La NFL monitora gli incendi di Los Angeles e nomina il sito di emergenza per i Vikings-Rams

LOS ANGELES – Come Gli incendi continuano a devastare diverse aree di Los Angelesche ha causato l’evacuazione di migliaia di persone e ha compromesso la qualità dell’aria, la NFL ha dichiarato che sta monitorando il potenziale impatto della situazione sulla partita di playoff di lunedì sera tra i Minnesota Vikings e i Los Angeles Rams al SoFi Stadium e ha un piano di emergenza che include lo spostamento della partita in Arizona se necessario.

Mercoledì tre grandi incendi sono scoppiati nell’area metropolitana di Los Angeles, dalla costa del Pacifico verso l’interno fino a Pasadena, sede della famosa Rose Parade. Più di 130.000 persone sono sotto ordine di evacuazione nell’area metropolitana, dalla costa del Pacifico verso Pasadena, un numero che continua a cambiare man mano che scoppiano nuovi incendi.

In una dichiarazione di mercoledì sera, la NFL ha detto che sta continuando a fare i preparativi per la partita che si giocherà al SoFi Stadium, ma se dovesse essere spostata, si giocherà lunedì sera allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, casa dei calciatori. Cardinali dell’Arizona.

“Come per tutte le partite, ci sono piani di emergenza in atto nel caso in cui fosse necessario un cambio di sede”, ha affermato la Lega in una nota.

Nel 2003, la lega spostò la partita della stagione regolare del lunedì sera tra i Miami Dolphins e i San Diego Chargers al Sun Devil Stadium di Tempe, in Arizona, a causa di un incendio.

Anche i Rams, che avrebbero dovuto avere una giornata di riposo mercoledì e che avrebbero ripreso giovedì, stanno monitorando la situazione, ha detto un dirigente della squadra.

Migliaia di persone sono state costrette a evacuare le proprie case mercoledì mentre gli incendi continuavano a diffondersi nell’area metropolitana di Los Angeles. Apu Gomes/Getty Images

I Rams hanno detto che nessun giocatore o staff è stato colpito dagli incendi. Il quartier generale della squadra è a Woodland Hills, un quartiere situato a circa 13 miglia a nord di Pacific Palisades devastato dal fuoco, ma separato dalle montagne di Santa Monica.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi”, ha scritto Cooper Kupp sui social media. “Grazie ai vigili del fuoco, ai paramedici e a tutti gli altri che stanno facendo del loro meglio in circostanze incredibili.”

I Los Angeles Chargers, che sabato faranno visita ai texani in una partita di playoff a Houston, hanno cambiato il loro programma di allenamento mercoledì per limitare il tempo dei giocatori fuori, ha detto un dirigente della squadra.

Mercoledì l’indice di qualità dell’aria della zona variava da 150 a ben superiore a 300, a seconda delle località specifiche, con fumo e cenere che ricoprivano l’area. Un punteggio di 150 è considerato “molto malsano” secondo il sistema utilizzato per misurare l’inquinamento atmosferico. Mercoledì pomeriggio la qualità dell’aria a Inglewood, in California, sede del SoFi Stadium, era di 281.

L’allenatore dei Chargers Jim Harbaugh ha fatto allenare separatamente le unità offensive e difensive per limitare il loro tempo in campo. Tuttavia, il quarterback Justin Herbert e il resto dei quarterback hanno lanciato passaggi agli allenatori durante la parte difensiva dell’allenamento. Il proprietario dei Chargers Dean Spanos, che di solito non è fuori per gli allenamenti, era lì a guardare con il direttore generale Joe Hortiz durante il periodo di apertura dei media della difesa.

Consigli dell’editore 2 Correlati

L’indice di qualità dell’aria presso la struttura della squadra a El Segundo variava da 170 a 200.

“Stiamo cercando di mantenere tutti il ​​più sani e salvi possibile mentre ci prepariamo per la partita”, ha detto il coordinatore difensivo Jesse Minter.

L’allenatore dei ricevitori larghi Sanjay Lal vive a Calabasas, una delle zone colpite dagli incendi. Il coordinatore offensivo Greg Roman ha detto che Lal ha trascorso una “notte intensa” con la sua famiglia alle prese con le interruzioni di corrente.

I Chargers hanno annunciato che forniranno 200.000 dollari in finanziamenti mirati alla Croce Rossa americana, alla Fondazione dei vigili del fuoco di Los Angeles, al Team Rubicon e alle organizzazioni di salvataggio degli animali domestici che danno rifugio agli animali sfollati a causa degli incendi.

Con migliaia di vigili del fuoco già impegnati a combattere le fiamme, i vigili del fuoco di Los Angeles hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco fuori servizio.

Secondo le autorità, almeno cinque persone sono state uccise e molte altre ferite negli incendi.

Secondo la Western Fire Chiefs Association, la stagione degli incendi in California inizia in genere a giugno o luglio e dura fino a ottobre, ma gli incendi di gennaio non sono senza precedenti. Ce n’è stato uno nel 2022 e 10 nel 2021, secondo Cal Fire.

Secondo gli ultimi dati, la stagione inizia prima e finisce più tardi a causa dell’aumento delle temperature e della diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici. Le piogge che di solito pongono fine alla stagione degli incendi sono spesso ritardate, il che significa che gli incendi possono bruciare anche nei mesi invernali, ha affermato l’associazione.

Kris Rhim di ESPN e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.