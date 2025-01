La Northwestern supera il Maryland nell’OT mentre il maglione di Nick Martinelli suona appena il cicalino

Nick Martinelli ha realizzato un paio di saltatori dalla linea di fondo poco prima del cicalino dei tempi supplementari per aiutare la Northwestern a ottenere una serie di tre sconfitte consecutive con una vittoria per 76-74 sul Maryland giovedì sera.

La Northwestern era in vantaggio per 64-56 con 4:43 rimasti nel regolamento prima che il Maryland andasse su un parziale di 11-2, coronato dal layup di Ja’Kobi Gillespie con 6,9 secondi rimasti per pareggiare sul 68 pari. La guardia della Northwestern Brooks Barnhizer aveva un layup all’altra estremità del tabellone e Derik Queen si è assicurato il layup.

Durante i tempi supplementari, Gillespie ha fatto un layup con 6,9 secondi rimasti per pareggiare sul 74 pari e ha respinto Ty Berry dall’altra parte. La palla è stata deviata dall’attaccante del Maryland Julian Reese, dando alla Northwestern un possesso con 0,7 secondi rimasti.

Martinelli si liberò dallo schermo e seppellì il corridore davanti alla panchina della Northwestern mentre i suoi compagni di squadra scendevano in campo per festeggiare.

Martinelli ha chiuso con 22 punti per la Northwestern (11-6, 2-4 Big Ten). Barnhizer ha segnato 20 punti, 10 rimbalzi e cinque assist, mentre Berry ne ha segnati 15.

Reese ha guidato il Maryland (13-5, 3-4) con 23 punti. Gillespie ne ha aggiunti 14, Rodney Rice 13 e Queen ha preso 14 rimbalzi con nove punti. I Terrapins sono stati feriti da 16 palle perse.

Ci sono stati 11 cambi di vantaggio e nove pareggi nel primo tempo, che si è concluso con la Northwestern in vantaggio 38-37 dopo il layup di Martinelli alla sirena in corsia. La partita si è conclusa con 16 pareggi e 15 cambi di vantaggio.

Il Maryland ospita domenica il Nebraska, mentre la Northwestern gioca al numero 20 del Michigan, che ha perso giovedì all’OT contro il Minnesota.

Rapporto dell’Associated Press.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!