La personalità e il pedigree di Deion Sanders sarebbero un grande successo come allenatore della NFL

I Dallas Cowboys hanno bisogno di un nuovo allenatore dopo aver accettato di separarsi da Mike McCarthy dopo aver fallito nel concordare un nuovo contratto. Sebbene la stagione 2024 dell’ex vincitore del Super Bowl non sia stata all’altezza delle aspettative, ha portato i Cowboys a tre vittorie consecutive di 12 partite consecutive mentre Dak Prescott ha giocato la migliore palla della sua carriera.

Con le aspettative irrealistiche di non vincere il Super Bowl dal 1995, i Cowboys hanno bisogno di un leader termostatico che possa cambiare la temperatura della stanza con la sua presenza.

Entra Deion Sanders, alias Coach Prime, e la sua spavalderia contagiosa e il suo pedigree vincente. Il due volte campione del Super Bowl e membro della Hall of Fame è diventato rapidamente uno dei migliori allenatori del football universitario, guidando un paio di impressionanti inversioni di tendenza a Jackson State e in Colorado.

Inoltre, Sanders si è guadagnato il rispetto del mondo del calcio come costruttore di cultura con un efficace stile di leadership simile a quello di un CEO che funziona bene con i giocatori più giovani. Comunicatrice estremamente fiduciosa che sa come bilanciare la disciplina della vecchia scuola con un tocco amorevole, ha trovato il modo di connettersi con una generazione più giovane di atleti che può essere difficile da illuminare e ispirare.

Sebbene la NFL sia più incentrata su X e O che su relazioni e connessioni, la personalità e il pedigree di Sanders sono in sintonia con giocatori giovani e meno giovani. È una leggenda multisport che ha brillato come doppia stella del campionato con slancio nel mondo dei social media di oggi. Di conseguenza, Sanders ha il prestigio per comandare una stanza in una stanza piena di stelle. Soprattutto nella Grande D.

A Dallas, dove una volta recitava come giocatore, Coach Prime eredita un roster che includeva Prescott, CeeDee Lamb, Micah Parsons, Trevon Diggs, Demarcus Lawrence e un solido cast di supporto. Il potere collettivo del gruppo e la consapevolezza del marchio della squadra rendono essenziale avere un leader che prospera sotto i riflettori.

Inoltre, la presenza di un roster ricco di stelle e di grandi nomi richiede un capo allenatore con la sicurezza e le capacità di confronto necessarie per sfidare i giocatori blue-chip dei Cowboys ogni volta che non raggiungono gli standard stabiliti dentro e fuori dal campo. Anche se McCarthy merita credito per il modo in cui trattava le stelle della squadra, non è una coincidenza che gli allenatori di maggior successo dei Cowboys (Jimmy Johnson e Bill Parcells) durante l’era Jones fossero leader tenaci che non si muovevano rispetto alle aspettative o ai valori della squadra. .

Anche se Prime non è lo stereotipo del disciplinare, chiunque lo abbia visto ricostruire le sue squadre dello Stato di Jackson e del Colorado sa che non usa mezzi termini e gestisce una nave rigorosa. In quanto costruttore di cultura, predica l’importanza della responsabilità e della fiducia e incoraggia i suoi giocatori a esprimersi in un ambiente di squadra.

Da una prospettiva schematica, Sanders fornisce la visione ma delega le responsabilità al suo staff tecnico e ai coordinatori. Utilizza un tradizionale sistema in stile professionale in attacco e difesa a livello collegiale mentre gestisce il gioco come un decisore simile a un CEO a bordo campo.

Se gli schemi e le tattiche non funzionano secondo i suoi gusti, Sanders non ha paura di cambiare il suo staff tecnico per farlo bene. La sua natura intelligente gli sarà utile mentre lavora a Dallas per un proprietario impaziente e una base di fan appassionata con aspettative di campionato.

Anche se ottenere le X e le O giuste è il fulcro del lavoro, i Cowboys devono prima di tutto inserire i giusti “Jimmies e Joe” nel roster per riemergere come contendenti al titolo. La valutazione del personale e il reclutamento sono uno dei punti di forza più notevoli di Sanders a livello universitario, ma l’aggiornamento di un roster della NFL richiede che lui lavori fianco a fianco con Stephen Jones (direttore delle operazioni/proprietario parziale) e Will McClay (vicepresidente) . del personale dei giocatori) per aiutare i Cowboys ad aggiungere abbastanza talento per competere con i pesi massimi.

Deion Sanders potrebbe tornare a Dallas?

Dati i vincoli finanziari del franchise dopo i pesanti contratti per Prescott, Lamb e Diggs e il mega contratto di Parsons incombente, i Cowboys hanno bisogno che Sanders aderisca all’approccio di bozza e sviluppo necessario per pareggiare i conti nel 2025 e oltre.

Ciò potrebbe richiedere alla Hall of Famer di fare affidamento su giocatori più giovani per ricoprire ruoli significativi, il che richiederà allo staff tecnico di abbracciare l’insegnamento e lo sviluppo. Forse l’esperienza di Sanders come allenatore al college (e alle scuole superiori) lo aiuterà a gestire un roster più giovane con prospettive di sviluppo, ma dovrà adattarsi alla vita senza il beneficio di un cinque stelle.

Nella NFL, il divario di talenti è minimo, quindi l’allenatore spesso fa la differenza tra vincere e perdere. Le abilità calcistiche e le capacità di leadership di Sanders vengono messe alla prova in battaglie con i migliori allenatori del mondo del calcio. Sebbene abbia dimostrato capacità di allenatore impressionanti a livello universitario, il passaggio ai professionisti ci darà la possibilità di vedere se è un grande di tutti i tempi. E allenatore.

Con i Cowboys che forniscono le luci più brillanti e il palco più grande per mostrare il suo talento, il potenziale passaggio di Sanders all'”America’s Team” potrebbe rendere Coach Prime un eroe popolare nel mondo del calcio.

Bucky Brooks è un analista NFL per FOX Sports. Copre anche il gioco per la rete NFL ed è l’ospite del podcast Moving the Sticks. Seguitelo su Twitter @BuckyBrooks.