La moglie di Matthew Staffford non ama il trading di Rams Cooper Kupp

Il dramma offseason di Los Angeles Rams si intensifica con i rapporti che suggeriscono che il destinatario di stelle Cooper Kupp è sul blocco commerciale dopo la loro perdita di divisione a Philadelphia Eagles.

Kupp, una pietra miliare della violazione di Rams e un importante contributo alla loro vittoria del Super Bowl nella stagione 2021, potrebbe partire, come Puka Nacua, emerge come una stella.

Rams può vedere Kupp utilizzabile considerando il loro elenco di dinamiche in evoluzione.

Le voci commerciali non sono passate inosservate nel circolo interno di Rams, in particolare il disegno della reazione da Kelly Stafford, Kona al quarterback Matthew Stafford, sul suo podcast.

“Mio marito vincerà. … un Cooper è lontano? Sono confuso perché eravamo un gioco lontano dall’andare al campionato NFC. E penso che se andiamo vinciamo. Devo essere il cane in questa situazione. Voglio rispettarlo come merita. Sì, adoro la città, adoro la città di ciò che viene detto … Adoro un’avventura “, ha detto Kelly Stafford via Dov Kleiman.