Los Angeles Dodgers ha rafforzato il loro recente dominio da parte della Major League Baseball vincendo l’ottavo titolo delle World Series nella storia del franchising e il secondo nelle ultime cinque stagioni.

Dopo aver completato un record di 98-64 e ha vinto la National League West, Dodgers ha sconfitto i New York Yankees nelle World Series.

In questa stagione, Dodgers ha continuato a migliorare la loro squadra mentre aggiungono giocatori straordinari, tra cui l’inizio di Pot Blake Snell, l’inizio di Poki Sasaki e il lanciatore di soccorso Tanner Scott.

Sebbene Sasaki sia l’ultimo e più pubblicizzato giocatore giapponese di Dodgers, non puoi dimenticare la loro comprovata stella giapponese Shohei Ohtani, che ha appena vinto il premio NL MVP del 2024.

Ora una scultura di ohtani e i suoi vestiti per cani è virale sui social media tramite MLB su X.

Snow-hei ❄ Una scultura di Shohei Ohtani e Decoy si riunirà allo Sapporo Snow Festival in Giappone ❤ pic.twitter.com/vh6miphhhh6 – MLB (@MLB) 4 febbraio 2025

Ohtani è stato uno dei migliori, se non i migliori, giocatori nel baseball nelle ultime quattro stagioni.

Di recente ha vinto il suo terzo premio MVP in queste quattro stagioni, il suo primo nella National League.

Come DH, Ohtani ha giocato in 159 partite per Dodgers e ha combattuto .310 con 54 corse in casa, 59 basi rubate, 130 RBI e 1.036 OPS.

Ohtani è diventato anche virale sui social media durante la sfilata delle World Series quando ha avuto l’esca con lui.

Sarà interessante vedere se l’Ohtani potrà mantenere la sua produzione storica la prossima stagione mentre i Dodgers si occupano dei primi titoli delle World Series back-to-back nella loro storia.

PROSSIMO: L’analista emette una dichiarazione audace su Roki Sasaki