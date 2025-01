La multa NFL di Joe Mixon è stata ristampata, questa volta per i commenti degli arbitri attuali

Il running back di Houston Joe Mixon è stato nuovamente multato di $ 25.000 dalla NFL mercoledì, questa volta per i suoi commenti nella vita reale sull’arbitraggio della partita di divisione tra i Kansas City Chiefs e i texani.

Mixon è stato originariamente multato per qualcosa che lui e il suo agente hanno detto di non aver detto sull’arbitraggio. Nell’intervista post partita, a Mixon è stato chiesto degli arbitri dopo che alla difesa texana erano stati richiesti due rigori separati per aver contattato il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes. Entrambi i rigori prolungarono un drive di Kansas City e portarono a 10 punti decisivi per i Chiefs nella loro vittoria per 23–14.

“Tutti sanno come funziona qui. Non puoi mai lasciarlo nelle mani degli arbitri”, ha detto Mixon. “Tutto il mondo può vedere, amico, di cosa si tratta. In fondo, non puoi mai lasciarlo nelle mani degli arbitri. Ma va bene.”

L’ex wide receiver di Cincinnati Bengals, TJ Houshmandzadeh, ha scritto in accordo con Mixon: “Perché giocare quando ogni chiamata 50/50 va con i Chiefs. Questi arbitri sono (spazzatura) e pregiudizi”.

Sports Illustrated originariamente attribuì la citazione di Houshmandzadeh a Mixon in una storia. La NFL ha poi citato una citazione “50/50” nel multare il running back, secondo Mixon e il suo agente, Peter Schaffer. Da allora SI ha corretto il suo errore.

Schaffer ha detto a ESPN che faranno ricorso contro la multa.

“Difenderemo Joe, faremo ricorso contro la multa ed esploreremo tutte le altre vie legali per porre rimedio a questa situazione”, ha detto Schaffer. “Tutto questo deve finire.

Ma ora la giustificazione della multa dopo la perdita è cambiata nella formulazione effettiva di Mixon. Ha risposto a X definendolo un “mondo freddo”.

“Quindi lasciatemi capire bene, la NFL mi ha multato di 25.000 dollari per qualcosa che non ho nemmeno detto”, ha detto Mixon. “Chiamateli e la loro risposta è NUOVAMENTE multarmi per qualcosa che non è nemmeno una violazione senza annullare la prima. Dov’è la responsabilità? Basta rispettare i giocatori.”