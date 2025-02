La performance più importante di Madison Square Garden LeBron James

LeBron James e Los Angeles Lakers viaggiano al Madison Square Garden per affrontare New York Knicks sabato (20:30 su ABC).

James ha giocato 32 partite nell’arena più famosa del mondo “e ha accumulato un record di 23-9. Le sue medie nel Madison Square Garden – 28,0 punti, 7,4 assist e 6,9 ​​rimbalzi – non sono lontani dal suo diametro di carriera totale – 27,0 punti, 7,4 assist e 7,5 rimbalzi.

Knicks si è incontrata solo una volta in post-stagione nel primo round di playoff 2012-, in cui Miami Heat ha vinto 4-1. Ha in media 27,8 punti, 6,2 rimbalzi e 5,6 assist e solo meno di 20 punti in questa serie.

James aveva la sua giusta dose di giochi indimenticabili nel Madison Square Garden nel Madison Square Garden. Ecco una visione di alcuni dei più notevoli.

2008: 50 punti, 10 assist, 8 rimbalzi, 4 furti, 53% di tiro

Risultato del gioco: 119-105, Cleveland Cavaliers Win

Dopo aver lasciato cadere 45 punti in casa contro Knicks a novembre, James ne è andato meglio nel giardino a marzo.

Secondo l’Associated Press, è diventato il primo giocatore con almeno 50 punti, 10 assist e 8 rimbalzi nel gioco di Kareem Abdul-Jabbar 9. Gennaio 1975. James ha lasciato il gioco “MVP!” E ha definito l’ovazione permanente “Sogno diventato realtà”.

2017: 23 punti, 12 assist, 9 rimbalzi, 3 blocchi, 50% di tiro

Risultato del gioco: 104-101, Cavs vince

Sebbene i numeri non siano i migliori tra James nel giardino, è stata la storia di una corte che è diventata una storia. James ed Etes Freedom hanno avuto inclusione della testa nel primo trimestre.

James ha inzuppato la palla e poi non si muoveva dalla guardia di navigazione Frank Ntikina mentre provava la palla. La libertà fu offesa e si difendeva per Ntilkin quando James mise la libertà, il che portò a una doppia tecnica.

Svoboda disse post -gioco: “Non mi interessa … quello che dici. “

James ha guidato il ritorno nel quarto trimestre per vincere la partita e avere una risposta a Instagram.

2010: 32 punti, 11 rimbalzi, 10 assist, 1 furto, 60,9% di tiro

Risultato del gioco: 113-91, vincita di calore

Nel suo primo gioco a New York come membro di Heat, James ha registrato una tripla altamente efficace. I fan hanno iniziato perché non si è unito a Knicks in bassa stagione, ma non è stato abbastanza per difendere il suo gioco in campo.

Il piede del 60,9% del campo indica la sua terza percentuale più alta di FG nel Madison Square Garden (70% una volta, 70,6% due volte).

2009: 52 punti, 11 assist, 9 rimbalzi, 2 blocchi, 51,5% di tiro

Risultato del gioco: 107-102, Cavaliers vince

James ha giocato a James in Madison Square Garden in probabilmente il gioco più famoso, ha introdotto uno spettacolo. James ha rappresentato quasi la metà dei punti Cavaliers. I suoi 52 punti erano la sua stagione in quel momento.

La performance è arrivata due notti dopo che Kobe Bryant ha fatto un record MSG con 61 punti. James è diventato uno dei due giocatori che Michael Jordan è stato il secondo due dei 50 punti come visitatore nel giardino contemporaneo di Madison Square.

2023: 28 punti, 11 assist, 10 rimbalzi, 1 furto, 44% di tiro

Risultato del gioco: 129-123, i Lakers vincono

20 ° anno o no, James non perderà mai l’opportunità di stupire la folla di New York.

Era il suo primo gioco dal gennaio 2020 e James vale la pena aspettare. Ha avuto la sua prima tripla stagione quando i Lakers hanno ottenuto la vittoria degli straordinari.

Busing si sta dirigendo verso il gioco, con James Weeks dal battere un record di punteggio. Dopo la partita, tuttavia, James si concentrava invece sulle sue abilità versatili.

“Gioco solo nel modo giusto. Mi avvicino al gioco ogni sera, solo cercando di essere una tripla minaccia segnando, scoraggiando, aiutando, difendendo, difensore e chips possono cadere dove possono”, ha detto.

