La ricerca dei 49ers per un nuovo DC include nomi familiari

SANTA CLARA, California – Nei giorni successivi alla sconfitta contro i Los Angeles Rams, Nick Bosa poteva finalmente vedere la luce alla fine del tunnel.

Nelle prime 14 partite sotto la guida del coordinatore Nick Sorensen, la difesa è stata incoerente. Ma la partita del 12 dicembre, in cui hanno limitato i Rams a 12 punti e 4,6 yard a partita, ha lasciato Bosa incoraggiato dalla traiettoria della difesa.

Bosa è stato così incoraggiato dai progressi in difesa che ha suggerito che Sorensen e gran parte della difesa restassero gli stessi nel 2025, arrivando addirittura a dire “abbiamo le persone giuste in termini di allenatori e giocatori”.

Ma dopo aver mantenuto la difesa dei 49ers a 38,7 punti e 404,3 yard a partita e aver ottenuto zero licenziamenti nelle ultime tre settimane, Bosa ha toccato una nota diversa quando gli è stato chiesto di Sorensen.

“Penso che sia un buon allenatore”, ha detto Bosa. “Ma non è una mia decisione.

Quella decisione è caduta davvero sull’allenatore Kyle Shanahan, che ha dato a Sorensen diversi voti di fiducia durante la stagione. Ma la regressione difensiva nelle ultime tre settimane ha lasciato Shanahan pronto a lasciare Sorensen.

2023 (Wilks) 2024 (Sorensen) PPG abilitato 17,5 (terzo nella NFL) 25,6 (29) Efficienza difensiva 61,6 (9°) 47.32 (20) APE difensivo 41.48 (9°) -57,71 (27) QBR abilitato 51,1 (9°) 58,5 (26) Iarde/corsa 4.1 (14°) 4.4 (17°) Cantieri/gioco 5.0 (7°) 5.2 (7°) Cantieri/gioco 303,9 (8°) 317,4 (8°) Efficienza in zona rossa 54,5% (16°) 68,4% (31) Terzo calo delle conversioni 40,9% (24esimo) 43,1% (24esimo) Cibo da asporto 28 (T-5) 17 (T-20)

Ora la squadra è alla ricerca del quarto coordinatore difensivo in altrettanti anni. Dei tre precedenti, solo DeMeco Ryans ha ricoperto la carica per più di una stagione prima di diventare l’allenatore capo degli Houston Texans. Steve Wilks era uno di loro e se ne andò dopo che i 49ers vinsero il Super Bowl la scorsa stagione. A differenza di Wilks, Shanahan vorrebbe mantenere Sorensen in un ruolo diverso.

Secondo Shanahan, la scelta di continuare riguardava tanto le opzioni disponibili quanto la prestazione della difesa nel 2024. A differenza degli ultimi due anni, quando i Niners hanno fatto grandi corse ai playoff e molti dei migliori potenziali coordinatori erano già stati assunti altrove, questa volta sono alla pari con l’opportunità di assumere quasi tutte le opzioni disponibili.

“È stata una decisione davvero difficile”, ha detto Shanahan. “Amo Nick come persona e lo amo come allenatore… Ma proprio dove siamo, davvero come squadra, dove penso che dobbiamo andare. Abbiamo molte grandi decisioni da prendere. E difficili quanto Tocca a me giungere a questa conclusione, credo, che ci siano alcune opzioni che potrebbero essere migliori per la nostra squadra nella situazione in cui ci troviamo.”

Il fatto che molti candidati abbiano esperienza nel lavoro è interessante per Shanahan. Si è rivolto a Sorensen perché conosceva lo schema 4-3 preferito da Shanahan, ma non era mai stato un coordinatore difensivo prima.

L’allenatore dei 49ers Kyle Shanahan ha intervistato l’ex allenatore dei New York Jets Robert Saleh per la posizione di coordinatore difensivo aperto, una posizione che Saleh ricopriva prima di allenare i Jets. Immagini di Darren Yamashita-Imagno

Il gruppo di candidati di quest’anno include allenatori che selezionano entrambe le caselle. A capo di questa lista c’è Robert Saleh, che ha servito come coordinatore dei 49ers dal 2017 al 2020 prima di diventare capo allenatore dei New York Jets.

Saleh utilizza il sistema preferito di Shanahan, conosce i principali leader difensivi ancora nel roster e si è dimostrato abile nel cambiare le difese quando infortuni o altri fattori lo richiedono. Ha fatto il colloquio giovedì e una riunione è possibile, se non probabile.

