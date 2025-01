La ricerca dell’allenatore dei Cowboys continua mentre i rivali dell’NFC East gareggiano per SB

FRISCO, Texas – I Dallas Cowboys introdurranno presto il decimo allenatore nella storia della franchigia, e il proprietario e direttore generale Jerry Jones sarà sicuro di avere l’allenatore giusto per portare la sua squadra al Super Bowl per la prima volta dal 1995.

Ma prima di ciò, Jones sta avendo un brutto fine settimana.

Mentre i Cowboys hanno intervistato il coordinatore offensivo dei Philadelphia Eagles Kellen Moore venerdì e l’ex capo allenatore dei New York Jets Robert Saleh sabato e si sono preparati a intervistare l’assistente capo allenatore dei Seattle Seahawks Leslie Frazier lunedì, Jones ha visto i Washington Commanders e gli Eagles entrare nell’NFC. Una partita di campionato.

I rivali più vicini dei Cowboys sono ad un passo dall’apparizione al Super Bowl. Gli Eagles o i Commanders giocheranno nel gioco del titolo. Dopo aver ottenuto un record di 7-10 nel 2024 e con un elenco pieno di domande, i Cowboys sembrano essere molto lontani dall’apparizione al Super Bowl.

La vittoria di Washington sui Detroit Lions deve essere stata particolarmente irritante per Jones perché i Cowboys ora hanno la più lunga siccità di partite di campionato della NFC in 29 stagioni. I Commanders stanno facendo la loro prima apparizione in una partita per il titolo NFC dalla stagione 1991. Solo i Cleveland Browns (1989) e i Miami Dolphins (1992) dell’AFC hanno vittorie consecutive più lunghe.

Washington è nella partita di campionato con molti legami con i Cowboys: l’ex coordinatore difensivo Dan Quinn come capo allenatore, l’ex assistente Joe Whitt come coordinatore difensivo, Tyler Biadasz al centro, Dorance Armstrong all’estremità difensiva, Dante Fowler Jr. in guardia, Noah Igbinoghene in cornerback e anche pochi altri.

Jones ha cercato di trattenere Quinn mentre Quinn era il coordinatore difensivo dei Cowboys. Ha reso Quinn uno dei coordinatori difensivi più pagati del campionato. Ha anche preso in considerazione l’idea di nominarlo capo allenatore di Mike McCarthy, ma non lo ha fatto. La sconfitta per wild card dei Cowboys contro i Green Bay Packers lo scorso gennaio diceva tanto su Quinn quanto su McCarthy sulla scarsa prestazione della difesa.

La svolta dei Commanders coincide con una nuova proprietà e un nuovo quarterback, la matricola Jayden Daniels, ma Quinn ha i Commanders in un posto in cui non erano più da quando i Cowboys vinsero il Super Bowls alla fine delle stagioni 1992, 1993 e 1995 ultimo in quella posizione come capo allenatore, quando portò gli Atlanta Falcons al Super Bowl LI nella stagione 2017.

Gli Eagles sono a 60 minuti dalla loro terza apparizione al Super Bowl dal 2017.

Hanno costruito il loro elenco attraverso una redazione di qualità, mosse intelligenti e manovre sui limiti salariali. Hanno giocatori ben pagati come il quarterback Jalen Hurts, il running back Saquon Barkley, i ricevitori larghi e i guardalinee offensivi.

Anche se potrebbe arrivare un momento in cui gli Eagles dovranno pagare il tetto salariale per tutto, sono in fila per competere di nuovo per un Super Bowl.

Cosa darebbero i tifosi dei Cowboys per una cosa del genere?

Per ora, devono sperare che il prossimo allenatore di Jones sia quello che li riporterà al Super Bowl, a differenza delle sue ultime sei opzioni (Chan Gailey, Dave Campo, Bill Parcells, Wade Phillips, Jason Garrett e McCarthy.)

La storia di Moore con i Cowboys come giocatore, vice allenatore e coordinatore offensivo aiuta la sua candidatura, così come il suo rapporto con il quarterback Dake Prescott. L’intervista di Saleh è durata più di quattro ore sabato, e una fonte ha detto che è stata impressionante, ma potrebbe avere opportunità altrove come capo allenatore (Jacksonville?) o coordinatore difensivo (San Francisco?). Frazier ha avuto un periodo di tre anni come capo allenatore dei Minnesota Vikings che non è andato bene (21-33-1), ma è uno degli allenatori più rispettati del campionato.

Può esserci una cosa positiva per Dallas da una vittoria di Washington. I Cowboys possono ora richiedere di intervistare il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn e il coordinatore offensivo Ben Johnson.

Dal momento che non hanno preso una decisione più rapida sul futuro di McCarthy e non hanno presentato una richiesta di intervista durante la settimana di addio dei Lions, hanno dovuto aspettare fino a dopo la stagione di Detroit.

Johnson potrebbe essere il favorito a Las Vegas e Chicago, quindi potrebbe già avere un accordo in programma con i Raiders o i Bears.

Glenn ha giocato due anni come cornerback per i Cowboys. Nel 2024, è stato in grado di tenere unita la difesa dei Lions nonostante una serie di infortuni, anche se non ha avuto risposte per Daniels e il coordinatore offensivo di Washington Kliff Kingsbury nella sconfitta di sabato.

A proposito di Kingsbury, forse i Cowboys aspetteranno finché non sarà disponibile. Jones ha detto in passato che gli piace Kingsbury, l’ex allenatore di Texas Tech e Arizona Cardinals. I Cardinals non hanno raggiunto i playoff da quando Kingsbury se n’è andato.

Forse la seconda volta di Kingsbury come capo allenatore potrebbe rivelarsi altrettanto buona di quella di Quinn.

Ma per ora, Jones può solo sedersi e guardare i rivali dell’NFC East lottare per qualcosa che lui e i Cowboys non annusano da quasi tre decenni.