La recluta del QB Jaron-Keawe Sagapolutele si rivolge a Cal attraverso il portale

Il quarterback Jaron-Keawe Sagapolutele, che si è impegnato per la prima volta con Cal a luglio prima del suo passaggio in Oregon il 4 dicembre, ha firmato con i Golden Bears, ha detto a ESPN domenica dopo essere entrato nel portale di trasferimento NCAA durante il fine settimana.

Sagapolutele diventa il membro con il punteggio più alto della classe di reclutamento Bears 2025. 1 dalle Hawaii e n. 1 di ESPN. Con 18 in tasca potranno giocare già il prossimo autunno. La sua decisione segna l’ultima svolta in un ciclo drammatico per la talentuosa classe di quarterback del liceo 2025, nonché un’importante vittoria nel reclutamento per l’allenatore del Cal Justin Wilcox.

La mossa di Sagapolutele arriva appena 32 giorni dopo aver respinto i Bears e firmato con la massima classe dei Ducks durante il periodo di firma anticipata. Si è iscritto all’Oregon il mese scorso e ha preso parte al programma di preparazione al Rose Bowl, rimanendo anche in disparte durante la sconfitta dei Ducks contro l’Ohio State nei quarti di finale dei College Football Playoff l’1 gennaio.

Sagapolutele, che ha enfatizzato le opportunità iniziali e lo sviluppo durante il suo reclutamento, ha detto a ESPN che la sua esperienza nella stagione di bowl con l’Oregon gli ha dato un’idea delle prospettive future dei Ducks come quarterback. Con il titolare del 2024 Dillon Gabriel non idoneo, i Ducks dovrebbero appoggiarsi a Dante Moore e Austin Novosado il prossimo autunno. Dopo di loro, anche il quarterback del 2025 Akili Smith Jr. arriverà nel campus questo mese. (N. 87 nell’ESPN 300) dopo aver partecipato agli allenamenti durante la stagione delle bocce.

Quando la fiducia di Sagapolutele nel suo futuro all’Oregon vacillò, trovò la strada per tornare a Cal. Data la sua iscrizione a dicembre, gli è stato consentito di utilizzare il portale di trasferimento nella finestra di cinque giorni concessa ai giocatori dei Ducks in seguito alla sconfitta del Rose Bowl, entrando formalmente nel portale di trasferimento sabato.

“Sentivo che ci fosse un’altra scuola in particolare adatta a me”, ha detto Sagapolutele a ESPN. “Sono entusiasta di essere una priorità lì e di mettermi al lavoro. Sono pronto a vedere cosa Dio ha in serbo per me al Cal.”

Sagapolutele ha concluso la sua carriera alla Campbell (Hawai’i) High School con 3.404 yard, 46 touchdown e solo tre intercettazioni in questa stagione, superando Gabriel come leader dello stato con 10.653. Con il suo ritorno ai Bears, Sagapolutele può aspettarsi un percorso molto più chiaro per lottare per i primi scatti sotto il centro.

Con il trasferimento fuori stagione dell’ex quarterback del Cal Fernando Mendoza in Indiana e la laurea del veterano Chandler Rogers, i Bears sono a corto di quarterback in vista del 2025. Mentre si prevede che Cal rimanga attivo nel mercato dei trasferimenti in questo ciclo, Sagapolutele avrà la possibilità di competere immediatamente in una stanza di posizione che attualmente ospita solo 13 partite universitarie tra i giocatori di ritorno CJ Harris ed EJ Camong.

Wilcox e i Bears sono stati tra i primi programmi Power 4 a reclutare Sagapolutele, un giocatore di ultima generazione nella classe 2025 le cui azioni sono aumentate vertiginosamente dopo una prestazione impressionante alle finali Elite 11 del 2024 a giugno. Quel primo investimento ha dato i suoi frutti durante l’estate, quando Sagapolutele si è impegnata con Cal davanti ai finalisti Oregon State, Boise State e Utah State.

Tuttavia, i Bears hanno lottato per tenere a bada le ultime reclute dalla Georgia e dall’Oregon in autunno dopo che entrambe le scuole hanno offerto Sagapolutele dopo l’inizio della sua stagione da senior.

Sagapolutele ha lasciato la sua visita di ottobre con i Ducks entusiasta dell’attacco sotto la guida del coordinatore Will Stein e incoraggiato dal tempo trascorso con Gabriel, l’hawaiano che ha allenato Sagapolutele durante l’evento Elite 11 dello scorso anno. Sagapolutele ha finito per annullare due visite programmate per novembre in Georgia, ma ha dato molta considerazione ai Bulldog prima di ritirare la sua promessa da Cal e unirsi al nuovo raccolto di talenti delle scuole superiori dei Ducks.

Sagapolutele ha detto che il legame che ha stretto con lo staff tecnico di Cal non è mai svanito. Quando ha cambiato idea con i Ducks, sono stati i rapporti di Sagapolutele con Wilcox, il coordinatore offensivo dei Bears Mike Bloesch e l’allenatore dei quarterback Sterlin Gilbert a riportarlo a Cal, segnando una vittoria fondamentale per la classe di reclutamento dei Bears, classificata n. 65 da ESPN.

“È l’ambiente giusto per me”, ha detto Sagapolutele. “Coach Gilbert mi farà crescere ed è un luogo in cui potrò intervenire e competere fin dall’inizio.

La mossa di Sagapolutele arriva in un ciclo in cui nove dei 16 migliori quarterback di ESPN hanno ribaltato le loro promesse.

Anche se il passaggio di Sagapolutele attraverso il portale trasferimenti prima ancora di aver giocato una partita al college è una caratteristica unica di questa era moderna del football universitario, non è del tutto senza precedenti. Segue il ricevitore a cinque stelle del 2024 Julian Sayin, che si è trasferito dall’Alabama allo stato dell’Ohio l’anno scorso dopo la partenza di Nick Saban, come il secondo quarterback di alto profilo in altrettanti cicli ad iscriversi a scuola a dicembre poche settimane prima di entrare nella finestra di trasferimento. Dopo.