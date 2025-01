La “mentalità” è al centro della rivoluzione dell’USMNT di Pochettino

MIAMI — Mauricio Pochettino ha allenato alcuni dei più grandi club europei, ma quando ha accettato il ruolo di allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti, ha deciso di entrare in un nuovo ambiente del gioco internazionale. Dopo quattro mesi di lavoro, Pochettino continua a esplorare le sfumature del suo nuovo ruolo.

“Sì, sono passati mesi, ma sono davvero poche settimane che lavoriamo insieme”, ha detto Pochettino a ESPN. “Il tempo che abbiamo insieme è molto (limitato) e possiamo trascorrerlo con i giocatori, ma si tratta di scoprire cose nuove ogni volta che siamo con i giocatori.”

Lui e la sua squadra stanno ancora lavorando per capire di cosa ha bisogno il gruppo per avere successo ai Mondiali del 2026, che si giocheranno in parte in casa. L’ex allenatore del Tottenham Hotspur, del Paris Saint-Germain e del Chelsea ha notato che la sfida più grande che deve affrontare è creare una mentalità vincente nella squadra.

“Se parli con allenatori di diverse squadre nazionali, paesi, club, allenatori parlano della mentalità e delle sfide per creare una mentalità vincente”, ha detto Pochettino. “Convinzione: è vero. Se riuscissimo a identificare i giocatori, 26 o 30 giocatori che condividono la stessa mentalità, penso che potremmo essere un ottimo gruppo di giocatori con la capacità di competere al meglio”. non si tratta solo di identificare il talento, ma di talento e di una mentalità forte, una mentalità vincente.”

La mentalità è una di quelle qualità che spesso viene definita come “lo so quando la vedo”. Tuttavia, oggigiorno esistono parametri che possono rivelare quanto sia efficace una squadra in quest’area. La squadra vince i duelli, in aria e a terra? Quanto è efficace nel difendere i calci piazzati? Resta comunque una valutazione molto soggettiva.

Atteggiamento e competitività sono argomenti che appassionano Pochettino. Nella sua intervista con ESPN, quando emergono argomenti, passa dall’avere una mano in tasca al gesticolare per esprimere il suo punto, e l’argentino indica il suo paese natale come la mentalità da pratica migliore.

“Abbiamo parlato dell’Argentina perché sono i campioni (del mondo) e hanno ottimi giocatori, ma per me la differenza più importante è la mentalità, il modo in cui competono come gruppo e la convinzione che hanno… quando vanno in campo. campo”, ha detto. fai la guerra e difendi il tuo distintivo, la tua bandiera, e questo è ciò che dobbiamo creare.”

Pochettino ritiene che i suoi giocatori “abbiano un’ottima mentalità, un’ottima cultura”. Centro dietro Tim Ream ha detto che ritiene che l’enfasi di Pochettino sull’argomento sia più rivolta a far capire ai suoi giocatori che ogni dettaglio è importante.

“Penso che sia più (avere) una mentalità vincente ogni giorno, ogni allenamento, ogni passaggio”, ha detto Ream. “Tutto conta, no? E penso che sia più il desiderio (di Pochettino) e la sua sensazione che tutto conti.”

A quattro mesi dal suo mandato come allenatore della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino ha continuamente sottolineato l’importanza della mentalità per i suoi giocatori. John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images per USSF

Tuttavia, il riferimento di Pochettino alla mentalità e alla competitività della squadra praticamente dal momento in cui è subentrato suggerisce che ci sia margine di miglioramento.

C’è stato un tempo in cui la mentalità americana non poteva essere messa in discussione. Quando l’USMNT stava appena iniziando a farsi strada sulla scena mondiale negli anni ’90, l’atteggiamento della squadra ha contribuito a mantenerla competitiva anche quando c’era carenza di talenti, come spesso accadeva. Ora non è così coerente.

“A volte c’è un momento in cui vai su e giù”, ha aggiunto Pochettino. “La cosa più importante è essere costanti, mantenere le capacità e la mentalità. Siamo molto contenti di loro”.