Un fattore complicante per Saleh è che è in trattative da capo allenatore con i Jacksonville Jaguars e i Las Vegas Raiders. Se emergesse come il miglior candidato per uno dei due lavori e le ricerche si trascinassero, sarà difficile per Shanahan e i Niners aspettare altri assunti come allenatori.

Anche Jeff Ulbrich, che ha sostituito Saleh come allenatore ad interim dei Jets e che i Niners hanno cercato di assumere l’anno scorso, potrebbe essere disponibile a seconda di come andranno le cose a New York. Ulbrich è originario di San Jose, ha giocato 10 anni come linebacker per i 49ers e gestisce anche lo schema preferito da Shanahan.

Mentre Saleh e Ulbrich sono considerati i migliori candidati, un altro nome che vale la pena tenere d’occhio è l’ex allenatore dei New Orleans Saints Dennis Allen. Allen ha una vasta esperienza, avendo trascorso otto anni come coordinatore difensivo a Denver e New Orleans, quasi sei stagioni come capo allenatore con i Saints and Raiders e un altro anno come assistente difensivo senior dei Saints.

Shanahan rispetta da tempo Allen, come visto più recentemente dalla difesa di Allen che ha regalato all’attacco di Shanahan una vittoria nel novembre 2022, in cui i 49ers hanno ottenuto solo 13 punti su 4,7 yard a partita contro i Saints di Allen.

New Orleans ha rilasciato Allen in questa stagione con otto partite rimanenti, ma è sotto contratto per un altro anno, il che significa che potrebbe prendersi un anno libero per riorganizzarsi pur continuando a essere pagato se lo desidera.

Ma in un’apparizione al podcast “Unbreakable with Jay Glazer”, Allen ha indicato che avrà l’opportunità di continuare ad allenare e probabilmente le perseguirà. Allen è stato collegato al posto vacante di coordinatore difensivo degli Indianapolis Colts ed è considerato una possibilità per essere il coordinatore difensivo di Ben Johnson nel caso accettasse un lavoro da capo allenatore da qualche parte. Ciò significa che i Niners avranno concorrenza per i servizi di Allen se vorranno inseguirlo.

Brandon Staley, che si è unito ai 49ers come assistente capo allenatore la scorsa stagione, è l’unico candidato interno conosciuto. Shanahan ha detto che ha intenzione di intervistare nuovamente Staley. Altri nomi familiari che hanno esperienza e potrebbero essere interessati: l’ex coordinatore difensivo degli Indianapolis Colts Gus Bradley, l’ex coordinatore difensivo dei Cincinnati Bengals Lou Anarumo e il coordinatore difensivo dei Raiders Patrick Graham (se disponibile). Anche la coordinatrice difensiva dei Detroit Lions, Deshea Townsend, ha già rilasciato un’intervista.

“Penso che avere l’esperienza di aver vissuto tutto questo prima, aver costruito cose prima sia sicuramente un vantaggio per me”, ha detto Shanahan. “Mi aiuta in alcune cose… Ma ancora una volta, non vuoi solo mettere delle manette alla tua decisione. Cercherai sempre di trovare il meglio. Quindi hai delle idee, ma dal momento che io” Sono così presto, avrò anche la possibilità di parlare con molte persone, quindi vedremo dove ci porterà.”

Una delle domande più grandi in questa ricerca è se Shanahan si discosterà dai principi difensivi che ha favorito da quando è salito a bordo nel 2017. Ciò include massicce dosi di copertura a zona, blitz occasionali e per lo più fronti a quattro.

Dal 2017, i 49ers hanno eseguito una copertura a zona sul 61,2% dei drop back avversari, il tasso più alto del campionato. Oltre a ciò, hanno registrato il quinto tasso di passaggi più basso nella NFL (22,4%).

Sebbene Shanahan sia stato fedele a quello schema nelle recenti ricerche di coordinatori, questa volta è più aperto, il che potrebbe aprire la porta a qualcuno come Staley, un discepolo di Vic Fangio che preferisce look più diversi per portare a termine il lavoro. .

Più di ogni altra cosa, però, le difficoltà difensive del 2024 hanno mostrato a Shanahan che, chiunque sia il suo prossimo coordinatore, deve avere la capacità di adattarsi quando si verificano infortuni o altri problemi.

“Adoro il programma che avevamo qui”, ha detto Shanahan. “Penso che sia una delle cose più difficili da affrontare quando hai le persone giuste nei posti giusti… Non sto dicendo che devi cambiare schemi, ma devi avere l’abilità, la storia. e sapere come cambiare certe cose quando ti trovi in ​​determinate situazioni, e penso che avremo bisogno di più di questo in futuro.”