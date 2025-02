La mentalità di Liverpool è la chiave per il loro desiderio di argento

Liverpool, Inghilterra – Come la maggior parte dei giocatori di Liverpool si è lanciata per festeggiare Cody Agat Dopo aver aperto il punteggio contro il Tottenham Hotspur, Capitano Virgil Van Dijk Aveva altre idee.

Anche se su Anfield è stato solo 34 minuti quando il Liverpool è aumentato sull’aggregato nella cravatta semifinale Carabao Cup prima di vincere il GAKPO da 4-0 poli Lucas BergvallLa prima partita di Capses-Van Dijk sapeva che era ancora necessario fare un lavoro.

Forse è una fame insaziabile di più che distingue questa squadra Liverpool dal resto di questa stagione.

Editori birichini 2 correlati

Negli ultimi mesi, non sono stati soddisfatti di essere saliti in cima alla Premier League e alla UEFA Champions League League, gli uomini delle slot Arne sono ora a soli 90 minuti dal potenziale sollevamento del primo trofeo di quello che potrebbe davvero essere uno storico campagna con l’altra metà. obiettivi da Muhammad ha torto, DominicoE Van Dijk ha fissato un appuntamento con Newcastle United nella finale di Wembley.

Anche prima dello scavo, c’era una tangibile sensazione di aspettativa per Anfield, con i sostenitori in coda nei loro greggi per accogliere un allenatore di squadra allo stadio, mentre l’atmosfera era simile alle notti europee sulle terrazze.

Liverpool potrebbe avere le ambizioni di fornire questo termine più prestigioso argento, ma è un club le cui basi si basano sulla vittoria e ogni settimana la squadra sembrava sempre più in grado di seguire questa orgogliosa tradizione.

Il contrasto tra Liverpool e i loro visitatori di giovedì sera è stato nitido. Il Tottenham arrivò al Merseyside da una vittoria successiva su Elfsborg e Brentford, anche se vinsero solo tre dei loro precedenti 10.

Nel primo tempo, il Tottenham ha cercato di gettare un guanto su Liverpool sia su Liverpool, sia la fiducia che la qualità, i primi giocatori della prima squadra.

Lo slot ha commentato la pre-partita della sua eccitazione per il suo primo pareggio a eliminazione diretta ad Anfield e Liverpool rilasciato sia dentro che fuori dal campo, mentre l’apri Gakpo ha inviato il sostegno a casa ai pugni, alla sciarpa, alla sciarpa, alla follia. L’Internazionale olandese è finita con l’aplomb attorno al portiere Anton’s Kinsky Dopo il collegamento con la pericolosa croce di Salah nella scatola.

In molti modi, Gakpo è il poster per ragazzi perfetti per il successo di Liverpool in questo mandato, che è passato dal giocatore al di fuori dell’ultima stagione di Jurgen Klopp a uno dei luogotenenti più fidati di questa stagione 16 gol in tutte le competizioni in tutte le competizioni. Gakpo, un personaggio sottovalutato dal parco giochi, è raramente quello che cattura i titoli, ma è una ruota vitale in una squadra il cui più grande potere è la loro unità e la loro volontà di combattere per se stessi.

La lotta del Tottenham, tuttavia, fu spietatamente eliminata da loro quando il Liverpool chiamò Blood e andò a giugulare. La fredda punizione di Salah – dopo che Darwin Núñez fu rovesciato da Kinsky all’interno della zona – Liverpool fece avanti in pareggio prima che l’obiettivo intelligente di Szoboszlai dasse la ferita del Wembley del Tottenham.

Il Liverpool sembrerà vincere il suo primo pezzo di argento sotto lo slot Arne, perché nella finale della Coppa Carabao affronterà il Newcastle United. (Foto: Liverpool FC/Liverpool FC tramite Getty Images)

Che l’Internazionale ungherese era sopraffatto dalla destra Conor Bradley Dopo il decadimento polmonare nel mezzo del corso, offre ulteriori prove del laborioso, che richiede uno slot.

CON Trent Alexander-Arnold Bradley era ammirevolmente ammirevole, scivolò senza paura nelle pulegge e cercava costantemente di farsi avanti. Il fatto che la prenotazione di Liverpool sia in grado di tale brillantezza è la prova della forza del gruppo Klopp che si raduna e inseguiva lo slot.

Era anche appropriato che Van Dijk arrivasse al punteggio e annuiva a casa dall’angolo in ritardo per limitare il display individuale fine. Era un olandese che era una cintura di partita nella finale della scorsa stagione contro il Chelsea e la sua importanza per questa squadra è stata rafforzata solo in questa stagione.

Garantire che Van Dijk rimanga ad Anfield per la scadenza del suo contratto quest’estate, si sente necessario. Il Tottenham trarrebbe sicuramente beneficio da un giocatore con la sua qualità e la sua leadership al momento.

Dopo aver affermato audacemente nella campagna che “sempre” vince il trofeo nella sua seconda stagione nel club, Spurs, il capo allenatore Ange Postecogla, probabilmente ha solo agitato con le sue maggiori possibilità di argento in questa stagione. Giovedì sera sono stati 10 minuti per giocare quando Ordes of Fan of Travel hanno iniziato a mirare a East, mentre i fan del Liverpool hanno deriso il capo del Tottenham con il canto “Hai rilasciato la mattina”.

Questa slot era fortemente associata al lavoro degli Spurs dopo la partenza di Antonio Conte nel 2023 sarà sicuramente un altro sale in lesioni per coloro che lo convincono. Per il Liverpool, tuttavia, gli olandesi continuano a resistere alle aspettative e hanno già creato una sinergia impressionante, i suoi giocatori e fan.

“È stato così intenso”, ha detto lo slot delle prestazioni della sua squadra dopo la partita.

“I giocatori erano pronti per questo, i fan erano pronti per questo e volevamo solo una cosa che andava in finale. La mentalità, l’abbiamo mostrata dal primo all’ultimo secondo.

Certo, uno slot – proprio come Van Dijk di giovedì sera – sa che c’è ancora un lavoro se questa stagione di una grande promessa diventa una prosperità per il Liverpool. Sulla base delle prove attuali, tuttavia, i leader della lega sembrano fermarsi.