La questione della coerenza è anteriore al mandato di Pochettino come allenatore.

Quando gli Stati Uniti uscirono dalla Copa América la scorsa estate, l’allora allenatore Gregg Berhalter e alcuni giocatori parlarono di come la squadra non sempre portasse l’intensità di cui aveva bisogno. A quel tempo, gli Stati Uniti sembravano una squadra di giocatori che si erano abituati. Solo quando un artista si infortunava o veniva sospeso si verificava un cambiamento nella formazione.

Tuttavia, il problema sembra essere più profondo di così. L’arrivo di Pochettino ha aperto la competizione per i posti, ma ci sono stati momenti durante il suo breve mandato in cui la squadra non è riuscita a fornire l’atteggiamento richiesto.

Nell’amichevole persa 2-0 contro il Messico, gli Stati Uniti sembravano vacillare nell’ingaggio Treè urgente. La prestazione del sostituto in quella partita Alessandro Zendejas si distingueva per quanta più intensità portava in campo rispetto ai suoi compagni di squadra. Anche nella vittoria per 4-2 sulla Giamaica nella gara di ritorno dei quarti di finale della Concacaf Nations League, gli Stati Uniti hanno tolto il gas nel secondo tempo e hanno subito due gol.

La misura in cui l’USMNT potrà essere sfidata in quest’area durante i Giochi è preoccupante data la mancanza di partite competitive in calendario prima della Coppa del Mondo 2026. Ci sono le partite della Concacaf Nations League a marzo, seguite dalla Concacaf Gold Cup in estate , ma questo è tutto.

giocare 2:03 Berhalter ‘emozionato’ per il progetto USMNT di Pochettino Gregg Berhalter sta valutando la possibilità di licenziarlo dall’USMNT e di nominare Mauricio Pochettino.

Pochettino spera che la carota di giocare questi tornei sia sufficiente per far avanzare i suoi giocatori.

“Penso che sia una buona opportunità a causa dello stress competitivo che ti costringe a svilupparti, (dove) devi competere per arrivare alla Coppa del Mondo”, ha detto. “Ma ora c’è una sfida che stiamo lanciando alla squadra e ai giocatori.

“Abbiamo piantato il seme della competitività per capire che non esistono le amichevoli. Ogni partita è un’opportunità per i giocatori di dimostrare che possono lottare per un posto al Mondiale. Il giocatore americano è competitivo e dobbiamo capirlo e lo capiamo”. le prossime partite contro Costa Rica e Venezuela sono partite da giocare e da competere. È una cosa importante che trasmettiamo”.

Pochettino sapeva che le speranze dell’intero Paese ricadevano sulle sue spalle dopo aver firmato il contratto con il calcio americano. L’allenatore ha sorriso e ha insistito sul fatto che non sentiva alcuna pressione aggiuntiva dalla responsabilità di portare gioia alla tifoseria nazionale, ma il suo tono serio trasmetteva la serietà della questione.

Sebbene possa fare solo così tanto per portare l’USMNT all’ambito trofeo presentato il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium, Pochettino ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per rendere orgoglioso il Paese.

“La priorità è trasmettere i valori che sono la peculiarità di questo Paese e di questo popolo”, ha affermato. “La cultura degli Stati Uniti è chiara: negli Stati Uniti, quando si vedono tutti gli sport, tutti sono molto competitivi, vogliamo vincere. Quindi una squadra coraggiosa, una squadra che è l’eroe principale e che dà spettacolo e gioia.”

Pochettino è in carica solo da mesi, ma ha capito subito che c’è ancora molto da fare prima che questa squadra possa sognare un titolo mondiale. Il suo staff sta lentamente apportando modifiche per trasformare l’USMNT nella squadra affamata ed elettrizzante che una volta si prevedeva fosse.

È troppo presto per dire cosa accadrà nel 2026, ma Pochettino è arrivato negli Stati Uniti determinato a portare l’USMNT a nuovi livelli – e questo inizia con il giusto stato d’animo.