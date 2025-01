La mia prima scommessa: una scelta anticipata per il weekend delle wild card della NFL

I playoff NFL 2025 sono arrivati ​​e il round delle wild card inizierà sabato con un doubleheader con Justin Herbert e i Los Angeles Chargers contro CJ Stroud e gli Houston Texans alle 16:30 ET (CBS/Paramount+). In prima serata, Russell Wilson e i Pittsburgh Steelers incontrano Lamar Jackson e i Baltimore Ravens per la terza volta in questa stagione (20:00 ET, Prime Video).

Domenica, il debuttante Bo Nix e i Denver Broncos si dirigono all’Highmark Stadium per affrontare Josh Allen e i Buffalo Bills (13:00 ET, CBS/Paramount+). Nella NFC, Jordan Love e i Green Bay Packers affrontano Jalen Hurts, Saquon Barkley e i Philadelphia Eagles (16:30 ET, FOX). L’incontro finale di domenica contrappone Jayden Daniels e i Washington Commanders contro Baker Mayfield e i Tampa Bay Buccaneers (20:00 ET, NBC/Peacock).

Il Wild Card Weekend si conclude con una partita in prima serata su “Monday Night Football”, dove Sam Darnold e i Minnesota Vikings combattono contro Matthew Stafford e i Los Angeles Rams (8 ET, ESPN/ABC/ESPN+).

Il nostro team esaminerà presto le quote per determinarne il valore prima che le linee si spostino più avanti nella settimana.

Tutte le tariffe sono accurate alla data del timestamp. Per le tariffe più recenti vai a SCOMMESSA ESPN.

La prima scommessa di Joe Fortenbaugh: Buffalo Bills (-8.5) vs. Denver Broncos

La settimana scorsa: Philadelphia Eagles 1H (-2.5) contro. Giganti di New York

Questo gioco sarà brutto. Ringrazia Denver per una stagione impressionante, ma scava nei numeri e vedrai che i Broncos sono andati 1-7 con un margine di meno 37 punti contro squadre con un record di vittorie in questa stagione, che ovviamente non include la loro settimana 18 vittorie contro i Kansas City Chiefs di riserva. Le vittorie di Denver non nella Settimana 18 sono arrivate contro club che insieme hanno registrato un record di 48-88 (.353) in questa stagione, che non è esattamente il tipo di curriculum che cerchi quando valuti quali squadre hanno una possibilità realistica di arrivare a Buffalo. Gennaio e stretto rapporto con Josh Allen e i Bills.

La prima scommessa di Tyler Fulghum: Baltimore Ravens (-9.5) vs. Pittsburgh Steelers

Se vuoi sostenere i Ravens, lo farei adesso, prima che il mercato arrivi a 10. Ovviamente è molto nei playoff, e sono sempre felice di prendere punti con Mike Tomlin, ma questa squadra dei Ravens potrebbe essere il migliore della NFL. La squadra di John Harbaugh è 4-0 contro lo spread dopo la settimana 14, con ogni vittoria che arriva di almeno 15 punti. Ciò include una vittoria di 17 punti in casa contro gli Steelers.

Seth Walder: Los Angeles Chargers (-3) contro Houston Texans

La settimana scorsa: Pat Surtain II vince il titolo di Difensore dell’anno (+140). Surtain ha chiuso come favorito a -400.

La mia testa mi dice che Commanders +3.5 è la mossa giusta, ma il mio cuore vuole così tanto scommettere contro Houston. Ma è per una buona ragione, lo prometto.

È difficile sopravvalutare quanto stanno lottando i texani in questo momento. Houston è 28esima in EPA a partita alla settimana 10. Ecco alcune squadre che sono state più efficienti in attacco rispetto ai texani in quel periodo: Bears, Colts, Raiders e Titans. Houston passa così male – senza Stefon Diggs o Tank Dell – che in realtà è stato più efficiente far correre la palla, e i texani non sono bravi contro la corsa. Non li vedo cambiare la situazione nei playoff.

Ben Solak: Los Angeles Chargers (-3) contro Houston Texans (-105)

La settimana scorsa: Los Angeles Chargers (-5,5) ai Las Vegas Raiders. Linea chiusa a -6,5. I Chargers hanno vinto 22-10.

Consigli dell’editore 2 Correlati

I texani entrano zoppicando nei playoff. Houston è 5-6 dopo un caldo inizio 5-1 e ha perso sia Stefon Diggs che Tank Dell per infortunio. La linea offensiva dei texani continua a cedere la pressione a uno dei livelli più alti del calcio, e la sua difesa ha banchettato con attacchi mediocri mentre lottava contro gli avversari dei playoff.

I Chargers dovrebbero essere in grado di neutralizzare parte del gioco di passaggio di Houston con personale pesante e azione nel mezzo della partita, mentre sulla difensiva Jesse Minter dovrebbe tracciare cerchi attorno a Bobby Slowik. I texani svaniranno sempre nella postseason e, contro uno staff tecnico acuto come i Chargers, sono disposto a svanire in modo aggressivo Houston.

Pamela Maldonado: Los Angeles Rams (+2,5) contro. Vichinghi del Minnesota

La settimana scorsa: Las Vegas Raiders (+5,5) contro Caricabatterie di Los Angeles

La difesa dei Rams è alla grande, consentendo solo due touchdown nelle settimane 15-17, con la matricola Jared Verse che ancora la corsa al passaggio. Di fronte all’offensiva dei Vikings guidati da Sam Darnold – che si sono indeboliti sotto la pressione contro i Detroit Lions e hanno subito molestie su quasi la metà dei suoi sostituti – questo incontro si inclinerà a favore dei Rams. Sean McVay porta in tavola un sacco di esperienza post-stagionale (sei presenze nei playoff in otto stagioni). Aspettatevi che i Rams traggano vantaggio dal dominio difensivo e dal vantaggio strategico di McVay non solo per coprire lo spread di +2,5, ma forse per assicurarsi la vittoria assoluta.

Altro dalle scommesse ESPN: