La NBA rinvia la partita Bucks-Pelicans dopo la storica tempesta di neve a New Orleans

La NBA ha rinviato la partita di mercoledì sera tra i Milwaukee Bucks e i Pelicans a New Orleans. La storica tempesta invernale ha scaricato circa un piede di neve nel Big Easy.

La tempesta invernale di martedì ha reso insidioso il traffico stradale nella città subtropicale con poche attrezzature per la rimozione della neve in uso.

I Milwaukee Bucks hanno battuto il tempo volando lunedì, un giorno prima del solito, nel caso in cui le condizioni stradali fossero abbastanza sicure per ospitare la partita allo Smoothie King Center da 18.000 posti in centro.

Ma mercoledì le temperature sono rimaste intorno ai 30 gradi, molte strade principali nelle aree metropolitane sono state chiuse dalle autorità e le strade superficiali intorno alla città sono rimaste coperte di ghiaccio.

Mercoledì sono rimaste chiuse anche le scuole e le imprese in tutta la regione.

I Bucks dovrebbero giocare a Miami giovedì, e non era chiaro se la squadra avrebbe dovuto aspettare fino al giorno della partita per volare da New Orleans.

Mercoledì l’aeroporto internazionale Louis Armstrong ha cancellato tutte le partenze commerciali.

I Pelicans suoneranno a Memphis venerdì sera.

Rapporto dell’Associated Press.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Pellicani di New Orleans Milwaukee Bucks Associazione Nazionale Pallacanestro