La prestazione del Tottenham in casa dell’Arsenal è stata “inaccettabile” – Postecoglou

Ange Postecoglou ha detto che spera che i suoi giocatori del Tottenham siano doloranti dopo la sconfitta per 2-1 di mercoledì in casa dell’Arsenal, descrivendo la sua prestazione come “inaccettabile”.

Gli Spurs passano in vantaggio contro l’Arsenal al 23′ grazie ad un gol di Figlio di Heung-Min.

Ma poi sono andati all’intervallo 2:1 Gabrielecolpo di testa da corner deviato Dominik Solanke per un autogol e Leandro Trossardo ha segnato quello che si è rivelato vincente al 44esimo minuto.

Postecoglou effettua due cambi nell’intervallo e prende il via Papa Matar Sarr E Yves Bissouma per James Maddison E Brennan Johnsonma non è bastato per riportare in partita gli Spurs.

La sconfitta lascia il Tottenham 13esimo in Premier League e Postecoglou non si è risparmiato nelle critiche alla prestazione del dopo partita.

“Non è andata abbastanza bene, soprattutto nel primo tempo”, ha detto Postecoglou. “(Eravamo) troppo passivi, abbiamo lasciato che l’Arsenal prendesse il controllo della partita. Davvero deluso da come eravamo senza palla, abbiamo lasciato che dettassero il ritmo e abbiamo pagato per questo.

“Semplicemente non abbiamo giocato per niente vicino alla nostra identità. Siamo aggressivi con e senza palla, ma stasera siamo stati troppo passivi nei primi 45′. Questo è inaccettabile”.

Il Postecoglou non sarebbe stato attratto dal momento polemico del primo tempo, quando l’Arsenal pareggia su un corner che avrebbe dovuto essere assegnato come gol del Tottenham.

Ange Postecoglou era furioso per la prestazione della sua squadra nel derby sconfitto dall’Arsenal. Bradley Collyer/PA Immagini tramite Getty Images

“Non voglio parlare di arbitri, le cose al momento stanno così”, ha detto. “Non eravamo neanche lontanamente vicini a dove volevamo essere.

Anche se Postecoglou ha visto entrambi i suoi giocatori di 18 anni Archie Gray E Lucas Bergvall l’allenatore australiano, che ha giocato tutti i 90 minuti, non voleva che le sue prestazioni portassero qualche trofeo alla sconfitta.

“Voglio che restino delusi: nessuno nel club può accettarlo”, ha detto. “Chiediamo (da loro) grandi ordini, ma spero che stiano soffrendo tanto quanto chiunque altro perché non siamo in grado di consegnare.”