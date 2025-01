La NFL annuncia un ospite speciale per il Super Bowl Halftime Show

(Foto di Gregory Shamus/Getty Images)

Lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl è destinato a elettrizzare i fan con una potente performance musicale di Kendrick Lamar, basata sul suo memorabile debutto al Super Bowl LVI nel 2022.

Dopo la sua precedente esibizione accanto alle icone dell’hip-hop Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent e Mary J. Blige, Lamar torna sul palco più importante della NFL.

Condividerà questo palco con un ospite speciale recentemente rivelato dalla Lega.

“La NFL ha annunciato che SZA si unirà a Kendrick Lamar come ospite speciale per lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl”, ha scritto Ari Meirov di The 33rd Team su X.