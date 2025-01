La schiacciata di Yes Morant su Victor Wembanyama mercoledì sta diventando virale

Sì, Morant potrebbe essere il più grande giocatore nella storia della NBA quando si tratta di realizzare poster epici che non contano.

O perché sbaglia a malapena o perché è stato fischiato per un fallo offensivo, Morant ha avuto la sua giusta dose di schiacciate quasi epiche.

Così è stato anche nella vittoria sui San Antonio Spurs.

Il precedente n. La seconda scelta ha preso il volo per mettere Victor Wembanyama, tra tutte le persone, su un poster (tramite Bleacher Report).

E IL POSTER È WEMBY 🤯🤯🤯 ma non conta… pic.twitter.com/5w2zdkJjLp — Bleacher Report (@BleacherReport) 16 gennaio 2025

Sfortunatamente, il secchio è stato respinto.

La giocata era già finita quando Morant ha preso il via, motivo per cui la schiacciata non conta.

Inoltre, per non togliere nulla a Morant, uno dei più elettrizzanti schiacciatori ad alta quota della storia della NBA, ma potrebbe anche essere stato questo il motivo per cui il Wembanyama da 7 piedi e 3 è stato un po’ lento a reagire.

Morant ha chiuso la partita con 21 punti, 12 assist, una vittoria e una partita che avrebbe potuto rappresentare il momento clou della sua carriera.

La maggior parte dei fan concorda sul fatto che, anche se il gioco era già morto prima della schiacciata, era così affascinante, enfatico e spettacolare che la lega avrebbe dovuto permetterlo.

Morant aveva recentemente dichiarato di aver finito con le schiacciate, citando preoccupazioni per la salute al riguardo.

Un giorno riceverà la sua schiacciata da poster e noi tutti guarderemo e aspetteremo.

PROSSIMO: DeMarcus Cousins ​​​​fa una grande dichiarazione su Victor Wembanyama