La sconfitta nei playoff potrebbe influenzare le trattative contrattuali con 1 allenatore della NFL

La situazione da capo allenatore dei Minnesota Vikings ha preso una svolta interessante, con Kevin O’Connell che ha reso la sua posizione cristallina.

Mentre altre squadre della NFL hanno mostrato interesse a scambiare potenzialmente per lui, O’Connell rimane impegnato nell’organizzazione dei Vikings.

Da quando hanno unito le forze nel 2022, O’Connell e il direttore generale Kwesi Adofo-Mensah hanno guidato la squadra a un record di 34-17 nelle tre stagioni.

Entrambi i dirigenti hanno firmato contratti quadriennali quando sono saliti a bordo, e i proprietari dei Vikings Zygi Wilf e Mark Wilf hanno deciso di rimandare ulteriori proroghe.

Un insider ha recentemente fatto luce su uno sviluppo intrigante: una sconfitta nei playoff che porterebbe O’Connell sullo 0-2 nella postseason potrebbe avere un impatto significativo sui prossimi colloqui sulla proprietà.

“Le partite di playoff hanno grandi effetti sull’ottica, sulle narrazioni, sulle eredità, cose che i proprietari valutano quando prendono decisioni su chi pagare in futuro”, ha detto Ben Goessling di Star Tribune tramite The Purple Persuasion. “… Se Kevin O’Connell discute con i Wilfs riguardo allo 0-2 dei playoff nella postseason, penso che sia una discussione diversa da “Ehi, voi ragazzi non avete vinto” un sacco di partite di playoff da queste parti.