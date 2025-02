La ragazza di Bill Belichick ha trollato i falchi con Super Bowl -Shirt

Atlanta Falcons non ha giocato i playoff in questa stagione.

Assunsero Raheem Morris per sostituire Arthur Smith e tornare in pista, ma non era così nel 2024.

In particolare, avrebbero potuto avere un allenatore molto più esperto in prima linea.

I Falcons erano abbastanza vicini all’assunzione di Bill Belichick prima di sostenersi da questa decisione.

Forse è per questo che la ragazza di Belichick sarebbe un po ‘meschino.

Come mostrato da Michael J. Babcock a X, il 24enne Jordon Hudson indossava una maglietta del Super Bowl Li Champs di Falcon.

Il 24enne di Bill Belichick, Jordon Hudson, ha trollato Atlanta Falcons M/ una maglietta Li-Champs del Super Bowl a New Orleans oggi.

Certo, Atl è crollato e queste camicie non hanno mai visto la luce del giorno – fino ad oggi.

Falcons è andato a 6x SB, vincendo HC l’ultima stagione bassa perché … pic.twitter.com/hobewlsg – Michael J. Babcock (@mikejbabcock) 9 febbraio 2025

I Falcons hanno perso il Super Bowl per i patrioti di Belichick, quindi queste camicie non hanno mai visto la luce del giorno.

I Falcons sono aumentati di 28-3 in ritardo nel gioco prima di uno dei guasti più epici nella storia dello sport.

Quindi, considerando la recente storia di Falcons con Belichick, questa è stata la massima mossa di Hudson.

Alcuni rapporti stato Questo proprietario del Robert Kraft del New England Patriot ha esortato il proprietario di Falcons a non fidarsi di Belichick, che alla fine non è stato chiaro.

Presumibilmente Belichick ha cercato di tornare nella NFL in questa stagione, ma poiché non c’erano così tante opzioni o che si offriva di sedersi sul suo tavolo, si voltò e prese la posizione principale dell’UNC Tar Heels in uno dei più scioccanti inversione degli eventi.

Se vedremo mai Belichick tornare in campionato ad un certo punto in futuro per vedere.

Per il momento, possiamo solo supporre che non fosse molto entusiasta della gestione di Falcons della sua situazione la scorsa stagione.

