La NFL prevede di spostare il gioco delle wild card Vikings-Rams se necessario a causa degli incendi di Los Angeles

Mentre gli incendi si diffondono in tutto il sud della California, la NFL ha annunciato un piano di riserva nel caso in cui debba rinviare la partita jolly tra i Minnesota Vikings e i Los Angeles Rams. La partita si giocherà ancora al SoFi Stadium di Inglewood, in California, ma se necessario verrà spostata in Arizona.

La dichiarazione della NFL recita: “Continuiamo a monitorare da vicino gli sviluppi nell’area e restiamo in contatto con gli arbitri, sia i club che la NFLPA”, per quanto riguarda lo stato del gioco.

Il calcio d’inizio è lunedì alle 20:00 ET in casa dei Rams e dei Los Angeles Chargers. Se la lega decidesse di spostare la partita, si giocherà allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.

La NFL ha elogiato gli instancabili sforzi dei primi soccorritori della California meridionale sta lavorando per contenere diversi incendi nella zona. Mercoledì, più di 100.000 persone erano sottoposte a evacuazione obbligatoria a causa dell’intensificarsi degli incendi. Lo stesso giorno, la NHL ha rinviato la partita casalinga dei Los Angeles Kings contro i Calgary Flames.

Anche i Rams e diversi giocatori si sono rivolti ai social media per offrire il loro sostegno alla comunità.

I Chargers, che sabato giocheranno contro gli Houston Texans, ha promesso 200.000 dollari per le operazioni di soccorso in caso di incendio.

