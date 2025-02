La seconda vittoria consecutiva di Byron di Dayton 500 ha mantenuto la NASCAR.

Daytona Beach, Fla.-C’è uno dei motivi principali per cui la Dayton 500 continuerà ad attirare l’immaginazione dei fan della NASCAR hardcore, ma anche una volta all’anno. Un elemento solitario che mantiene i maggiori concorrenti con le auto terrestri viene restituito anno dopo anno, anche se il risultato finale per tutti tranne uno di loro è che finiranno per ferire, imbarazzati, frustrati o tutti e tre alla volta.

È un trucco che ti dirà che ogni buon consulente per le coppie è la chiave per rendere qualsiasi relazione eccitante, anche dopo 67 anni, e quando è tra esseri umani e 2,5 miglia superspeedway.

Segreto. Tienili. Non appena tutti pensano che venissi tutti, sorprendili.

“Non l’hai visto a venire?!” Gridò William Byron, in piedi a Victory Lane in una notte fredda e bagnata nel World Racing Center per il secondo anno consecutivo. “Sono onesto, in un momento, non l’ho fatto neanche.”

Editori birichini 2 correlati

Va bene, Byron. Siamo tutti nella stessa nave Dayton con te. Perché tutto ciò che pensavamo di sapere sulla più grande razza di questo sport non lo ha fatto. Non lo facciamo mai. E il suo stato solo dal quinto pilota che ha vinto 500 schienali è solo una piccola parte della lista, perché gli straordinari della domenica sono in esecuzione.

Tyler Reddick, in un’auto che il proprietario di Michael Jordan e un uomo che era in ritardo, Denny Hamlin, una squadra che stava attualmente facendo causa alla NASCAR per Antitrust, è arrivato secondo?

Jimmie Johnson, nella sua auto, quest’anno solo in una delle sue due gare, nel colore del colore progettato da Shaquille O’Neal? Ha finito il terzo?

E Justin Allgaier, guida la prima auto della serie Cup, che è mai stata il proprietario della squadra Dale Earnhardt, Jr., ha fatto il nono?

“Ecco perché gestiamo piante, giusto?” disse il vertiginoso Jeff Gordon, il vincitore di tre volte di Dayton 500 che Byron no. 24 famosi e ora il suo capo è vicepresidente Hendrick Motorsports.

Quindi, Gordone, ti manchi come l’auto a Daytona Victory Lane come hai fatto tre volte?

“Assolutamente.”

Ti perdono altri oltre 500 chilometri di caos completo e imprevisto?

“Certamente no.”

William Byron ha vinto il suo secondo Direct Dayton 500 domenica sera nella gara di apertura della stagione NASCAR 2025. Immagini Chris Graythen/Getty

Pensavi che la gara dovesse iniziare alle 14:30 ET? Male. La bandiera verde è stata spostata fino alle 1:30. Quindi hai pensato che fosse quando il verde salutava davvero? Di nuovo sbagliato. Poiché il presidente Donald Trump scoppiò in testa all’Aeronautica One, ha letteralmente rubato il tuono degli American Air Force Thunderbirds e quindi guidò il campo 41-Automobile attorno all’autostrada con la limousine presidenziale conosciuta come “Bestia”.

Pensavi che Chris Evans fosse Captain America e Tom Cruise era Jack Reacher? NO. È stato il Grande Maresciallo Anthony Mackie, che sfoggia il suo capitano in pelle American/Great American Race Jacket, ed è stato l’attore Alan Ritchson, che ha circa il doppio del tuo guidatore medio, incluso Cole Fabble, che a malapena si adattava ai punti del culo dietro la ruota come autista di auto onoraria.

L’hai acquistato quando hanno detto che “un sottile gruppo di docce di pioggia proveniente da ovest” significherà una breve bandiera gialla e un piccolo singhiozzo tempismo della mediazione? NO. Ci sono volute più di quattro ore. E poi ce n’era un altro. È sesto negli ultimi 14 anni, quando 500 è stato ritardato dalla pioggia.

Ed erano solo gare. Quello che è successo in pista è stato ancora più piegare la mente.

Vedi: Le macchine che pensavi fossero sparite, ma non lo era, ma poi era sparito di nuovo. Come Hamlin, il triplo vincitore del Dayton 500, che era in un grande incidente prematuro, fu costretto a scegliere un’auto dalle alte banche e nell’area del grembiule, con tale forza che mandò scintille dalla sua Toyota. Eppure, in qualche modo era tornato nei primi cinque, ci sono meno di dieci giri … solo per porre fine alla gara distrutta, ed era in testa.

Anche Kyle Busch, che dopo due decenni di tentativi era ancora alla ricerca della sua prima vittoria a Dayton 500, aveva una punizione precoce che lo bloccò nella parte posteriore del branco e lo costrinse a catturarlo nel relitto. Poi è arrivato incredibilmente nella disputa tardi.

Sì, e sebbene ci fossero diversi “grandi” Havábam durante i primi 190 round della gara, i restanti dieci distretti, 29 su 41 antipasti della gara erano ancora sulla bici principale.

Vedi: una gara che ha trascorso i primi sei decenni in sicurezza promettendo che non diventerà mai un evento con una strategia di carburante, a differenza di così tanti ovali piatti più piccoli e spazzanti che la NASCAR ha visitato per tutta la stagione. Eppure grazie alla nuova auto da corsa Gen 7, prima dell’inizio della gara e riavviasse e riavviate: gli equipaggi hanno implorato i loro conducenti di stare su serbatoi di carburante top-off e tutti hanno messo di nuovo la loro calcolatrice di Miles-Gallon con i restanti meno di 40 giri .

E vedi: pensavi che la Ford Mustang fosse inarrestabile, vero? Certo che l’hai fatto. Erano. I conducenti Ford sono stati chiamati al loro incontro obbligatorio mattutino con Ford Racing Brass, incluso Edsel Ford II, il Grandfather di Henry, con il loro rapporto annuale: Con due ruote, qualsiasi cosa. Ma fino ad allora, lavora insieme. “La riunione dei lavoratori ha funzionato per quanto non fosse.

Invece, era una Toyota – con 11 auto sul campo, trascorsa gran parte della notte sotto il mantello invisibile – che ha confezionato la top 10 quando la gara si è riavviata con i restanti otto round. Tre andarono al solitario Penke Ford rimasto, Austin Cindric.

Poi è arrivata la parte che vediamo sempre come arriva 500 a Daytona, ma con un’inversione imprevista. Durante un grande incidente con le restanti cinque ruote (parte che conosciamo), 3.400 libbre l’auto saltò su e poi si girò a testa in giù nel muro (non l’aveva mai vista prima). Ryan Preece, che ha guidato nel mezzo della gara – in un’altra Ford – ha lasciato l’incidente.

Eppure, dopo tutto; Tutti quei relitti; Tutti voi dei leader della bici; Tutte queste Toyota e Ford; C’era Byron, da cui non abbiamo davvero sentito, perché una manciata di ruote correva davanti alla pioggia e che pilota Chevy.

“Sono stato sotto il radar per un’intera settimana, ogni volta che la gente parlava di oggetti preferiti, ma onestamente, sembra essere la mia carriera”, ha detto Byron, sorridendo quando stava per condividere uno champagne Cork e spruzzare la sua squadra. “Forse un giorno la gente verrà.”

Forse. Ma dopo tutto, questo è il Dayton 500, dove dobbiamo ancora capire qualcosa. E il motivo per cui stiamo ancora tornando.