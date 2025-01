La moglie del defunto proprietario dei Padres, Peter Seidler, ha fatto causa per il controllo della squadra

Sheel Seidler, la vedova del presidente dei San Diego Padres Peter Seidler, ha fatto causa lunedì a due dei suoi fratelli nel tentativo di diventare la persona che controlla la squadra.

In una denuncia presentata al tribunale di successione del Texas, Sheel Seidler afferma che lei e i suoi tre figli sono stati “di fatto esclusi” dall’organizzazione dalla morte di Peter Seidler 14 mesi fa. La causa nomina Robert e Matthew Seidler come imputati e accusa i fratelli di “violazione fiduciaria della fiducia, frode, conversione e atti nefandi di auto-trattamento” nei loro ruoli di amministratori ed esecutori testamentari del patrimonio di Peter Seidler.

I Padres annunciarono il 21 dicembre che il fratello maggiore di Peter, John Seidler, sarebbe diventato l’allenatore della squadra, cosa a cui Sheel si oppose, dicendo che era contro i desideri del suo defunto marito.

In una dichiarazione, Sheel ha definito la sua denuncia una “ultimissima risorsa” per “proteggere la mia famiglia e continuare a portare avanti l’eredità di Peter”.

“(E) in qualità di detentore della più grande quota di proprietà individuale nei San Diego Padres e unico beneficiario dei Seidler Trusts che ha diritti esclusivi rispetto al controllo del franchising, sto cercando di essere nominato persona di controllo dei Padres “, ha scritto Sheel Seidler come parte della sua dichiarazione.

Consigli dell’editore

Un portavoce di Padres ha rifiutato di commentare, citando la posizione della squadra sulle questioni legali pendenti. Non è stato possibile raggiungere immediatamente i rappresentanti di Robert e Matthew Seidler per un commento. Anche un rappresentante della Major League Baseball ha rifiutato di commentare.

Peter Seidler, due volte sopravvissuto al cancro, è morto per complicazioni dovute a un’infezione il 14 novembre 2023, lasciando dietro di sé Sheela e i loro figli, che ora hanno 4, 9 e 11 anni. Eric Kutsenda, amico di lunga data e socio in affari, è stato nominato controllore ad interim prima di cedere effettivamente le funzioni a John Seidler 13 mesi dopo.

La denuncia di Sheel Seidler chiede garanzie ai fratelli di Peter che agiranno per conto di Sheel e che i bambini si sono “mostrati vuoti” dopo la sua morte.

Matthew e Robert Seidler “non solo hanno ignorato i termini e lo scopo chiari del testamento e dello strumento fiduciario creato da Peter, ma hanno anche pianificato deliberatamente di prendere per sé i diritti di proprietà e i beni dei trust Seidler”, afferma la denuncia. “Lo hanno fatto fuorviando Sheel, impegnandosi in transazioni contrastanti e autoesaltandosi, e quando Sheel ha iniziato a esprimere preoccupazione e a mettere in discussione le loro azioni, hanno risposto umiliandola e tentando di intimidirla, tra le altre cose, hanno usato beni fiduciari per pagare . avvocati per minacciarla e costringerla alla sottomissione e al silenzio.”

“Cercano di cancellare la visione e l’eredità di Pietro”, afferma un’altra sezione della denuncia, “e anche di identificarsi falsamente come i veri eredi di Pietro”.

Sotto Peter Seidler, i Padres divennero un colosso finanziario, ingaggiando e trattenendo stelle e affiancando il club a grandi spendaccioni come i New York Yankees e i Los Angeles Dodgers. I fan si sono radunati attorno alla squadra e hanno stabilito record di presenze al Petco Park.

Peter Seidler, nipote dell’importante ex proprietario dei Dodgers Walter O’Malley, faceva parte del gruppo che acquistò i Padres nel 2012 e assunse il ruolo di presidente otto anni dopo, diventando il maggiore azionista dell’organizzazione. Il momento clou della proprietà di Peter arrivò nell’ottobre 2022, quando i Padres sconfissero i rivali Dodgers – che Peter una volta considerava “il drago sull’autostrada che stiamo cercando di uccidere” – nella National League Division Series prima di essere eliminati. prossimo turno.

Nella prima offseason dopo la morte di Seidler, i Padres, che a quel punto avevano perso il contratto con i media locali a causa della procedura fallimentare di Diamond Sports Group, tagliarono il libro paga di un terzo.

Tuttavia, il direttore generale dei Padres AJ Preller ha costruito una squadra competitiva nel 2024 che ha vinto 93 partite, è arrivata ai playoff per la terza volta in cinque anni e ancora una volta ha quasi battuto i Dodgers nel NLDS.

Seidler ha spesso espresso la speranza di portare a San Diego, una città che ha perso la sua squadra NFL, il suo primo campionato. Sheel Seidler crede di essere la persona che può contribuire a realizzare quel sogno.

“Mentre io e i ragazzi sentiamo l’assenza di Peter ogni giorno, il nostro impegno collettivo nei confronti di questa squadra è più forte che mai”, ha scritto Sheel Seidler. “Peter e io abbiamo sempre programmato di lasciare un giorno la squadra ai ragazzi. Questo rimane il mio fermo impegno. Nel frattempo, la mia intenzione è quella di costruire sui tanti recenti successi e investire nel futuro a breve e lungo termine del franchise e garantire che il nostro sogno di più campionati sia realizzato.”

La nomina di John Seidler a controller attende ancora l’approvazione da parte di tre quarti dei proprietari della MLB. Non è stata programmata una votazione, ma potrebbe aver luogo già durante la prossima assemblea dei proprietari a febbraio.

La denuncia di Sheel Seidler sostiene che lei e i suoi tre figli non sono i benvenuti nella suite dei proprietari durante le partite, e che Robert e Matthew Seidler sono arrivati ​​al punto di “informare i dipendenti di Padres che Sheel non è un proprietario della squadra e che la sua presenza e gli input non sono benvenuti quando si interagisce con agenti liberi e giocatori attuali.”

Sheel Seidler afferma inoltre di essere stato escluso dagli eventi di beneficenza progettati per celebrare l’eredità di Peter Seidler.

La denuncia include una presunta nota scritta a mano da Peter Seidler che elenca le priorità per la persona di controllo in caso di sua morte, con Sheel e i bambini in cima.

Sheel Seidler e i suoi figli possiedono circa un quarto dei Padres, soddisfacendo il requisito minimo del 15% di proprietà della MLB per qualificarsi come persona di controllo. Tuttavia, Matthew e Robert Seidler hanno “congelato” Sheel e “l’hanno privata dei vantaggi di essere il maggiore beneficiario effettivo di una squadra di baseball mentre loro stessi ne godono i vantaggi”, secondo la denuncia.