi, non era solo SMU, che ha avuto una stagione a sorpresa. In effetti, l’Arizona State è stato selezionato per essere completato negli ultimi 12 prima della stagione e l’Indiana è stata selezionata seconda nell’ultimo. Ovviamente, la SMU era a pochi punti dalla vittoria ACC nel primo anno.

L’anno prossimo non c’è dubbio che abbiamo tali squadre. La diffusione del talento nel calcio universitario è maggiore di quella che è ultimamente. Tuttavia, il secondo motivo è dovuto alle dimensioni della lega a causa del grave squilibrio degli orari della conferenza. Avrai squadre esperte che trarranno beneficio dagli orari giusti e avrai un’altra squadra indiana o simile alla SMU la prossima stagione.

Ci sono alcuni potenziali concorrenti che potrebbero essere sorpresi dall’anno la prossima stagione. L’Illinois potrebbe essere una squadra segreta il prossimo anno. Sta per essere la stagione da 10 vittorie e vinto nella Bowl della Carolina del Sud. Il quarterback Luke Altmyer è tornato con l’intera linea offensiva. Bret Bielema ha lavorato in Champaign. C’è un’esperienza lì, ma ecco Kicker: Illinois ha un programma di conferenza favorevole. Penso che la maggior parte delle persone affermi che Ohio State, Penn State, Oregon e Michigan siano quattro scuole che portano a Big Ten. Bene, l’Illinois non ne gioca tre e ospita l’Ohio. Penso che l’Illinois sia l’Indiana o la SMU del prossimo anno.

Ho gli occhi su Baylor in Big 12. È probabile che ottenga più clamore di quanto la squadra di Kenny Dillingham fatta in Arizona nello stato la scorsa stagione, ma Baylor può avere un anno davvero solido. Gli Orsi sono stati 2-4 la scorsa stagione prima di girarlo completamente, vincendo le ultime sei partite nella stagione regolare prima di perdere contro LSU in una ciotola. L’allenatore Dave Aranda, che ha una grande storia per invitare i giochi difensivi, è tornato ai giochi in carica di Baylor la scorsa stagione e penso che abbia aiutato parecchi orsi. Il difensore del quartiere Sawyer Robertson ha fatto andare le cose nella seconda metà della stagione, lanciando oltre 3.000 yard di bypass e oltre 30 tocchi.

Quando si tratta di questa domanda, non credo che abbiamo mai più visto una stagione del genere. Non l’abbiamo mai visto prima. Potrebbero esserci le prime dieci squadre che non giocano bene, ma sono davvero difficili da prevedere perché sono alte per ragioni. Se pensassi che una di queste squadre cadesse, li impedirei in un investimento. Ricorda che la FSU è stata la prima squadra ad essere classificata tra le prime dieci del primo sondaggio AP per perdere 10 partite durante la stagione.

Ho avuto una discussione con un amico che dice che Nil è la fine del calcio universitario perché gli stessi programmi vincono ogni anno. Sostengo che ogni anno sono sempre stati i migliori programmi 6-8 che possono vincere (campionato nazionale) e zero non l’ha cambiato. Hai pensieri? – @Libermaniac11

Adoro questa domanda, ma te ne manchi parte. Nome, immagine e somiglianza (zero) e il portale di trasferimento eseguono una parità nello sport. Ho pensato che un certo numero di squadre avrebbe potuto vincere il campionato nazionale la scorsa stagione. È chiaro che lo stato dell’Ohio è diventato supernova e ha avuto una grande lista per vincere il campionato nazionale.

Ma guarda cosa abbiamo visto nel gioco di playoff di calcio del college. Lo stato dell’Arizona portò il Texas sull’orlo. Notre Dame ha preso la Georgia. Abbiamo avuto vincitori di campionato non SEC opposti con Michigan e Ohio State che portano a casa la corona. L’Oregon era una squadra sulla costa occidentale del torneo n. 1. Penn State sembra fantastico. Notre Dame non va da nessuna parte. SMU ha fatto CFP da zero. Indiana ha ottenuto la lista per fare le conseguenze.

Il fatto è che penso davvero di avere più parità nello sport di quanto non abbiamo mai avuto per due motivi principali. Non c’è più seduto se sei un giocatore stellare, il che significa che non puoi archiviare. Se un giocatore vuole più soldi per zero, devi giocare e iniziare. Non lo metterai seduto dietro qualcuno nel programma Blue Chip. Questi programmi non possono archiviare le abilità come prima. Ora lo spettro ha più talenti. I grandi programmi sono peggiorati e i buoni programmi sono diventati un po ‘meglio. Vediamo persino le barche nel porto e penso che ci siano 15-17 squadre che possono vincere il campionato nazionale l’anno prossimo.

Siamo all’alba del calcio universitario, perché possiamo dire che molte squadre hanno l’opportunità di vincere il titolo nazionale. Nil ha fatto il calcio universitario per una coppia migliore.

Joel Klatt è il principale analista di calcio universitario e conduttore di podcast di Fox Sports “ Joel Klatt Show. “Seguila @joelklatt E Ordina “Joel Klatt Show” su YouTube .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente.