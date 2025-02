La sezione Jared Goff di Lions dell’evento di offerta STUDDED per restituire il team WNBA a Detroit

Detroit vuole riportare WNBA al Motor City, supportato dai proprietari di NBA e dai leoni NFL.

Il proprietario di Pistons Tom Gores ha presentato un’offerta giovedì ed è stato annunciato venerdì. Il gruppo comprende Sheila Ford Hamp e suo marito, i principali proprietari di Lions; CEO e presidente della General Motors Company; Hall of Famer ed ex principiante della NBA Grant Hill; Il difensore dei Lions Jared Goff e sua moglie; E altri.

“Per WNBA, questa è una casa e la nostra offerta rappresenta l’opportunità senza precedenti della lega di entrare in un cerchio completo e influenzare la casa di ritorno di Detroit a lungo termine”, ha detto Gores nella sua dichiarazione. “Nessuna città è più disposta ad adottare una squadra in una risorsa della comunità che guida l’unità e la fondazione comune”.

Lo shock di Detroit è stata una delle prime squadre di espansione WNBA a vincere tre titoli tra il 1998 e il 2009. Lo shock è piazzato tra i primi cinque per aver partecipato a cinque stagioni dirette e ha guidato la lega in quella categoria per tre stagioni consecutive. Detroit ha impostato una voce di gioco record 22.076 fan nella partita finale del WNBA del 2003.

La nuova squadra giocherà alla Little Caesars Arena.

“Detroit è una città sportiva che ama le sue squadre profondamente e coerentemente con una passione senza pari”, ha detto Gores. “Nel momento critico della crescita e dello sviluppo della WNBA, ha supportato la squadra della città natale più di qualsiasi altro franchising della lega. Siamo qui per ripristinare la sua eredità.”

L’offerta è anche supportata dal Michigan Gretchen Whitmer e dal sindaco di Detroit Mike Duggan. L’offerta include un piano per la costruzione di una struttura di addestramento dedicata e quartier generale, che è aperta 24 ore al giorno per il team WNBA. Questa struttura comprende tribunali, spogliatoi, servizi di tirocinio, uffici e aree abitative. Sarebbe inoltre sviluppato un centro sportivo aperto al pubblico.

“I Michiganders sono separati”, ha detto Whitmer. “La nostra passione per le nostre squadre e il nostro giocatore non ha eguali, il nostro impegno per le nostre comunità rimane empia e la nostra visione degli sport femminili è cristallina. L’amministrazione è pronta a sostenere questo successo in franchising.”

Il WNBA aggiungerà tre stagioni a Golden State, Portland e Toronto nelle due stagioni accanto a 15. Il commissario Cathy Engelbert ha affermato che WNBA vuole aggiungere 16 alla stagione 2028 della squadra. Cleveland ha annunciato la sua offerta per riportare il franchise WNBA in Ohio lo scorso novembre.

Nashville ha annunciato l’offerta giovedì. La squadra si chiama The Tennessee Summit in onore del defunto Pat Summitt e del triplo campione WNBA Candace Parker nel gruppo degli investitori, insieme al presidente di Peyton Manning e NHL Nashville Predators, difensore della serie Pro Football Hall of Fame. Questa offerta include anche la tua formazione.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente Sinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Women’s National Basketball Association National Basketball Association National Football League