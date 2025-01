La nuova foto di Bill Belichick con il fidanzato Jordon Hudson sta diventando virale

Dopo 24 stagioni come capo allenatore e direttore generale de facto dei New England Patriots, Bill Belichick sta iniziando una nuova vita all’età di 72 anni come nuovo allenatore capo della University of North Carolina football.

Per quasi tre decenni è stato sposato con Debby Clarke, dalla quale ha avuto tre figli, e dopo la fine della sua successiva relazione con Linda Holliday, direttrice esecutiva della Bill Belichick Foundation, ha avuto una relazione con il 24enne Jordon Hudson. .

Secondo Dov Kleiman, i due sono “chiaramente impegnati” nella Carolina del Nord.

Appena arrivato: il fidanzato 24enne di Bill Belichick, Jordon Hudson, conferma che sono “chiaramente impegnati” nella Carolina del Nord. pic.twitter.com/TTTC7HqAjT — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 16 gennaio 2025

Hudson è un’ex cheerleader competitiva ed è stata la seconda classificata al concorso di bellezza Miss Maine USA dell’anno scorso.

Naturalmente, Belichick ha vinto sei campionati del Super Bowl con i Patriots insieme al leggendario quarterback Tom Brady, ma dopo che Brady se n’è andato dopo la stagione 2019, Belichick non è riuscito a far uscire la franchigia dal deserto.

I critici sottolineano il fatto che ha avuto solo due stagioni vincenti senza Brady al centro come prova del fatto che non è un allenatore così trascendente come alcuni pensano che sia.

Ora ha il compito di trasformare l’Università della Carolina del Nord, che è considerata per lo più una scuola di basket, in una potenza del calcio.

I Tar Heels non hanno mai vinto un campionato nazionale, e l’ultima volta hanno vinto il titolo della Atlantic Coast Conference (ACC) nel lontano 1980, quando il linebacker Lawrence Taylor, con cui Belichick in seguito lavorò come coordinatore difensivo dei New York Giants, era il loro giocatore di punta. .

