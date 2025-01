La polizia sta indagando sugli abusi subiti dalla moglie dell’attaccante dell’Arsenal Kai Havertz

La polizia sta indagando sugli abusi online nei confronti della moglie dell’attaccante dell’Arsenal Kai Havertz.

Sophia Havertz si è rivolta ai social media per condividere i messaggi diretti che le sono stati inviati dopo che l’Arsenal è stato eliminato dalla FA Cup domenica dal Manchester United.

“Domenica 12 gennaio, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione di comunicazioni dannose dirette a un residente dell’Hertfordshire. È in corso un’indagine”, ha detto mercoledì alla Press Association un portavoce della polizia dell’Hertfordshire.

L’Arsenal ha perso ai rigori contro lo United, con l’attaccante tedesco Havertz che ha perso un’occasione ravvicinata di vincere la partita all’Emirates Stadium prima di non riuscire a segnare ai rigori.

Lunedì sua moglie ha condiviso due post sul suo Instagram, incluso uno in cui qualcuno minaccia di “uccidere” il suo bambino non ancora nato.

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha chiesto un’azione.

“È incredibile, onestamente”, ha detto Arteta. Dobbiamo davvero fare qualcosa perché accettarlo e nasconderlo ha conseguenze disastrose,” ha detto. “È qualcosa che dobbiamo sradicare dal gioco perché è così cinico e dipendente dal risultato dell’azione. Non c’è nessun altro settore come questo”.

Mercoledì Havertz è tornato in campo per l’Arsenal che ha battuto i rivali del Tottenham Hotspur 2-1 in Premier League.

Quando il nome del 25enne è stato letto dall’annunciatore dello stadio durante l’annuncio della squadra, c’è stato un grande applauso da parte dei tifosi di casa.

“C’è una percezione da parte dei social media, quindi quando arrivi allo stadio e senti i veri tifosi e cosa pensano, sono due cose diverse”, ha detto il centrocampista dell’Arsenal. Riso Declan ha detto.

“L’applauso che ha ricevuto stasera è stato ridicolo, è stato l’applauso più forte della serata quando è stato chiamato il suo nome, si capiva che significava molto per lui.