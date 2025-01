La rete MLB annuncia n. 1 partita classificata nella stagione 2024

I Los Angeles Dodgers hanno vinto il loro ottavo titolo World Series nella storia della franchigia dopo aver terminato con un record di 98-64 e aver vinto la National League West per il terzo anno consecutivo.

Dopo un grande finale della stagione 2024, i Dodgers sono entrati nella offseason e hanno aggiunto altri pezzi chiave, tra cui il lanciatore titolare Blake Snell, il lanciatore titolare Roki Sasaki e il lanciatore di soccorso Tanner Scott.

I Dodgers tenteranno di difendere il loro titolo nel 2025 e di vincere titoli World Series consecutivi per la prima volta nella storia della franchigia.

MLB Network ha riconosciuto la prima partita delle World Series come la partita numero uno in classifica della stagione MLB 2024.

Secondo MLB Network su “X”, il Walk-Off Grand Slam di Freddie Freeman nella prima partita delle World Series si aggiudica il titolo di miglior partita del 2024.

“La cosa numero 1 da fare è modificare per cercare di ingannare te stesso e farti dire che è lo stesso gioco.”@Mikelowell25 Reagendo all’uscita dal Grande Slam di Freddie Freeman per un infortunio alla caviglia che n. 1 nel nostro conto alla rovescia “I migliori giochi del 2024”. pic.twitter.com/6lfuc0wvhc – Rete MLB (@mlbnetwork) 26 gennaio 2025

Se un Grande Slam non era sufficiente per un giocatore in buona salute, Freeman ha dovuto affrontare un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare alcune partite di playoff.

Freeman ha superato l’infortunio e ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera quando ha ottenuto un grande slam battendo i New York Yankees nella prima partita delle World Series.

Dopo un’incredibile prestazione nelle World Series, Freeman è stato insignito del World Series Most Valuable Player Award.

I Dodgers sembrano essere pronti e carichi per entrare nella stagione 2025 con probabilmente il loro miglior roster di tutti i tempi mentre tentano di difendere il loro titolo.

Sebbene i Dodgers abbiano otto titoli World Series nella storia della squadra, non hanno mai vinto campionati consecutivi, cosa che cercheranno di cambiare la prossima stagione.

