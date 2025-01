La profondità del Chelsea sta causando una corsa al titolo WSL unilaterale e Girma sta solo migliorando le cose

Londra – Vantaggio Chelsea. È solo la fine di gennaio, ma la vittoria per 1-0 dei Blues sulle rivali della Women’s Super League (WSL) arriverà domenica. 10 punti.

L’Arsenal, terzo in classifica, aveva bisogno di una partita per tenere il passo con i campioni e sperava di rallentare un Chelsea che rimane in tutte le competizioni come Sonia Bompastor titolare in estate. Qualunque cosa accada tra Manchester United e Brighton alla fine di questo fine settimana, il Chelsea ha nove punti di vantaggio sul Manchester City e rimarrà almeno sette in testa alla classifica. Con 10 partite ancora da disputare, ci vorrà molto per fermarli.

Oh, e hanno appena ingaggiato il miglior difensore del mondo, Naomi Girma, per una cifra da record mondiale. Quindi non può che migliorare.

La profondità del Chelsea non ha rivali

La profondità della rosa del Chelsea non ha eguali. Con giocatori di livello mondiale nell’XI e in panchina, non esiste in Inghilterra che possa eguagliare i Blues. Realisticamente, solo il Barcellona detentore della Champions League ha qualche opposizione alla sua formazione costellata di stelle.

Dopo essere stata indisponibile per tre mesi per un infortunio al ginocchio, Lauren James è entrata in campo al 56′. Il fatto che il Bompastor non abbia dovuto portare avanti la propria stella, a causa dell’abbondanza di opzioni, è in netto contrasto con altri club del campionato che sono costretti a schierare giocatori chiave prima che abbiano avuto il tempo di riposarsi e recuperare.

REDATTORI TIRKY 2 correlati

James ha un talento nel trasformare le partite a favore del Chelsea. Ha fatto la differenza qui, vincendo il rigore vincente dopo che Kim Little l’ha atterrata, e il sostituto Guro Reiten ha segnato dal dischetto, mentre il difensore dell’Arsenal Katie McCabe ha ricevuto due cartellini gialli in rapida successione ed è stato espulso per protesta ed espulso per protestare e inviato per protestare per protestare.

Il fatto che Reiten, capocannoniere del club con sette gol, sia rimasto in panchina fino al 78esimo minuto prima di assicurarsi il gol decisivo, sottolinea ulteriormente quanto sia forte il Chelsea. Se i Blues riescono a introdurre un Gamechanger come James, il Top Scorer Reiten e il Pacey Young Talent Aggie Beever-Jones per chiudere la partita, che speranza hanno gli altri?

La profondità del Chelsea sarà ampliata solo con l’aggiunta del record mondiale di 1,1 milioni di dollari Girma, che è stato presentato allo Stamford Bridge prima della partita. Il Chelsea ha già il secondo miglior record difensivo del campionato, subendone solo sei, ma la sua difesa a volte è stata traballante e la squadra è stata scossa dall’infortunio al legamento crociato anteriore di Kadeisha Buchanan prima della pausa invernale.

Nel gioco moderno, i record di trasferimento vengono spesso pagati per ingaggiare giocatori offensivi come Wingers o Strikers. Ma con la scarsità di difensori di alto livello in gioco, è facile capire perché i Blues fossero disposti a rinunciare a una cifra così alta per ingaggiare probabilmente il miglior difensore centrale del mondo.

Bompastor ha confermato che Girma non sarà presente nella partita WSL della prossima settimana contro l’Aston Villa dopo non aver giocato dalla fine della stagione NWSL a novembre, ma è spaventoso pensare quanto sarà profonda la squadra del Chelsea quando sarà in forma.

Possiamo addirittura chiamarla corsa al titolo?

Guro Reiten festeggia un’altra vittoria per il Chelsea segnando dal dischetto. Immagini di Bradley Collyer/PA tramite Getty Images

Il termine “corsa al titolo” sembra ridondante in questa fase della stagione. È ancora una corsa se corre un solo cavallo? Con il Chelsea già in vantaggio, ci vorrebbero alcune sconfitte da parte della squadra di Bompastor per City, Arsenal o Man United per colmare il divario. E vista la loro implacabilità finora in questa stagione, sembra impossibile scommettere su quello scenario.

La storica serie di imbattibilità dell’Arsenal nel 2006-2007, quando ottenne una quadrupla senza precedenti, rappresenta uno dei più grandi successi nel calcio nazionale. Dopo 44 partite hanno collezionato 42 vittorie e due pareggi, un’impresa che ora sembra quasi impossibile. Ma il Chelsea è sulla strada giusta.

Da quando il campionato è iniziato a ottobre, hanno perso solo due punti, nell’1-1 contro il Leicester City. Dopo 12 partite WSL, hanno 34 punti su 36 possibili. Il record di punti in campionato è pari a 58, il che significa che le vittorie nelle prossime otto partite corrisponderebbero al record. Vincere tutte e 10 le partite rimanenti stabilirebbe un nuovo record di 64.

Ma per Bompastor eguagliare o superare il successo dell’Arsenal sarebbe a dir poco straordinario. Considerando quanto è cresciuto il calcio femminile negli ultimi anni, con la sua competitività in crescita esponenziale, sarebbe davvero incredibile. Il Barcellona ha ottenuto il quadruplo la scorsa stagione, vincendo tutti e tre i titoli nazionali in Spagna e la Champions League, ma era imbattuto quando ha perso contro il Chelsea all’andata della semifinale.

Il Chelsea è fortemente favorito per la WSL e per le due restanti coppe nazionali in Inghilterra. Ma la grande domanda è: riusciranno a vincere la Champions League? Bompastor ha già sbaragliato la concorrenza come giocatore e allenatore con il Lione, ma è un premio che finora è sfuggito al Chelsea, nonostante il dominio nazionale.

giocare 1:12 I compagni di squadra dello United USWNT reagiscono alla mossa da record del Chelsea di Naomi Girma Cat Macario ed Emily Fox reagiscono al loro trasferimento da record al Chelsea dopo la vittoria per 1-0 dei Blues sull’Arsenal.

L’Arsenal non riesce a sfruttare le proprie occasioni

Dopo un delicato primo quarto d’ora, l’Arsenal ha dato filo da torcere al Chelsea all’83’ e in alcuni momenti sembrava che potesse effettivamente andare in vantaggio allo Stamford Bridge. Tuttavia, il club del nord di Londra non ha sfruttato le proprie occasioni e negli ultimi 10 minuti il ​​turno è caduto in favore della squadra di Renee Slegers.

Mariona Caldentey ha lottato al centro e non è riuscita a tenere testa al centrocampo impegnato e al pressante aggressivo del Chelsea, dato che l’acquisto estivo ha regalato la palla troppe volte. In difesa, il capitano Leah Williamson ha affrontato Mayra Ramírez prima dell’intervallo per l’attaccante del Chelsea.

La frustrazione è esplosa quando Caldentey ha lasciato che James avanzasse in area e ha concesso di poco un rigore. Quindi McCabe – che ha giocato da titolare 27 partite consecutive in tutte le competizioni dalla scorsa stagione – ha ricevuto due cartellini gialli in rapida successione verso l’arbitro, con conseguente sospensione di due partite che ora la vedrà saltare i quarti di finale della FA Cup dopo uno scontro del fine settimana. con il Bristol City e una partita della WSL con il City.

I marcatori sono ora a 10 punti dal Chelsea e ritengono che la loro corsa al titolo sia in ordine. Qualcuno può fermare la formidabile squadra di Bompastor? Apparentemente no.