La reazione di Bronny James a LeBrons Dunk mercoledì diventa virale

Los Angeles Lakers non è stato in grado di superare Charlotte Hornets mercoledì sera, ma c’erano ancora alcuni buoni punti salienti del gioco.

Uno di loro conteneva LeBron James, che ha avuto seri aria su Mark Williams dagli Hornets.

La sua straordinaria schiacciata si è messa in piedi la folla e la reazione di suo figlio, Bronny, è diventata virale online.

Un video condiviso da ESPN mostra che Bronny ha preso la sua testa, apparentemente incredulo per ciò che suo padre raggiunge ancora a 40 anni.

Poster LeBron OMG 🔥 La reazione di Bronny 😂

Il fatto che James appaia ancora nella sua età è notevole, soprattutto contro i giocatori che hanno quasi la metà della sua età.

Ironia della sorte, Williams dovrebbe far parte della squadra di James in questo momento, ma l’accordo commerciale per mandarlo a Los Angeles è andato in pezzi.

Invece di sostenere James e aiutarlo a creare schiacciate, la vittima di uno di William.

Bronny non ha avuto molto tempo sul campo con suo padre quest’anno, ma i momenti che hanno usato insieme sono stati speciali.

Finora, Bronny è in media 1,4 punti per Combatti e trascorri una media di quasi 4 minuti sul campo.

Ha giocato l’ultima volta per i Lakers durante la loro partita contro lo Utah Jazz, segnando nove punti.

È stato il suo miglior gioco NBA di sempre, e alcune persone hanno speranza che avrà diversi minuti nelle prossime settimane.

Ma con ogni probabilità, Bronny farà gran parte del suo lavoro con G-League.

Tuttavia, parteciperà comunque al gioco dei Lakers e sederà in panchina, il che significa che assistiamo diversi momenti come questo.

